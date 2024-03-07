Хави о Ла Лиге: «Она еще не проиграна, «Барса» не выбросит полотенце. У нас есть шанс обогнать «Жирону» и оказаться в 5 очках от «Реала»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави считает, что «Барселона» сохраняет шансы на чемпионство в этом сезоне.

«[Шанс на победу] в лиге все еще существует. Мы не выбросим полотенце. Мы будем бороться до конца. Команда в порядке, но мы знаем, что упустили большую возможность. Завтра мы можем оказать на «Жирону» давление.

Ничего еще не потеряно, таков мой посыл. У нас есть еще один шанс обогнать «Жирону» и оказаться в пяти очках от «Реала». Мы окажем давление. Мы не можем думать о Лиге чемпионов, Ла Лига еще не проиграна», – сказал главный тренер «Барселоны».

После 27 туров «Барселона» занимает 3-е место в таблице Ла Лиги, на 1 очко отставая от «Жироны» и на 8 – от лидирующего «Реала». В следующем туре каталонцы сыграют с «Мальоркой».

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18 комментариев
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Мне интересно, про полотенце сам Хави так часто говорит, или это так новости публикуют?
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Ответ Vlad Zhadejko
Прежде чем начать писать нехорошие вещи в адрес Хави, прочитайте всю новость, заголовок передаёт не совсем то, что он сказал
Заголовок и новость полностью совпадают, можно было оставить просто заголовок
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Ответ Bogdan
Мне интересно, про полотенце сам Хави так часто говорит, или это так новости публикуют?
Ксави просто постоянно в нокдауне
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Чахви говорит, что надежда только на осечки Реала. Пхаха
+5
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Скоро класико и тебя поставят на место))
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В конце выиграют кубок гампера и дадут пинка доминатору
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Ему надо практиковаться у Ротенберга.
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если бы мне кто несколько лет назад сказал что тренер Барсы заявил что у них есть шанс обойти Жирону , я бы подумал что чел рехнулся
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Ну,объективнсти ради,что он должен сказать?Мы пас, всё прокакано?Обычная риторика тренера при арифметических шансах на успех.Пусть себе говорит.Кто то будет иметь надежду,кто то посмеётся...за этим мы тут..)
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Хави так красиво говорит ни о чем и обо всем сразу - ему давно пора идти в политики, а не тренировать Барсу.
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Ответ Xabi Alonso78
Чахви говорит, что надежда только на осечки Реала. Пхаха
И?
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Ответ wshnmn
Скоро класико и тебя поставят на место))
Пахнет очередными 4:0 для Хавэ)
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