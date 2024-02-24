Хавбек «Маккаби» Сайеф о конфликте с Палестиной: «Израиль просто хочет защититься. Невинные взяты в заложники – безумие! Надеемся, что вернем себе всю территорию»
Кенни Сайеф поделился мнением о конфликте Израиля и Палестины.
«Сложные времена. Мы надеемся, что война скоро закончится, потому что для всех нас это настоящий кошмар. Моя страна просто хочет защититься, но все пытаются нам помешать! И все это отвращение к Израилю... Я просто не могу этого понять.
Мы с друзьями очень боимся за своих близких, и это не что-то мимолетное. Даже когда я выхожу на поле, то постоянно думаю об этой войне.
Годовалые израильские дети, маленькие девочки, невинные мирные жители похищены и удерживаются в заложниках – это безумие! Мы молимся за их возвращение, потому что речь идет о наших друзьях и членах семей.
Я просто не могу понять, что в голове у этих людей. Это сюрреалистическая ситуация, все заходит слишком далеко.
Мы надеемся, что Израиль вернет себе всю территорию и что все закончится как можно скорее», – сказал полузащитник «Маккаби» из Хайфы, поигравший за сборные Израиля и США.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мне кажется эти слова отражают всю суть человеческой цивилизации лет эдак за 10 тысяч. Мы не особенно умеем понимать друг друга, к сожалению.
Я не оправдываю нападения и на Израиль и мирных жителей если что
Потрите только коммент про "весь цивилизованный мир за Израиль" выше, а то немношк не сходится.
Жаль, что империя зла в лице ЮЭСЭЙ защищает этих ребят, иначе им бы соседи все обьяснили там за территории и вот про прочее, но к сожалению США пока что защищает свою колонию, а эта колония им нужна ради влияния на Ближнем Востоке.
Прямой наводкой из танка по машине. Маленькая девочка выжила и смогла дозвониться до медиков. Когда медики за ней поехали, их грохнули ракетой.
Это просто твари. "гои" для них просто скот. Всё что нужно знать о "защищающихся".
А как дошло до дела, так только и остаётся плакаться на весь мир
Ну, тогда, последний аккорд понятен.(тя я уже об этом писал несколько раз, но модераторы трут сообщения:))