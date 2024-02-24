Трент нанял телохранителей из-за преследующей его фанатки. Она присылает ему откровенные сообщения

Трент Александер-Арнолд нанял телохранителей из-за преследующей его фанатки.

По данным The Sun, фанатка преследует футболиста «Ливерпуль» уже больше года. Женщина приходила домой к Тренту, появлялась в его любимых ресторанах и даже на клубной базе. Руководство «Ливерпуля» знает о ситуации и пытается помочь игроку.

Трент сменил номер телефона, установил системы видеонаблюдения и сигнализацию дома. Кроме того, фанатка писала родственникам футболиста.

«Уже больше года продолжается ад для Трента. Женщина терроризировала его и его семью, забрасывая откровенными сообщениями, узнавая его номер, бесконечно звоня ему и отправляя безумные письма и непристойности в его дом в Чешире», – сообщил источник.