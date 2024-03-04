Роберт Морено: «Между работой в «Барсе» и «Сочи» нет разницы – это просто футбол, отличается лишь уровень игроков. Везде стоит задача выигрывать»

Роберт Морено рассказал, чем отличается подход к работе в «Барселоне» и «Сочи».

– Вы четыре года работали в «Барселоне», которая выиграла чемпионов, чемпионат . Что это за опыт?

– Невероятный, для меня это большое счастье. Я сам из Каталонии. Нет ничего лучше, чем работать в клубе, за который ты болеешь с детства. У нас была чудесная команда. Все всегда выделяли тройку Месси – Суарес – Неймар, но у нас были Хави, Иньеста, Ракитич, Альба и все остальные. Мы были единым целым.

– В чем ключевая разница между работой со звездами, великими игроками и работой в обычных клубах, как «Сочи»?

– Разницы между работой в «Барсе» и «Сочи» нет – это просто футбол. Все, что отрабатывается на тренировках, плюс-минус проходит в одном ключе. Игроки «Барселоны» ― такие же люди, различается только их уровень.

Ключевая разница между футболистами, наверное, в том, что великие игроки всегда хотят побеждать. Даже если они выиграли все на свете – на следующий день они выходят на тренировку ради того, чтобы выиграть еще больше. Но глобально между работой в «Барселоне» и в «Сочи» нет никакой разницы. И там, и там у тебя стоит задача выигрывать. И в «Барселоне», и в «Сочи» я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас, – сказал главный тренер « ».