Гюлер расстроен тем, что мало играет в «Реале». Клубу не нравятся реакции игрока на решения Анчелотти (As)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Севилья Ла Лига Альмерия Лас-Пальмас Давиде Анчелотти Арда Гюлер Нико Пас Футбол

Арда Гюлер расстроен тем, что мало играет в «Реале».

Турецкий хавбек был куплен летом 2023 года у «Фенербахче» за 20 млн евро плюс бонусы. Из-за проблем со здоровьем он пропустил всю первую часть сезона и дебютировал за «Мадрид» лишь в начале января 2024-го. Он провел за клуб 5 матчей, сыграв в сумме 92 минуты.

Гюлер расстроен из-за этой ситуации и не понимает, почему получает так мало игрового времени. Больше него сыграл даже воспитанник клуба Нико Пас (127 минут).

Арда осознает, что в 19 лет не является игроком стартового состава, но он уверен, что между игрой в старте и его ситуацией должная быть золотая середина.

Как утверждает As, в то же время в отношении турка к этой ситуации есть моменты, которые не нравятся «Реалу».

В матче с «Альмерией» Гюлер разминался по ходу второго тайма, но когда понял, что главный тренер Карло Анчелотти не выпустит его на поле, с досадой бросил на газон манишку рядом со скамейкой запасных. Итальянец не стал придавать этому значения на пресс-конференции и затем выпустил Арду на 10 минут в игре против «Лас-Пальмаса». Потом игрок снова перестал играть.

В матче с «Севильей» Гюлер уже готовился к выходу на замену и слушал установку от Давиде Анчелотти, но после гола Луки Модрича Карло изменил решение и сделал замену, направленную на удержание победного счета. Гюлер был зол и отрешен на скамейке запасных, он не радовался с командой трудной победе.

Клубу также не понравилось, когда летом во время презентации футболист заявил: «Уход в аренду я исключаю».

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет или отдать Гюлера в аренду летом, или нагрузить его работой в зале для набора мышечной массы и ждать его развития.

Подробная статистика выступлений Гюлера доступна здесь.

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66 комментариев
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Ответ samatzakirzyanov
Было очевидно, что в составе Мадрида места ему нет, но Мадрид зачем то все равно купил его. В Барсе бы хоть какой то шанс был.
Пусть уходит в аренду в Барсу 😁
+40
-6
+34
Было очевидно, что в составе Мадрида места ему нет, но Мадрид зачем то все равно купил его. В Барсе бы хоть какой то шанс был.
+33
-13
+20
Ответ samatzakirzyanov
Было очевидно, что в составе Мадрида места ему нет, но Мадрид зачем то все равно купил его. В Барсе бы хоть какой то шанс был.
Для этого его Реал и купил, чтобы у парня не было шансов заиграть в Барсе. Удивляет другое, о чем он думал выбирая Мадрид, где места ему не было априори.
+28
-13
+15
Ответ фк кабинет
Анчи не прав конечно.Выпускать на 10-15 его могли.Особенно обидно когда в последней игре с Севильей он уже стоял у бровки,но пока Анчелотти передумал.
Прав, пока есть результат.

