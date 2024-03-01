Жена Паласиоса, с которой он разводится, угрожает продать его медаль чемпиона мира и футболки из-за долгов по квартире

Жена Эксекиэля Паласиоса угрожает продать его медаль за победу на ЧМ.

Супруга аргентинского футболиста Йезика Фриас, с которой он разводится, пригрозила выставить медаль за победу на чемпионате мира на продажу, чтобы выплатить долг за их совместную квартиру в Тигре.

«Я хочу, чтобы он подписал развод. Я прошу только то, на что имею право, и это даже не общее имущество, которое у него есть в Германии. Он не хочет платить за квартиру, потому что не знает, останется она за ним или нет.

Я собираюсь продать все футболки и медаль победителя чемпионата мира, чтобы заплатить за квартиру. Я стараюсь работать, но я была рядом с ним четыре года.

В его интересах, чтобы я молчала. Есть вещи, которые я знаю о сборной, но не говорила их», – сказала Фриас в программе Socios del Espectáculo.