Хавбек «Маккаби» Сайеф о конфликте с Палестиной: «Израиль просто хочет защититься. Невинные взяты в заложники – безумие! Надеемся, что вернем себе всю территорию»

Теги высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Политика Кенни Сайеф контент Футбол

Кенни Сайеф поделился мнением о конфликте Израиля и Палестины.

«Сложные времена. Мы надеемся, что война скоро закончится, потому что для всех нас это настоящий кошмар. Моя страна просто хочет защититься, но все пытаются нам помешать! И все это отвращение к Израилю... Я просто не могу этого понять.

Мы с друзьями очень боимся за своих близких, и это не что-то мимолетное. Даже когда я выхожу на поле, то постоянно думаю об этой войне.

Годовалые израильские дети, маленькие девочки, невинные мирные жители похищены и удерживаются в заложниках – это безумие! Мы молимся за их возвращение, потому что речь идет о наших друзьях и членах семей.

Я просто не могу понять, что в голове у этих людей. Это сюрреалистическая ситуация, все заходит слишком далеко.

Мы надеемся, что Израиль вернет себе всю территорию и что все закончится как можно скорее», – сказал полузащитник «Маккаби» из Хайфы, поигравший за сборные Израиля и США.

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61 комментарий
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"Мы надеемся, что Израиль вернет себе всю территорию и что все закончится как можно скорее" - вообще не стесняются. Там оказывается всё - территория Израиля, а палестинцы и не в курсе.
+87
-11
+76
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ каждое слово ложь. Бессовестные лицемеры
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-11
+27
Да что толку от территорий, если вы нерукопожатны во всем мире. И не будете никогда . Наконец , мир увидел ваше истинное лицо
+35
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+21
Сионизм головного мозга.
+21
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+14
Ответ stason79
В Украине 500+. Там можно.?
Нигде нельзя, но Израиль делает своё дело при полной поддержке "цивилизованного мира", этот же мир и на Украине войну всячески продляет
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+13
Хуситский тапок и до вас доберётся, не переживайте
+20
-8
+12
Ответ ZarvuR2020
"Мы надеемся, что Израиль вернет себе всю территорию и что все закончится как можно скорее" - вообще не стесняются. Там оказывается всё - территория Израиля, а палестинцы и не в курсе.
К сожалению он забыл упомянуть что 2023 год ещё до 7 октября выдался самым смертельным для Палестинских детей. По их же официальной статистике. А ведут себя будто все началось 7 Октября, и удивляется что весь мир против и не верит.
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Спортс сами разжигают, а потом комментарии удалять будут.
+8
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Более 5000 детей
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Я просто не могу понять, что в голове у этих людей. Это сюрреалистическая ситуация, все заходит слишком далеко.
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Мне кажется эти слова отражают всю суть человеческой цивилизации лет эдак за 10 тысяч. Мы не особенно умеем понимать друг друга, к сожалению.
+6
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+4
Ответ Хреновый Воронеж
Комментарий скрыт
Прогресс, раньше бы меня в нацисты и антисемиты написали. ООН которое создало оба государства видать тоже Хамас.
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Сюрреализм - это когда Израиль под шумок все новые территории присваивает и застраивает, потом "для обеспечения их безопасности" продвигается еще дальше, а когда даже ООН отправляет комиссию и комиссия говорит что "чет Израиль перегибает", то главу этой комиссии гнобят что она вынуждена уйти с поста, и прочее прикрытие "вы антисемиты раз нас не поддерживаете!", Холокостом и лобби.

