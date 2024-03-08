Смолов о голой вечеринке Ивлеевой: «Сразу понял, что даже без этих последствий появление там мне не на руку. Ни секунды не сомневался, что не пойду»

Федор Смолов объяснил, почему отказался прийти на голую вечеринку Насти Ивлеевой.

– В конце прошлого года твоя фамилия совершенно неожиданно оказалась в списке приглашенных на вечеринку, после которой все были в водолазках и извинялись. Тебя удивило, что тебя звали? Что это было?

– Нам с Кариной (Истоминой, женой футболиста – прим. Sports.ru) прислали совместные пригласительные на эту вечеринку. Но я так понимаю, что был большой список гостей – просто подавляющее меньшинство туда пришло.

Но я даже ни секунды не рассматривал, потому что когда я прочитал про дресс-код и направленность вечеринки – ну, я сразу понял, что даже если бы... Я, конечно, не мог представить масштаб...

– Последствий.

– Да, последствий. У меня сейчас другое слово было в голове.

– Но на ту же букву.

– Да-да, именно.

Но я сразу понял, что даже без этих последствий мое появление там мне точно не на руку, поэтому я даже ни секунды не сомневался, что я туда не пойду, – сказал нападающий « » в интервью «Коммент Шоу».