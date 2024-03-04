Роберт Морено: «Между работой в «Барсе» и «Сочи» нет разницы – это просто футбол, отличается лишь уровень игроков. Везде стоит задача выигрывать»

Теги премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Чемпионат.com Сочи Роберт Морено Футбол

Роберт Морено рассказал, чем отличается подход к работе в «Барселоне» и «Сочи».

– Вы четыре года работали в «Барселоне», которая выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Испании. Что это за опыт?

– Невероятный, для меня это большое счастье. Я сам из Каталонии. Нет ничего лучше, чем работать в клубе, за который ты болеешь с детства. У нас была чудесная команда. Все всегда выделяли тройку Месси – Суарес – Неймар, но у нас были Хави, Иньеста, Ракитич, Альба и все остальные. Мы были единым целым.

– В чем ключевая разница между работой со звездами, великими игроками и работой в обычных клубах, как «Сочи»?

– Разницы между работой в «Барсе» и «Сочи» нет – это просто футбол. Все, что отрабатывается на тренировках, плюс-минус проходит в одном ключе. Игроки «Барселоны» ― такие же люди, различается только их уровень.

Ключевая разница между футболистами, наверное, в том, что великие игроки всегда хотят побеждать. Даже если они выиграли все на свете – на следующий день они выходят на тренировку ради того, чтобы выиграть еще больше. Но глобально между работой в «Барселоне» и в «Сочи» нет никакой разницы. И там, и там у тебя стоит задача выигрывать. И в «Барселоне», и в «Сочи» я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас, – сказал главный тренер «Сочи».

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23 комментария
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Мир содрогнулся, когда узнал приемника Хави в Барселоне…
+30
-7
+23
Ответ Денис Гончаров
Мир содрогнулся, когда узнал приемника Хави в Барселоне…
что принимает приемник?
+12
0
+12
Если такая задача стоит, то зачем было отпускать Мелкадзе??
+11
0
+11
Ответ Денис Гончаров
Мир содрогнулся, когда узнал приемника Хави в Барселоне…
Им оказался радиоприёмник
+9
-1
+8
Ответ Ничего Смешного
Вчера этот матч хоть кто-нибудь смотрел?
ты смотрел например, это 100%
+8
-1
+7
А как же тяжёлая ФУТБОЛКА, ДНК и все-такое
+11
-5
+6
Это сейчас нет, а раньше была…
+4
0
+4
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
При чём тут Мостовой?
Мостового спросили, возглавил ли бы он Сочи, который на последнем месте, он со смехом ответил типа "Если бы жил там, может быть, а я ж там не живу".
+4
-1
+3
Между работой в «Барсе» и «Сочи» нет разницы – это просто футбол, обыграл двоих, ударил в девятку и пошёл
+4
-1
+3
Ответ Денис Гончаров
Мир содрогнулся, когда узнал приемника Хави в Барселоне…
Мир содрогнулся, когда узнал, что Хави приемник
+2
0
+2
Между ездой на БМВ и «Жигулях» нет разницы...🙈
+3
-2
+1
Вчера этот матч хоть кто-нибудь смотрел?
+2
-1
+1
Ответ Ничего Смешного
Вчера этот матч хоть кто-нибудь смотрел?
Ну я смотрел.
+1
0
+1
Ждём в пердиве! Ну потом можно и на втордив замахнуться!
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Ну еще отличается уровень тренеров и психологическое давление. Даже в Спартаке оно на несколько уровней будет выше, чем в каком-то Сочи, а уж про Топ-клубы и говорить смысла нет
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Комментарий удален пользователем
Ответ Remy Cabella
что принимает приемник?
🤣🤣🤣у некоторых и вратари делают сейфы, так что 😁
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Ответ Ничего Смешного
Вчера этот матч хоть кто-нибудь смотрел?
А разве возможно больше одного, ну максимум двух(если в туре 2 центральные игры) матчей одолеть за тур и при этом не заснуть.
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Ответ Ничего Смешного
Вчера этот матч хоть кто-нибудь смотрел?
Я первый тайм глянул. Сочи кстати неплохо комбнироал, сразу видна рука испанского тренера, а не наших унылых физруков с тупыми забросами и борьбой ради борьбы.
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Ответ Классный руководитель
Так Барсу еще не кто не унижал
так русский язык ещё никто из классных руководителей не дискредитировал
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