Я не оправдываю нападения и на Израиль и мирных жителей если что
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Какую всю территорию?))
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Ответ stason79
В Украине 500+. Там можно.?
В чём логика вопроса, если я скажу можно, ты скажешь тогда и палестинских детей можно убивать, а если скажу нет, тогда скажешь , что нельзя убивать. Я отвечу на твой вопрос, который не задаст не один адекватный человек, если ты не понимаешь о чём я , когда называю тебя не адекватным, то совет купи себе верёвку, мыло дома возьми и сделай хоть одно доброе дело. А теперь ответ на твой вопрос, ДЕТЕЙ УБИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ ZarvuR2020
"Мы надеемся, что Израиль вернет себе всю территорию и что все закончится как можно скорее" - вообще не стесняются. Там оказывается всё - территория Израиля, а палестинцы и не в курсе.
Но никаких санкций не будет, жопа повёрнута в нужную сторону
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Ответ Jese Rodrigues
К сожалению он забыл упомянуть что 2023 год ещё до 7 октября выдался самым смертельным для Палестинских детей. По их же официальной статистике. А ведут себя будто все началось 7 Октября, и удивляется что весь мир против и не верит.
"А ведут себя будто все началось 7 Октября" - вот это больше всего поражает.
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Ответ Хреновый Воронеж
Какой классный ник.Я часто Ж и Х путаю.
Это от необразованности и плохого зрения, первое исправляется при желании, второе лечится. Не благодари.
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Ответ Michael Sh
это по мнению оон и прочих, причастность которых к атакам 07.10 уже официально доказана? могли бы и 5 миллиардов написать, одноклеточные вроде тебя и такое схавают
Дада, все вокруг объединились вокруг вашего любимого Израиля, желают ему зла и несут дезинформацию.
Потрите только коммент про "весь цивилизованный мир за Израиль" выше, а то немношк не сходится.
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Сайеф-у надо учить историю, да в идеале не из западных источников. Никаких "исторических еврейских земель" там не было и нет. Это было палестинские земли, которые евреи/израильтяне отжимали на протяжении многих десятилетий, долго и медленно, но верно зажимая палестинцев и расширяя свои владения в ущерб этих самых палестинцев.

Жаль, что империя зла в лице ЮЭСЭЙ защищает этих ребят, иначе им бы соседи все обьяснили там за территории и вот про прочее, но к сожалению США пока что защищает свою колонию, а эта колония им нужна ради влияния на Ближнем Востоке.
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Спортс хорош политику сюда протаскивать а, мы сюда приходим за спортивными новостями
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Так погодите.. Вернуть территорию или все-таки заложников?
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Лицемерие планетарного масштаба. А ведь она касается всех. Рушатся семьи, голодают дети, рушатся надежды простых людей из-за политики. Одному государству, видите ли, можно вторгаться в чужие страны и делать там демократию а остальным позакрывать краны
+7
-5
+2
Это вы так защищаетесь, да https://en.m.wikipedia.org/wiki/Killing_of_Hind_Rajab
Прямой наводкой из танка по машине. Маленькая девочка выжила и смогла дозвониться до медиков. Когда медики за ней поехали, их грохнули ракетой.
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Наберите "Хинд Раджаб" на ютубе. Лучше латиницей ( Hind Rajab).
Это просто твари. "гои" для них просто скот. Всё что нужно знать о "защищающихся".
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Человек озвучил истинные цели этой войны: захват всех земель Палестины. 07.10 была явная провокация, именно для развязывания рук Израилю, которые теперь кричат о своей защите, просто уничтожая всех подряд
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Ответ meot
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ каждое слово ложь. Бессовестные лицемеры
Заменить в спиче этого футболиста все слова Израиль и однокоренные на Палестину - будет правда. Столько мирных жителей, детей удерживаются по сути в заложниках, при этом методично и беспощадно уничтожаются. И про возвращение земли истинным её хозяевам - тоже будет верно
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Ответ Roja
Как на каждом углу кричать про уничтожение Израиля, так это нормально А как дошло до дела, так только и остаётся плакаться на весь мир
До этого дела дошло ещё в конце сороковых, если что.
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Ответ ZarvuR2020
"Мы надеемся, что Израиль вернет себе всю территорию и что все закончится как можно скорее" - вообще не стесняются. Там оказывается всё - территория Израиля, а палестинцы и не в курсе.
Как на каждом углу кричать про уничтожение Израиля, так это нормально
А как дошло до дела, так только и остаётся плакаться на весь мир
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Тьфу ты. Теперь ещё яснее. Они эту территорию, которую отжимают так долго - считают своей😀
Ну, тогда, последний аккорд понятен.(тя я уже об этом писал несколько раз, но модераторы трут сообщения:))
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У меня тоже отвращение к Израилю
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