Отменил замену, потому что нужен был столб под навесы Севильи. И столб вышел и помог удержать победу. Странно этого не понимать.
+15
-4
+11
Анчи не прав конечно.Выпускать на 10-15 его могли.Особенно обидно когда в последней игре с Севильей он уже стоял у бровки,но пока Анчелотти передумал.
+15
-9
+6
Ответ Дилшод
Анчелотти в том числе прав он талант но молодой еще ему всего лишь 18 лет и тем более в команде такие звёзды как Браим -один из лучших данный момент в Реала ,Беллингем- понятно ,Ему реально надо ждать своё время или Реал должен отпустить его на Аренду ))а так он должен ждать.... терпение Гюлер 🙌
А сколько лет Диасу и Джуду? Или своего времени Гюлеру ждать лет до 30, когда у Беллингема начнется спад?
+8
-2
+6
Ответ Spacey7
Он турок, звездой не будет в итоге
С чего такие выводы делаешь?
+6
-1
+5
Ответ фк кабинет
Анчи не прав конечно.Выпускать на 10-15 его могли.Особенно обидно когда в последней игре с Севильей он уже стоял у бровки,но пока Анчелотти передумал.
Кто такой Гюлер и кто такой Анчелотти? Гюлер, находясь в 18 лет в мадридском Реале (вы вот себя представьте в такой же ситуации) под руководством такой суперзвезды тренерского цеха, должен ему в рот смотреть и говорить на всё "Да сэр". Тренер вообще не должен игроку говорить - выйдет тот на поле или нет, пусть игрок сам думает почему не выпустили на поле, а почему выпустили. Ну а в случае отмены замены взять, кивнуть и сесть спокойно водички попить. А вот это мальчиковые надувания щёчек пусть оставит где-то в школе. Пусть пашет на тренировках на все 200% и не выё...не выпендривается. Он сейчас как сыр в масле маслом поливаемый и сверху ещё сливок так струйка.
+4
0
+4
Анчелотти в том числе прав он талант но молодой еще ему всего лишь 18 лет и тем более в команде такие звёзды как Браим -один из лучших данный момент в Реала ,Беллингем- понятно ,Ему реально надо ждать своё время или Реал должен отпустить его на Аренду ))а так он должен ждать.... терпение Гюлер 🙌
+8
-5
+3
Ответ samatzakirzyanov
Было очевидно, что в составе Мадрида места ему нет, но Мадрид зачем то все равно купил его. В Барсе бы хоть какой то шанс был.
У Реала такой запас на трансферы, что может не переживать и рисковать покупать любого игрока. У барсы чтобы что то купить , надо что то продать.
+3
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+3
Ответ samatzakirzyanov
Было очевидно, что в составе Мадрида места ему нет, но Мадрид зачем то все равно купил его. В Барсе бы хоть какой то шанс был.
В средняке всегда играть легче, чем в топ клубе
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+3
полсезона провалялся с травмами , а теперь жалуется. Что-то не помню, чтобы он выходил на замену и разрывал соперника. Странный тип.
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Ответ QWertY
Комментарий скрыт
он тебя обидел?)))
+2
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Ответ samatzakirzyanov
Браим - 24 года Джуд - 20 лет Гюлер - 19 лет Разница несущественная, особенно с Джудом
Джуд он уже играл в высшем Лиге он знает что сделать в любом моменте ты думаешь что Турецкий лига высше чем , Бундеслига??
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-1
+1
Странный трансфер априори. Турецкий футбол на дне
+1
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Ответ samatzakirzyanov
Было очевидно, что в составе Мадрида места ему нет, но Мадрид зачем то все равно купил его. В Барсе бы хоть какой то шанс был.
ну 92 минуты тоже кому-то надо играть? почему бы не ему
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Ответ Azam1707
Парень с характером, далеко пойдет. Слышал, что рассматривают вариант по типу Брахима, отдать в аренду на пару лет, а там посмотри
так себе характер, не к месту
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ахахаха, перебили токсика у Барсы
а теперь представьте, как он изговнится, когда в составе будут Мбаппе, Винисиус, Родриго, Эндрик, и Браим Диас, и сколько игрового времени получит
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Анчи неправ, Гюлер неогранённый алмаз
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Ответ Игорь Новиков
Прав, пока есть результат. Отменил замену, потому что нужен был столб под навесы Севильи. И столб вышел и помог удержать победу. Странно этого не понимать.
Не столб а игрок для контроля,турецкие болельщики слишком плохо влияют на арду
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Если что-то не нравится или играй за Кастилью или уходи в аренду, доказывай что заслуживаешь больше времени на поле. Не хочешь уходить , доказывай на тренировке , что ты сильнее людей на своей позиции.
Он как игрок центра поля кого хотел посадить на скамейку? Билленгема? Вальверде? Крооса? Да даже Браим будучи не очень довольным выходит каждый раз на поле , как на последнюю игру в сливочной форме, и уже принес несколько очков своими голами и отдачей. Гюлер же выходя или растворяется или делает не больше чем вышеперечисленные игроки Мадрида
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>Больше него сыграл даже воспитанник клуба Нико Пас

а почему "даже" ?..
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Ответ Молодой Френки
Так молодежь в Барсе сейчас играет, а в Реале ты должен быть на уровне Беллингема чтобы заиграть, и то не факт что тебя не отдадут по арендам как Браима Диаса или Хакими. Думать нужно было.
Молодежь в Барсе играет потому что у них нет денег купить себе
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Ответ Spacey7
Он турок, звездой не будет в итоге
Озил и Гюндоган, Арда Туран они не турки?
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Похоже в следующем году уйдёт в аренду.
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Ответ фк кабинет
Анчи не прав конечно.Выпускать на 10-15 его могли.Особенно обидно когда в последней игре с Севильей он уже стоял у бровки,но пока Анчелотти передумал.
Так парень нормально даже накрыть соперника не может, позицию нормально не держит.Вышел бы и так же бегал бы потерянный.
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Ответ Cearvm
Аргументация газеты хромает, очень слабые претензии. Но было забавно, как Гюлера преподносили осенью, типа один из главных талантов, даже в команде оставили - согласились на его условия. На деле ему очень далеко до основы, у Анчелотти играют только проверенные, а суперталанта как у Беллингема не оказалось.
Беллингем пришел за сотку уже звездой, Анчелотти не может его усадить. У Арды таланта не меньше.
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Ответ Senator_rz
Если что-то не нравится или играй за Кастилью или уходи в аренду, доказывай что заслуживаешь больше времени на поле. Не хочешь уходить , доказывай на тренировке , что ты сильнее людей на своей позиции. Он как игрок центра поля кого хотел посадить на скамейку? Билленгема? Вальверде? Крооса? Да даже Браим будучи не очень довольным выходит каждый раз на поле , как на последнюю игру в сливочной форме, и уже принес несколько очков своими голами и отдачей. Гюлер же выходя или растворяется или делает не больше чем вышеперечисленные игроки Мадрида
Пургу не неси да.
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Зато с машиной всё норм.
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Ответ фк кабинет
Анчи не прав конечно.Выпускать на 10-15 его могли.Особенно обидно когда в последней игре с Севильей он уже стоял у бровки,но пока Анчелотти передумал.
Ну Арчи выделывает гения, давайте посмотрим. В Барселоне выходов и цифр было бы больше, но Гюлер по качествам точно игрок Мадрида.
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