Жена Паласиоса, с которой он разводится, угрожает продать его медаль чемпиона мира и футболки из-за долгов по квартире

Теги Байер бундеслига Германия Сборная Аргентины по футболу светская хроника происшествия ЧМ-2022 девушки и спорт Эксекиэль Паласиос Футбол

Жена Эксекиэля Паласиоса угрожает продать его медаль за победу на ЧМ.

Супруга аргентинского футболиста Йезика Фриас, с которой он разводится, пригрозила выставить медаль за победу на чемпионате мира на продажу, чтобы выплатить долг за их совместную квартиру в Тигре.

«Я хочу, чтобы он подписал развод. Я прошу только то, на что имею право, и это даже не общее имущество, которое у него есть в Германии. Он не хочет платить за квартиру, потому что не знает, останется она за ним или нет.

Я собираюсь продать все футболки и медаль победителя чемпионата мира, чтобы заплатить за квартиру. Я стараюсь работать, но я была рядом с ним четыре года.

В его интересах, чтобы я молчала. Есть вещи, которые я знаю о сборной, но не говорила их», – сказала Фриас в программе Socios del Espectáculo.

Материалы по теме

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как же печально смотреть на вот таких людей, которые еще несколько лет назад улыбающиеся стояли в ЗАГСе, клянясь друг другу в вечной любви и целуясь взасос, а сегодня кроют друг друга матом ( нередко не стестняясь даже имеющихся общих детей ) и жадно выгрызают соместно нажитое имущество, параллельно шантажируя какой-то секретной информацией. И находятся до сих пор мужчины, которые не с конкретной экономической целью и расчетом, а с чистым сердцем и самыми благими намерениями стоят, часто как шуты, в черном фраке, держа под руку благоверную в ослепительно белом платье, и верят, что вот их точно весь последующий разводу цирк не коснется
+41
-4
+37
Последний шанс для Роналду чтобы стать ЧМ
+46
-15
+31
Ответ Богдан
Как же печально смотреть на вот таких людей, которые еще несколько лет назад улыбающиеся стояли в ЗАГСе, клянясь друг другу в вечной любви и целуясь взасос, а сегодня кроют друг друга матом ( нередко не стестняясь даже имеющихся общих детей ) и жадно выгрызают соместно нажитое имущество, параллельно шантажируя какой-то секретной информацией. И находятся до сих пор мужчины, которые не с конкретной экономической целью и расчетом, а с чистым сердцем и самыми благими намерениями стоят, часто как шуты, в черном фраке, держа под руку благоверную в ослепительно белом платье, и верят, что вот их точно весь последующий разводу цирк не коснется
ЗАГС выгоден исключительно бабе
+33
-4
+29
"Я стараюсь работать, но я была рядом с ним четыре года."

В этой фразе прекрасно всё
+29
-1
+28
4 года была с ним,вы посмотрите
+10
-1
+9
Ответ Superkenguroo
"Я стараюсь работать, но я была рядом с ним четыре года." В этой фразе прекрасно всё
Не работала, сидела на шее 4 года
+9
-2
+7
Ответ Green grass
То, о чем догадался почти каждый
Если речь про заряженный чм, то странно, чтобы жены были в курсе; даже сами футболисты это уже лишнее
+6
0
+6
Ответ kikujiro
ЗАГС выгоден исключительно бабе
Базово, в большинстве случаев да, но бывают исключения, когда по расчету выгодно и мужской стороне. Но дело даже не в этом. Неплохо было бы помнить, кто этот самый загс законодательно сделал таким, какой он есть и кто по собственной воле ( а нередко сегодня и по своей же инициативе ) туда тащит свою даму, совершенно не осознавая юридических и экономических рисков. А делают это сами мужчины, так что пенять, окромя как на самих себя, больше не на кого
+5
0
+5
Что такого она может знать о сборной?
+5
0
+5
Я не эксперт, но медаль ЧМ ей не принадлежит. И она с ней ничего сделать не может. Не уверен может ли медаль считаться как "совместно нажитое". Тут юристы нужны. Возможно просто напугать хочет.
+5
0
+5
Шантаж, угрозы, вымогательство. Были бы дети - взяла бы в заложники детей
+6
-2
+4
Ответ Green grass
То, о чем догадался почти каждый
То есть ни о чём)
+7
-4
+3
Ответ lightrip
Что такого она может знать о сборной?
То, о чем догадался почти каждый
+10
-7
+3
В его интересах, чтобы я молчала. Есть вещи, которые я знаю о сборной, но не говорила их - надеюсь эти слова в суде будут использованы верно, так еще и квартирку присудят Паласиосу, шантаж на лицо
+5
-2
+3
Какой важный курица
+7
-5
+2
Ответ kikujiro
Исключения - это типа миллионерши Пугачевой, которая в браке дарит машины квартиры и яхты. Пенять на мужчин - это все равно что пенять на жертв мошенников, аферистов, грабителей. насильников. Типа жертвы сами виноваты
Ну как бы и мужик должен думать ГОЛОВОЙ а не ГОЛОВКОЙ) Большинство мужиков это недалекие спермотоксикозные великовозрастные инфантилы для которых мечта это иметь при себе женщину (неважно какой ценой). Так что винить женщин в этом тоже глупо) Ведь есть брачные договора и прочие бумаги помогающие избежать в дальнейшем споры о имуществе)) Но у многих просто извилины дальше тем про кекс и все с ним связанное не работают))))
+2
0
+2
В тигре жить дорого - это факт!
+3
-1
+2
Оооооо, истории про ЧМ я бы послушал
+5
-4
+1
В его интересах, чтобы я молчала. Есть вещи, которые я знаю о сборной, но не говорила их», - сказала Фриас

