Абаскаль о Промесе: «Чем сложнее все становится, тем лучше он играет. Ему нужны большие задачи, чтобы выполнять их»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль охарактеризовал Квинси Промеса.

«Квинси очень голоден, очень решителен. Он из тех игроков, которые мотивированы соревноваться, и чем сложнее все становится, тем лучше они играют. Им нужны эти большие задачи, чтобы выполнять их.

Я помню, как он забивал голы и приближался к отметке в 100 мячей. Он говорил мне, что не хочет об этом думать, но я сказал ему, чтобы он был спокоен, чтобы справиться с этим, и он справился», – сказал главный тренер «Спартака». 

Промес в международном розыске. Что это для него значит?

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48 комментариев
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"Ему нужны большие задачи, чтобы выполнять их"

"1.5 тонны - достаточно большая задача, берусь" - сказал когда-то Квинси
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-12
+70
А не замахнуться ли Промесу на 3 тонны?!
+50
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+43
Стесняюсь спросить, а если вообще убьёт кого-либо, то превзойдёт Месси и Роналдо? Так что ли?
+31
-9
+22
Гильермо Абаскаль охарактеризовал Квинси Промеса.

«Квинси очень голоден, ему не хватает денег, именно поэтому он иногда торгует наркотиками, наш клуб будет защищать его до самого конца 😁
+19
-4
+15
Чем больше партия порошка, чем серьёзнее статья - тем лучше Промес играет. Это мотивирует, добавил Абаскаль.
+16
-2
+14
Может ему пожизненное дать, тогда Золотой мяч получится выиграть
+9
-1
+8
Ответ Александр Жердин
Стесняюсь спросить, а если вообще убьёт кого-либо, то превзойдёт Месси и Роналдо? Так что ли?
Получит 10 зм за раз
+8
0
+8
Нужно больше килограмм 😁
+8
-1
+7
Большие задачи - это постоянный экспорт-импорт, свой канал?
+8
-1
+7
Ответ SMART789
воистину в России вас упекут на долго за 1,5 грамма топики трезцветной, но вся государственная верхушка будет возводить вас в ранг героя за провоз 1,5 тонн кокоса
Не надо клеветать! Какие 1,5 тонны? Не наговаривай на честного человека. Всего-навсего 1,362 т.
+7
-1
+6
Ответ SMART789
парень играет по крупному так сказать, если вы понимаете о чем речь
воистину в России вас упекут на долго за 1,5 грамма топики трезцветной, но вся государственная верхушка будет возводить вас в ранг героя за провоз 1,5 тонн кокоса
+9
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+6
Логично, что теперь он будет рвать жилы за Спартак, чтоб его из команды и из России не выперли
+6
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После этого спича Абаскаля о наркоторговце, находящемся в международном розыске, самое время послушать наших либералов об институте репутации на Западе.
+7
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+5
парень играет по крупному так сказать, если вы понимаете о чем речь
+9
-5
+4
Полторы тонны - большая задача!
+6
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+4
Ответ Зелёный гопник
Нужно больше килограмм 😁
- Алё, это Промес из клуба где любят бромантан ?
- Да
- Нам нужен один килограмм
- Будет
🤣
+9
-5
+4
Будет теперь из кожи вон лезть лишь бы не экстрадировали. Вот это я понимаю мотивация!))
+4
0
+4
Промес: я пошел в наркотрафик по установке тренера
+4
0
+4
Да да. Большие задачи больщие обьемы.
+4
0
+4
Ответ Федя2024
Спартаку не позавидуешь. Оставлять Промеса не камильфо. Держать в команде наркодиллера. Выгонять - тоже не айс. Вроде уже свой, почти легенда и если сейчас вышвырнуть, то вроде как своего в тяжелой ситуации бросили. Это раз. И два это игра которая во многом завязанна на Промесе. Он стержневой игрок. Выгнать, значит во многом поломать и без того не очень сильную игру и ещё сильнее ослабить состав. И как в этой ситуации поступить руководству Спартака? Выбор такой, что и врагу не пожелаешь! Наверное они взвесят все за и против и примут прагматичное решение. Ну опять таки оно многим не понравится и многих не устроит
Да уж, выбор, и правда, очень сложный - поступить как порядочные люди или как спартаковцы...
+4
-1
+3
Ответ Aleksey Yashin
"Ему нужны большие задачи, чтобы выполнять их" "1.5 тонны - достаточно большая задача, берусь" - сказал когда-то Квинси
В топ
+7
-4
+3
Может еще срок накинуть, тогда вообще на Золотой мяч будет претендовать
+3
0
+3
Промесу ещё нужны большие поставки ))) конечно мир рпл полностью прогнила ,давно бы его выгнали и из клуба и не допустили до игры,но у нас все нормально
+2
0
+2
Ответ Aleksey Yashin
"Ему нужны большие задачи, чтобы выполнять их" "1.5 тонны - достаточно большая задача, берусь" - сказал когда-то Квинси
как вариант, кстати. так что оправдан
+2
0
+2
Ответ Евгений Куинджи
Ну а что, сидеть не придется, мячик пинать будет дальше, красота.
Сидеть то ему как раз таки придётся, рано или поздно 😊
+5
-3
+2
Ну вот и цивилизованный европейский тренер высказался.))) Получается, дело не в стране, а в клубе, да, либералы и спартаковцы?)))
+3
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+2
Рыжий, если у тебя уголовник ГОЛОДЕН, ну так покорми его. У него наркотраш обломался, бабла не срубил. Жрать теперь нечего. Сжальтесь над наркошей, покормите его...
+2
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В команде нидерланской тюрьмы был бы лучшим...
+2
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Конечно, сейчас Промесу надо шевелить ногами как никогда!
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Нужно играть как можно лучше, чтобы оставили в России и продлили контракт - запредельная мотивация!
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