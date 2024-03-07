Хави о Ла Лиге: «Она еще не проиграна, «Барса» не выбросит полотенце. У нас есть шанс обогнать «Жирону» и оказаться в 5 очках от «Реала»

Хави считает, что «Барселона» сохраняет шансы на чемпионство в этом сезоне.

«[Шанс на победу] в лиге все еще существует. Мы не выбросим полотенце. Мы будем бороться до конца. Команда в порядке, но мы знаем, что упустили большую возможность. Завтра мы можем оказать на «Жирону» давление.

Ничего еще не потеряно, таков мой посыл. У нас есть еще один шанс обогнать «Жирону» и оказаться в пяти очках от « ». Мы окажем давление. Мы не можем думать о Лиге чемпионов, еще не проиграна», – сказал главный тренер «Барселоны».

После 27 туров « » занимает 3-е место в таблице Ла Лиги, на 1 очко отставая от «Жироны» и на 8 – от лидирующего «Реала». В следующем туре каталонцы сыграют с «Мальоркой».