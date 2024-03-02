Энрике о замене Мбаппе после 1-го тайма: «ПСЖ» надо научиться играть без Килиана. Это решение на благо команды» 

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике объяснил замену Килиана Мбаппе в матче Лиги 1 с «Монако» (0:0).

Форвард «ПСЖ» был заменен после первого тайма. По окончании сезона француз перейдет в «Реал» свободным агентом.

– Мбаппе был заменен в целях предосторожности после травмы голеностопа, или это тактический ход?

– Это на сто процентов тренерское решение. Рано или поздно нам надо научиться играть без Килиана. Это мое решение, принятое на благо команды.

– Раньше вы никогда не меняли Мбаппе, за исключением случаев с травмой. Существует ли проблема с Мбаппе? Вы думаете, что без него у вас больше шансов победить?

– Я не хочу этих игр. Я профессионал. Проблемы нет. Это просто решение ситуации наилучшим, на мой взгляд, способом для команды, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Мбаппе ушел к маме на трибуну после замены в перерыве. Что это было? 😳

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9 комментариев
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Ответ SaH4r.
Старина Энрике показал яйца черепахе
По указке Аль-Хелаифи ))
+27
-2
+25
Ответ Fazy10
у Энрике есть яйца 👍
В чем проявляется демонстрация яиц Энрике? Мбаппе много лет играл в ПСЖ и был с отрывом лучшим в этой команде + становился золотым и серебряным призером ЧМ. Мбаппе еще даже не объявил публично об уходе, а ему уже показательные казни устраивают, разве он годами в Париже заслужил такого отношения на закате своей парижской карьеры? По-моему нет. И Мбаппе вроде как не устраивал до матча показательных сцен: не пропускал тренировки, не филонил в матчах.
Научиться играть без черепашки можно и после его ухода. + ПСЖ даже не обыграл Монако, чтобы говорить о каких-то там яйцах Энрике. Глупо все это
+21
-6
+15
Старина Энрике показал яйца черепахе
+20
-11
+9
Это на сто процентов катарское решение
+9
-3
+6
Ответ Fazy10
у Энрике есть яйца 👍
Ох уж эти любители яиц...
+2
0
+2
Ответ SaH4r.
Старина Энрике показал яйца черепахе
Без приказа сверху он бы никогда такое не сделал. Отказаться от лучшего нападающего, по среди сезона, это глупо.
+2
-1
+1
Он точно уходит??! Пике скажииии нам!!!
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