Да и так знают все про купленный ЧМ
+9
-8
+1
Ответ Богдан
Как же печально смотреть на вот таких людей, которые еще несколько лет назад улыбающиеся стояли в ЗАГСе, клянясь друг другу в вечной любви и целуясь взасос, а сегодня кроют друг друга матом ( нередко не стестняясь даже имеющихся общих детей ) и жадно выгрызают соместно нажитое имущество, параллельно шантажируя какой-то секретной информацией. И находятся до сих пор мужчины, которые не с конкретной экономической целью и расчетом, а с чистым сердцем и самыми благими намерениями стоят, часто как шуты, в черном фраке, держа под руку благоверную в ослепительно белом платье, и верят, что вот их точно весь последующий разводу цирк не коснется
ну ты не бровь а в глаз мужик, держи твердую уверенную пятюню. к этому умозаключению многим прийти еще предстоит, а некторые и вовсе никогда не доберутся.
при всем этом конечно светлые чувства существуют
+2
-1
+1
Ответ Богдан
Как же печально смотреть на вот таких людей, которые еще несколько лет назад улыбающиеся стояли в ЗАГСе, клянясь друг другу в вечной любви и целуясь взасос, а сегодня кроют друг друга матом ( нередко не стестняясь даже имеющихся общих детей ) и жадно выгрызают соместно нажитое имущество, параллельно шантажируя какой-то секретной информацией. И находятся до сих пор мужчины, которые не с конкретной экономической целью и расчетом, а с чистым сердцем и самыми благими намерениями стоят, часто как шуты, в черном фраке, держа под руку благоверную в ослепительно белом платье, и верят, что вот их точно весь последующий разводу цирк не коснется
так почти все в России живут))) посмотри сколько браков распадаются
+1
0
+1
Ответ Богдан
Стесняюсь спросить, а на кого еще пенять? Во - первых, кто придумал и ввел в действие имеющиеся правовые нормы? Во - вторых, кто продолжает принимать их справедливость, добровольно и массово, аки стадо, следуя в тот самый загс, чаще всего делая это на автомате, потому что так принято. И, в конце концов, в третьих, кто еще, как не мужчины, способен это изменить?
1) На матриархат. Мужчины с рождения аки зомби живут в матриархальной матрице
2) Матриархи и фемки
3) Мужчины - жертвы матриархальной пропаганды и промывки мозгов
4) А это уже никто не изменит
0
0
0
Ответ kikujiro
Тебя мужчины обидели
Ну а тебя женщины) Че за детские выходки?))
0
0
0
Ответ kikujiro
Исключения - это типа миллионерши Пугачевой, которая в браке дарит машины квартиры и яхты. Пенять на мужчин - это все равно что пенять на жертв мошенников, аферистов, грабителей. насильников. Типа жертвы сами виноваты
Стесняюсь спросить, а на кого еще пенять? Во - первых, кто придумал и ввел в действие имеющиеся правовые нормы? Во - вторых, кто продолжает принимать их справедливость, добровольно и массово, аки стадо, следуя в тот самый загс, чаще всего делая это на автомате, потому что так принято. И, в конце концов, в третьих, кто еще, как не мужчины, способен это изменить?
0
0
0
мохнаткой своей торгани,будешь всегда при деньгах ,тб у тя 3 дырки природа мать дала непросто так,раз руки из жопы растут
+1
-1
0
Ответ Александр Рабонов
Ну как бы и мужик должен думать ГОЛОВОЙ а не ГОЛОВКОЙ) Большинство мужиков это недалекие спермотоксикозные великовозрастные инфантилы для которых мечта это иметь при себе женщину (неважно какой ценой). Так что винить женщин в этом тоже глупо) Ведь есть брачные договора и прочие бумаги помогающие избежать в дальнейшем споры о имуществе)) Но у многих просто извилины дальше тем про кекс и все с ним связанное не работают))))
Тебя мужчины обидели
0
0
0
Ответ saionera
мохнаткой своей торгани,будешь всегда при деньгах ,тб у тя 3 дырки природа мать дала непросто так,раз руки из жопы растут
Чтобы торгануть, надо какие-то данные иметь, а у нее с этим, видимо, совсем все грустно
0
0
0
эх, не вовремя все это, надеюсь на его игре не отразится и мотивации
0
0
0
Чуваку пора искать телефон Боатенга
+1
-1
0
Ответ JohnnyMulka
А че жалеть то Не хочешь - не женись, в чем проблема 21 век на дворе Как будто под дулом пистолета заставили... Женился - ну все При разводе отдашь половину Как будто не знал, что так будет Десткий сад какой-то Вы ещё пожалейте тех кто на ставках зарплату слил Тоже ведь с чистым сердцем бабки туда относили И с самыми благими намерениями Все взрослые люди Если пошел на такой шаг - должен понимать его возможные последствия
А я где-то указал, что жалею его или тех, кто оказался на его месте? Жаль в таким случаях мне, прежде всего, детей, которые становятся заложниками подобных ситуаций
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий