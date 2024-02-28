Хвича сделал дубль и ассисит в матче с «Сассуоло». У вингера «Наполи» 8+4 в 24 матчах Серии А

Хвича Кварацхелия забил два гола и отдал голевой пас в матче «Наполи».

23-летний вингер сборной Грузии сперва ассистировал форварду , а затем забил с его паса сам и отличился еще раз в перенесенном матче 21-го тура Серии А с « » (6:1, второй тайм).

забил 7-й и 8-й голы в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и отдал 4-й результативный пас за 24 игры.

У экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» также есть голевой пас в 7 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне. Его статистика – здесь.