Энрике о замене Мбаппе после 1-го тайма: «ПСЖ» надо научиться играть без Килиана. Это решение на благо команды» 

Луис Энрике объяснил замену Килиана Мбаппе в матче Лиги 1 с «Монако» (0:0).

Форвард «ПСЖ» был заменен после первого тайма. По окончании сезона француз перейдет в «Реал» свободным агентом.

– Мбаппе был заменен в целях предосторожности после травмы голеностопа, или это тактический ход?

– Это на сто процентов тренерское решение. Рано или поздно нам надо научиться играть без . Это мое решение, принятое на благо команды.

– Раньше вы никогда не меняли Мбаппе, за исключением случаев с травмой. Существует ли проблема с Мбаппе? Вы думаете, что без него у вас больше шансов победить?

– Я не хочу этих игр. Я профессионал. Проблемы нет. Это просто решение ситуации наилучшим, на мой взгляд, способом для команды, – сказал главный тренер « ».

Мбаппе ушел к маме на трибуну после замены в перерыве. Что это было? 😳