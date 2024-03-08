Смолов о голой вечеринке Ивлеевой: «Сразу понял, что даже без этих последствий появление там мне не на руку. Ни секунды не сомневался, что не пойду»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва Карина Истомина Настя Ивлеева Футбол

Федор Смолов объяснил, почему отказался прийти на голую вечеринку Насти Ивлеевой.

– В конце прошлого года твоя фамилия совершенно неожиданно оказалась в списке приглашенных на вечеринку, после которой все были в водолазках и извинялись. Тебя удивило, что тебя звали? Что это было?

– Нам с Кариной (Истоминой, женой футболиста – прим. Sports.ru) прислали совместные пригласительные на эту вечеринку. Но я так понимаю, что был большой список гостей – просто подавляющее меньшинство туда пришло.

Но я даже ни секунды не рассматривал, потому что когда я прочитал про дресс-код и направленность вечеринки – ну, я сразу понял, что даже если бы... Я, конечно, не мог представить масштаб...

– Последствий.

– Да, последствий. У меня сейчас другое слово было в голове. 

– Но на ту же букву.

– Да-да, именно.

Но я сразу понял, что даже без этих последствий мое появление там мне точно не на руку, поэтому я даже ни секунды не сомневался, что я туда не пойду, – сказал нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью «Коммент Шоу».

37 комментариев
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Дзюбу надо было приглашать - ему бы точно на руку было.
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Появление Джордана могло бы придать международный размах!
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Вообще Смолов хотел попасть на голую вечеринку, но зашёл не в ту дверь
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Ответ Юморист
Кто бы что не говорил, но Фёдор повзрослел.
Ему уже 34
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Ответ Max9999
я бы пошел строго без трусов. Присунул бы там какой нить тете.
Разве что Лолите
+2
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+2
когда я прочитал про дресс-код, сразу понял... со своими татуировками я бы его не прошёл
+3
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+2
Ответ Roman Araslanov
Вообще Смолов хотел попасть на голую вечеринку, но зашёл не в ту дверь
За которой ждали Киркорова...
+2
0
+2
Задним умом
+2
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Ответ BorisBritva
Дзюбу надо было приглашать - ему бы точно на руку было.
Думаю Дзюбе с рук не сошло бы такая откровенная выхода
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Ответ andyon
Кому бы ты там присунул?! И где? Там камер было больше, чем этих нудистов
в тубзике на полвялого
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Ответ Max9999
я бы пошел строго без трусов. Присунул бы там какой нить тете.
Кому бы ты там присунул?! И где? Там камер было больше, чем этих нудистов
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Ответ Ivan Petrov
Разве что Лолите
она старое говно. Там и получше есть. Хотя...если бы выпил много.
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Ответ .ru
когда я прочитал про дресс-код, сразу понял... со своими татуировками я бы его не прошёл
Там Джиган же был
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Ответ Okaka
а как там тип с носком, до сих пор сидит?
Наверное отпустили уже,это же не правительство критиковать.
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Ответ BorisBritva
Дзюбу надо было приглашать - ему бы точно на руку было.
И на то куда носок нужно было надевать...
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Ответ BorisBritva
Дзюбу надо было приглашать - ему бы точно на руку было.
🤣🤣🤣,а ты хорош!!!
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Ответ Roman Araslanov
Вообще Смолов хотел попасть на голую вечеринку, но зашёл не в ту дверь
Уж не в ту ли где Володьке Быстрову по роже надавали давненько🤣🤣🤣
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В том числе для этого футболисту нужна голова, не попадать в "истории".
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Просто у него белого носка нет.
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Носка под рукой не нашлось
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я бы пошел строго без трусов. Присунул бы там какой нить тете.
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Он не говорит, что не пошел, потому что посчитал это дичью и мракобесием - просто "не на руку"...
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Без Кокорина скучно идти было
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Дзюба бы сам там всем на руку
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а как там тип с носком, до сих пор сидит?
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