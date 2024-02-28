Гюлер расстроен тем, что мало играет в «Реале». Клубу не нравятся реакции игрока на решения Анчелотти (As)
Арда Гюлер расстроен тем, что мало играет в «Реале».
Турецкий хавбек был куплен летом 2023 года у «Фенербахче» за 20 млн евро плюс бонусы. Из-за проблем со здоровьем он пропустил всю первую часть сезона и дебютировал за «Мадрид» лишь в начале января 2024-го. Он провел за клуб 5 матчей, сыграв в сумме 92 минуты.
Гюлер расстроен из-за этой ситуации и не понимает, почему получает так мало игрового времени. Больше него сыграл даже воспитанник клуба Нико Пас (127 минут).
Арда осознает, что в 19 лет не является игроком стартового состава, но он уверен, что между игрой в старте и его ситуацией должная быть золотая середина.
Как утверждает As, в то же время в отношении турка к этой ситуации есть моменты, которые не нравятся «Реалу».
В матче с «Альмерией» Гюлер разминался по ходу второго тайма, но когда понял, что главный тренер Карло Анчелотти не выпустит его на поле, с досадой бросил на газон манишку рядом со скамейкой запасных. Итальянец не стал придавать этому значения на пресс-конференции и затем выпустил Арду на 10 минут в игре против «Лас-Пальмаса». Потом игрок снова перестал играть.
В матче с «Севильей» Гюлер уже готовился к выходу на замену и слушал установку от Давиде Анчелотти, но после гола Луки Модрича Карло изменил решение и сделал замену, направленную на удержание победного счета. Гюлер был зол и отрешен на скамейке запасных, он не радовался с командой трудной победе.
Клубу также не понравилось, когда летом во время презентации футболист заявил: «Уход в аренду я исключаю».
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет или отдать Гюлера в аренду летом, или нагрузить его работой в зале для набора мышечной массы и ждать его развития.
Подробная статистика выступлений Гюлера доступна здесь.
Отменил замену, потому что нужен был столб под навесы Севильи. И столб вышел и помог удержать победу. Странно этого не понимать.
а теперь представьте, как он изговнится, когда в составе будут Мбаппе, Винисиус, Родриго, Эндрик, и Браим Диас, и сколько игрового времени получит
Он как игрок центра поля кого хотел посадить на скамейку? Билленгема? Вальверде? Крооса? Да даже Браим будучи не очень довольным выходит каждый раз на поле , как на последнюю игру в сливочной форме, и уже принес несколько очков своими голами и отдачей. Гюлер же выходя или растворяется или делает не больше чем вышеперечисленные игроки Мадрида
а почему "даже" ?..