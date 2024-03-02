Энрике о замене Мбаппе после 1-го тайма: «ПСЖ» надо научиться играть без Килиана. Это решение на благо команды»
Луис Энрике объяснил замену Килиана Мбаппе в матче Лиги 1 с «Монако» (0:0).
Форвард «ПСЖ» был заменен после первого тайма. По окончании сезона француз перейдет в «Реал» свободным агентом.
– Мбаппе был заменен в целях предосторожности после травмы голеностопа, или это тактический ход?
– Это на сто процентов тренерское решение. Рано или поздно нам надо научиться играть без Килиана. Это мое решение, принятое на благо команды.
– Раньше вы никогда не меняли Мбаппе, за исключением случаев с травмой. Существует ли проблема с Мбаппе? Вы думаете, что без него у вас больше шансов победить?
– Я не хочу этих игр. Я профессионал. Проблемы нет. Это просто решение ситуации наилучшим, на мой взгляд, способом для команды, – сказал главный тренер «ПСЖ».
Мбаппе ушел к маме на трибуну после замены в перерыве. Что это было? 😳
Научиться играть без черепашки можно и после его ухода. + ПСЖ даже не обыграл Монако, чтобы говорить о каких-то там яйцах Энрике. Глупо все это