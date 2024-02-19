Абаскаль о Промесе: «Чем сложнее все становится, тем лучше он играет. Ему нужны большие задачи, чтобы выполнять их»
Гильермо Абаскаль охарактеризовал Квинси Промеса.
«Квинси очень голоден, очень решителен. Он из тех игроков, которые мотивированы соревноваться, и чем сложнее все становится, тем лучше они играют. Им нужны эти большие задачи, чтобы выполнять их.
Я помню, как он забивал голы и приближался к отметке в 100 мячей. Он говорил мне, что не хочет об этом думать, но я сказал ему, чтобы он был спокоен, чтобы справиться с этим, и он справился», – сказал главный тренер «Спартака».
"1.5 тонны - достаточно большая задача, берусь" - сказал когда-то Квинси
«Квинси очень голоден, ему не хватает денег, именно поэтому он иногда торгует наркотиками, наш клуб будет защищать его до самого конца 😁
- Да
- Нам нужен один килограмм
- Будет
🤣