Генсек РФС Митрофанов о налоге на легионеров: «Решение принято, концепция утверждена. Рассмотрим, возможно ли реализовать со следующего сезона»
Генсек РФС ответил на вопрос о возможном налоге на легионеров в России.
– Когда принимали новую формулу лимита, хотели ввести налог на легионеров, чтобы стимулировать клубы выпускать больше молодых игроков. Что с этой историей?
– Она находится в состоянии заморозки. Сначала мы ее заморозили из-за пандемии, которая ударила по доходам клубов, потом продлили заморозку из-за потери доходов от еврокубков.
Тем не менее решение принято, концепция утверждена. Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам еще раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов. Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить.
Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на исполкоме, насколько возможно реализовать эту историю со следующего сезона. Либо продлить заморозку еще на сезон, – заявил Максим Митрофанов.
- Одобрить увеличение лимита
- Подождать годик, пока клубы закупятся легионерами
- Ввести налог на легионеров
- Стричь бабло с лохов
Вытесняет из речи наш "ногомяч"
А к это влияет на молодых игроков?...
Замечательно!
Не, не РосПил, точно.