Хвича сделал дубль и ассисит в матче с «Сассуоло». У вингера «Наполи» 8+4 в 24 матчах Серии А
Хвича Кварацхелия забил два гола и отдал голевой пас в матче «Наполи».
23-летний вингер сборной Грузии сперва ассистировал форварду Виктору Осимхену, а затем забил с его паса сам и отличился еще раз в перенесенном матче 21-го тура Серии А с «Сассуоло» (6:1, второй тайм).
Хвича забил 7-й и 8-й голы в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и отдал 4-й результативный пас за 24 игры.
У экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» также есть голевой пас в 7 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Зачем Хвича ее сделал, коронавируса не хватило?
Отличая игра!
Браво Хвича!
https://youtu.be/8eAGRYivZQU?si=aw489xAOPVvuNSYn&t=317
https://youtu.be/8eAGRYivZQU?si=lHEzNFI4Mc4RSSkF&t=428