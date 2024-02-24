Хавбек «Маккаби» Сайеф о конфликте с Палестиной: «Израиль просто хочет защититься. Невинные взяты в заложники – безумие! Надеемся, что вернем себе всю территорию»

Кенни Сайеф поделился мнением о конфликте Израиля и Палестины.

«Сложные времена. Мы надеемся, что война скоро закончится, потому что для всех нас это настоящий кошмар. Моя страна просто хочет защититься, но все пытаются нам помешать! И все это отвращение к Израилю... Я просто не могу этого понять.

Мы с друзьями очень боимся за своих близких, и это не что-то мимолетное. Даже когда я выхожу на поле, то постоянно думаю об этой войне.

Годовалые израильские дети, маленькие девочки, невинные мирные жители похищены и удерживаются в заложниках – это безумие! Мы молимся за их возвращение, потому что речь идет о наших друзьях и членах семей.

Я просто не могу понять, что в голове у этих людей. Это сюрреалистическая ситуация, все заходит слишком далеко.

Мы надеемся, что Израиль вернет себе всю территорию и что все закончится как можно скорее», – сказал полузащитник « » из Хайфы, поигравший за сборные Израиля и США.