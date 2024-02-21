Генсек РФС Митрофанов о налоге на легионеров: «Решение принято, концепция утверждена. Рассмотрим, возможно ли реализовать со следующего сезона»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Динамо Москва Максим Митрофанов Краснодар лимит на легионеров Футбол

Генсек РФС ответил на вопрос о возможном налоге на легионеров в России.

– Когда принимали новую формулу лимита, хотели ввести налог на легионеров, чтобы стимулировать клубы выпускать больше молодых игроков. Что с этой историей?

– Она находится в состоянии заморозки. Сначала мы ее заморозили из-за пандемии, которая ударила по доходам клубов, потом продлили заморозку из-за потери доходов от еврокубков.

Тем не менее решение принято, концепция утверждена. Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам еще раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов. Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить.

Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на исполкоме, насколько возможно реализовать эту историю со следующего сезона. Либо продлить заморозку еще на сезон, – заявил Максим Митрофанов.

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как вести бизнес в России:
- Одобрить увеличение лимита
- Подождать годик, пока клубы закупятся легионерами
- Ввести налог на легионеров
- Стричь бабло с лохов
+141
-4
+137
Налог на легионеров в стране, где 99% клубов бюджетные - гениально. Похоже на очередной способ распила
+80
-2
+78
Она находится в состоянии заморозки. Как накопительная часть пенсии
+32
-4
+28
Круговорот в природе. Еще верните налог на иностранных тренеров
+18
-1
+17
Ответ Влад Безруков
Как вести бизнес в России: - Одобрить увеличение лимита - Подождать годик, пока клубы закупятся легионерами - Ввести налог на легионеров - Стричь бабло с лохов
Зениту надо платить в бразильских реалах. Пусть РФС потом думает где они смогут эту бумагу потратить
+17
-5
+12
Утилизационный сбор потом не забыть ввести.
+9
0
+9
Ещё можно ввести ежемесячный налог на фан-айди и автоматически вычитать его из зарплаты.
+7
-1
+6
Ответ Nils Michael
Круговорот в природе. Еще верните налог на иностранных тренеров
Мостовой одобряет
+4
0
+4
У нас слишком привлекательная лига! Решили добить. Видимо посмотрели на иностранных коллег, те с наших клубов за захудалых негров втридорога стригут, а почему бы тоже не поучаствовать?
+5
-1
+4
Ответ Влад Безруков
Как вести бизнес в России: - Одобрить увеличение лимита - Подождать годик, пока клубы закупятся легионерами - Ввести налог на легионеров - Стричь бабло с лохов
Одно "но" - почти все клубы бюджетные, смысл этого действия?
+4
0
+4
Ответ Leon Petov
Налог на легионеров в стране, где 99% клубов бюджетные - гениально. Похоже на очередной способ распила
Думаю так и есть.
+3
0
+3
Можно ещё налог на слово "футбол" ввести
Вытесняет из речи наш "ногомяч"
+4
-2
+2
Ответ Владимир Бакаев
А зенит не будет платить - там у всех же уже есть паспорт РФ
У всех это у кого? У Фернандеса, которому паспорт сделали лет 7 назад. И у Клаудиньо, но он считается легионером. Так что мимо
+3
-1
+2
Когда ужесточали лимит на легионеров много говорили о том, что лимит должен быть мягким, но можно ввести дополнительный налог на игроков из-за границы. Лимит смягчили, обсуждается доп налог, но, судя по комментариям, все равно не нравится
+3
-2
+1
Очередной денежный фильтр.
+1
0
+1
8*10т*30=2.4млн р. для клубов это не существенно, но чиновники РФС будут довольны
+1
0
+1
Ответ Мистер Уайт
Ещё можно ввести ежемесячный налог на фан-айди и автоматически вычитать его из зарплаты.
Уточните. Брать налог с тех, у кого есть фанайди, или с тех, у кого нет? Или и с тех и с других?
0
0
0
Ответ Бродяга-симпатяга
Зениту надо платить в бразильских реалах. Пусть РФС потом думает где они смогут эту бумагу потратить
Поедут в Бразилию и там покуролесят
0
0
0
Ответ Влад Безруков
Как вести бизнес в России: - Одобрить увеличение лимита - Подождать годик, пока клубы закупятся легионерами - Ввести налог на легионеров - Стричь бабло с лохов
пять баллов!))
+1
-1
0
Ответ Al561
А в хоккее федерация и минспорта установили лимит в 3-х легионеров без всякого налога. Почему в футболе иначе, не нужны молодые рос. футболисты?
может и нужны,а где взять то ?одни бревна
0
0
0
Ну да, областной бюджет выделит вам денег в бюджет клуба, а потом снимет налог. У руководства клуба та же зарпалата из бюджета.

А к это влияет на молодых игроков?...
Замечательно!

Не, не РосПил, точно.
+1
-1
0
На ввоз легионеров 49% налог от рыночной стоимости ввести не забудьте, не отставайте он наших бравых таможенников)
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
А у кого больше всех денег в РПЛ?
0
0
0
Интересное решение
0
0
0
А в хоккее федерация и минспорта установили лимит в 3-х легионеров без всякого налога. Почему в футболе иначе, не нужны молодые рос. футболисты?
+1
-1
0
О, очередное решение РФС в пользу Зенита. Хотя подождите-ка...
+2
-2
0
Где бы нам еще надыбать денег? Попытаться их заработать улучшая качество продукта и привлекательность оного для спонсоров и болельщиков? Нет, глупость какая. Слово какое стремное-работа. Лучше придумать очередной дурацкий налог
+4
-4
0
В случае разморозки Промес пусть сам за себя платит. Да и за всех легионеров в команде. Да что там - за всех легионеров в чемпионате, а то сдадим обратно. Точно не обеднеет - это его с одной партией спалили, а сколько было таких безпалевных?
+5
-5
0
Я, конечно, за развитие отечественного спорта и за сокращение количества легионеров в команде, но такой способ достижения цели звучит сомнительно и, кажется, вряд ли сможет помочь
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий