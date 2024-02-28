Хвича сделал дубль и ассисит в матче с «Сассуоло». У вингера «Наполи» 8+4 в 24 матчах Серии А

Теги серия А Италия Наполи сборная Грузии по футболу Сассуоло Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия забил два гола и отдал голевой пас в матче «Наполи».

23-летний вингер сборной Грузии сперва ассистировал форварду Виктору Осимхену, а затем забил с его паса сам и отличился еще раз в перенесенном матче 21-го тура Серии А с «Сассуоло» (6:1, второй тайм).

Хвича забил 7-й и 8-й голы в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и отдал 4-й результативный пас за 24 игры.

У экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» также есть голевой пас в 7 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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51 комментарий
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Норм так стата 8 4 для «провального» сезона
+50
-8
+42
Не вовремя для Барсы разыгрались Хвича и Осимхен)
+34
-3
+31
"Ассисит" в заголовке новости это какая-то болезнь?
Зачем Хвича ее сделал, коронавируса не хватило?
+26
-4
+22
Ответ Фарид Харисов
"Ассисит" в заголовке новости это какая-то болезнь? Зачем Хвича ее сделал, коронавируса не хватило?
Его попросил Ассисяй.
+14
0
+14
Осимхен и Хвича классный тандем!
+18
-5
+13
Просто Красавчик!!!
Отличая игра!
Браво Хвича!
+13
-1
+12
8+4 для вингера в разобранной команде блестящий результат,и он не в форме при этом….
+9
0
+9
Прорвало
+7
-1
+6
Решил сегодня не лениться и наглядно показать разницу между игроком с опытом сильнейшей лиги мира - РПЛ и массовкой из псевдофутбольной бей-беги лиги европки.
+11
-6
+5
Мдя. В какое же дно превратилась добротная команда Сассуоло. А по осени обыграли Ювентус и Интер, причём по делу.
+5
0
+5
Ответ Влад161
а Осимхен сделал 3+1 , только в этом матче, и не в концовке, когда все уже было решено😁разница есть ?
А Осимхен центрфорвард , разница есть 😀?
+8
-3
+5
Ответ Фарид Харисов
"Ассисит" в заголовке новости это какая-то болезнь? Зачем Хвича ее сделал, коронавируса не хватило?
Национальность
+4
0
+4
Вот сегодня, Кальцоне правильно схему игры построил. Наконец Хвиче выдали 3-4 длинных паса на рывок, далее команда стала пробиваться через центр , что эффективно.
+4
0
+4
Лучшим играком встречи назван Хвича, а Аналитические сайты оценили его игру выше всех Flashscore 9,0 очков, Sofascore 9,7, Whoscored 10 очков.
+4
-1
+3
Ответ Роща Вангл
Что то в финале африканских наций он ноунемом был вообще и его тащил там тоже вингер все плофы.
А ты не учитываешь что они играют на разных позициях? Осимен чистый центрнап, Хвича вингер. Статистика для вингера у него впечатляет.
+2
0
+2
Хейтеры вынимают!
+3
-1
+2
Ответ demokrat62
Но в финал Нигерия вышла.Просто Осимен в Нигерии один.Было бы хотя бы три то Нигерия чемп бы выйграла.Человек большого таланта
Ты не понял. он все плофы Нигерии был ноунемом. а тащил Нигерию один вингер . как раз трое их то было только ноунемом во всех играх был он
+2
0
+2
Голы Хвичи:
https://youtu.be/8eAGRYivZQU?si=aw489xAOPVvuNSYn&t=317
https://youtu.be/8eAGRYivZQU?si=lHEzNFI4Mc4RSSkF&t=428
+3
-1
+2
Ответ Pavelaznaurov
8+4 для вингера в разобранной команде блестящий результат,и он не в форме при этом….
Да согласен, для вингера очень даже хороший результат
+2
0
+2
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Все знакомые начали смотреть Наполи из-за Хвичи, и радуются его прогрессу. Это при том, что смотрят только российский футбол. Так что не знаю откуда вы это взяли
+3
-1
+2
Ответ Vakhore
воспитанник русского футбола
Неплохо было бы взрастить своих,мало-мальски конткурентоспособных российских воспитанников....
+2
0
+2
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Грузия, если что - не в СНГ и никогда там не была.
+2
-1
+1
Ответ Е.Р.
да ### на этого ### вообще. зачем про него пишут?
Так на ### ты читаешь , ####### в ….
+1
0
+1
Ответ DelPiero1010
Норм так стата 8 4 для «провального» сезона
Так себе, 5 провальных чередует одним хорошим матчем, и то сегодня все залетало у Наполи
+5
-4
+1
Ответ Vik Elis
А Осимхен центрфорвард , разница есть 😀?
суть в середине смс
+2
-1
+1
Хвича вообще-то грузин, а не ассисит
+1
0
+1
досрочный увольнитель чави
+1
0
+1
Ответ Влад161
суть в середине смс
В 3 голе Осимена ? Как раз середина ( матча)
0
0
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Ответ Isa Babaev
Так себе, 5 провальных чередует одним хорошим матчем, и то сегодня все залетало у Наполи
Какая зарплата 1.2 млн такое чередвание :) он должен получать минимум 7 млн евро, чтобы в каждой игре требовать от него результать :)
0
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Как только поставил Тотал меньше на этот матч так сразу они играть начали)
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