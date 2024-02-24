Трент нанял телохранителей из-за преследующей его фанатки. Она присылает ему откровенные сообщения
Трент Александер-Арнолд нанял телохранителей из-за преследующей его фанатки.
По данным The Sun, фанатка преследует футболиста «Ливерпуль» уже больше года. Женщина приходила домой к Тренту, появлялась в его любимых ресторанах и даже на клубной базе. Руководство «Ливерпуля» знает о ситуации и пытается помочь игроку.
Трент сменил номер телефона, установил системы видеонаблюдения и сигнализацию дома. Кроме того, фанатка писала родственникам футболиста.
«Уже больше года продолжается ад для Трента. Женщина терроризировала его и его семью, забрасывая откровенными сообщениями, узнавая его номер, бесконечно звоня ему и отправляя безумные письма и непристойности в его дом в Чешире», – сообщил источник.
Министерство образования Новосибирской области получило анонимную жалобу на 25-летнюю учительницу русского языка, литературы и истории Марину Львову, якобы выложившую в своих соцсетях «интимные фотографии».
Сначала Львова посчитала, что речь идет о фотографиях на ее странице в соцсетях, на которых она с мужем стоит около храма. Учительницу вынудили написать объяснительную записку.
Спустя два дня региональное Минобразования пояснило, что речь идет о других снимках, на которых Львова обнимает и целует мужа. Глава ведомства Мария Жафярова пояснила, что в снимках нет ничего непристойного, но «есть некоторая спорность», потому что страница Львовой была открыта, на нее могли зайти дети, «а там кровать, темно, поцелуи»
Где их хваленое равноправие?
Если был закон " личного пространства" , то ограничения с административными наказаниями можно было бы применять.
Терпение вы проявили немалое!
респектую...