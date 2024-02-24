Трент нанял телохранителей из-за преследующей его фанатки. Она присылает ему откровенные сообщения

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия девушки и спорт Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд нанял телохранителей из-за преследующей его фанатки.

По данным The Sun, фанатка преследует футболиста «Ливерпуль» уже больше года. Женщина приходила домой к Тренту, появлялась в его любимых ресторанах и даже на клубной базе. Руководство «Ливерпуля» знает о ситуации и пытается помочь игроку.

Трент сменил номер телефона, установил системы видеонаблюдения и сигнализацию дома. Кроме того, фанатка писала родственникам футболиста.

«Уже больше года продолжается ад для Трента. Женщина терроризировала его и его семью, забрасывая откровенными сообщениями, узнавая его номер, бесконечно звоня ему и отправляя безумные письма и непристойности в его дом в Чешире», – сообщил источник.

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75 комментариев
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Ужас, держись Трент✊🏿
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Много юмористов у которых никакой личной жизни и им просто непонятно, когда какой-то сталкер может вмешаться в твою жизнь и лезть в личные границы, ну и попусту небезопасно, человек может быть крайне болен, много раз фанаты убивали или вредили своим кумирам.
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Видать получил от девахи селфи дикпик. Потому и нанял телохранителей.
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Или заставят на работе писать объяснительные за фото в соц.сетях с мужем на фоне церкви, да?
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Правильно делает. А то поцелует деваха , и прощай карьера и здравствуйте нары. 😁
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На самом деле смешного мало. Фанатики нередко бывают опасными. Трент правильно делает.
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В данном случае проблемы мужика замечены особо не будут всякими активистами, ещё и поржут идиоты какие-нибудь. Подобное преследование ничего за собой прикольного не несёт, шутники и хумористы. Девка видимо крепко двинутая, а от подобных кадров можно ожидать всякой дряни - нападения с оружием, облития какой-нибудь кислотой и т.п. И причём угроза не только ему самому, но и членам его семьи.
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Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
В таком случае странно, что цифра в нике у этой фанатки 66, а не 69 😃
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Если бы это мужик так преследовал футболистку, его бы уже посадили за такое. А бабам получается можно сталкерить?
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий удален модератором
На учительницу из Новосибирской области донесли из-за «интимных фото» в соцсетях. На самом деле на этих снимках она просто целует мужа

Министерство образования Новосибирской области получило анонимную жалобу на 25-летнюю учительницу русского языка, литературы и истории Марину Львову, якобы выложившую в своих соцсетях «интимные фотографии».

Сначала Львова посчитала, что речь идет о фотографиях на ее странице в соцсетях, на которых она с мужем стоит около храма. Учительницу вынудили написать объяснительную записку.

Спустя два дня региональное Минобразования пояснило, что речь идет о других снимках, на которых Львова обнимает и целует мужа. Глава ведомства Мария Жафярова пояснила, что в снимках нет ничего непристойного, но «есть некоторая спорность», потому что страница Львовой была открыта, на нее могли зайти дети, «а там кровать, темно, поцелуи»
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Если бы ситуация была бы наоборот. И со стороны мужчины было бы всего 10% из описываемого, то за этот год его раз 10 уволили с работы, да и уже праведный суд фемок во всю шел что бы лет так 5 впаять ему. А тут надо понимать что другое.
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Некрасивая видимо)
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Ответ Leito Tomasso
Видать получил от девахи селфи дикпик. Потому и нанял телохранителей.
И оказалось на селфи страшнее страшного 😆😆😆
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Кпримеру Трент с ней переспит,потом она скажет что не хотела секса!его упекут на 8 лет потом скажут ну она же тока пельмень свой скидывала
+8
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Ответ Den-is
Я знаю причину) Юрген Клопп: «У меня очень много друзей-геев»
Ну он хотя бы как Артета не заправлял радужные шнурки в бутсы.
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Ответ Leito Tomasso
Видать получил от девахи селфи дикпик. Потому и нанял телохранителей.
😂😂
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Готов взять ее на себя!
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Эрмосо?
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Это при том, что если бы он сам просто косо посмотрел на какую нибудь бабу, то его бы посадили в тюрьму и сломали жизнь.
Где их хваленое равноправие?
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Ответ Red_Marlboro_
В таком случае странно, что цифра в нике у этой фанатки 66, а не 69 😃
😆😆😆😆
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Ответ stPieXIII
Согласен полностью. Вот в рф никакой законной защиты нет от сталкеров. Я хоть и не звезда, но опыт был, продолжалось это всё лет 9
юридически им трудно что-либо предъявить.
Если был закон " личного пространства" , то ограничения с административными наказаниями можно было бы применять.
Терпение вы проявили немалое!
респектую...
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какой-то сановский наброс
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Ответ SaH4r.
Ужас, держись Трент✊🏿
посмотрю на твои это другое когда у дефахи совсем кукуха поедет и она наймет киллера
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А она ещё не обвинила его домогательствах по почте? Странно не похоже на нынешний запад
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Боится, что потом его засудит за изнасилование. Теперь только с телохранителем и адвокатом жить.
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Правильно сделал, а то потом доказывай в суде что это не он её, а она его в туалет затащила.
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Ответ Чебурашка от Гены
Нууу. Вот и ответ. А так то, всякое бывает. Но это же не значит, что всё на потоке. 😁
логика из разряда "проехал по трассе 200 км/ч, не пристегнувшись, и ничего, без происшествий"
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Ответ Ненавидящий2.0
Впоследствии проблемы Рубалеса и Алвеса готов взять на себя?
Ну тут скорее меня домогаться будут🤣
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Ответ Чебурашка от Гены
Ну, если честно, я не материл никогда, и никогда физически не наказывал. А вот мне доставалось. Не материла мама, но по заднице получал Вроде не стал плохим человеком. . Это я образно говорю. 😊
Вроде не стал, а может и стал.
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Ответ Den-is
Ты заново прочитай. Он имеет друзей-геев, а не сам гей)
Прочитал три раза, ну и причём Клопп? Лишь бы набросить.
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