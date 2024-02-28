Гюлер расстроен тем, что мало играет в «Реале». Клубу не нравятся реакции игрока на решения Анчелотти (As)

Арда Гюлер расстроен тем, что мало играет в «Реале».

Турецкий хавбек был куплен летом 2023 года у «Фенербахче» за 20 млн евро плюс бонусы. Из-за проблем со здоровьем он пропустил всю первую часть сезона и дебютировал за « » лишь в начале января 2024-го. Он провел за клуб 5 матчей, сыграв в сумме 92 минуты.

Гюлер расстроен из-за этой ситуации и не понимает, почему получает так мало игрового времени. Больше него сыграл даже воспитанник клуба (127 минут).

осознает, что в 19 лет не является игроком стартового состава, но он уверен, что между игрой в старте и его ситуацией должная быть золотая середина.

Как утверждает As, в то же время в отношении турка к этой ситуации есть моменты, которые не нравятся «Реалу».

В матче с «Альмерией» Гюлер разминался по ходу второго тайма, но когда понял, что главный тренер не выпустит его на поле, с досадой бросил на газон манишку рядом со скамейкой запасных. Итальянец не стал придавать этому значения на пресс-конференции и затем выпустил Арду на 10 минут в игре против « ». Потом игрок снова перестал играть.

В матче с «Севильей» Гюлер уже готовился к выходу на замену и слушал установку от Давиде Анчелотти, но после гола Луки Модрича Карло изменил решение и сделал замену, направленную на удержание победного счета. Гюлер был зол и отрешен на скамейке запасных, он не радовался с командой трудной победе.

Клубу также не понравилось, когда летом во время презентации футболист заявил: «Уход в аренду я исключаю».

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет или отдать Гюлера в аренду летом, или нагрузить его работой в зале для набора мышечной массы и ждать его развития.

Подробная статистика выступлений Гюлера доступна здесь.