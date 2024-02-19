Абаскаль о Промесе: «Чем сложнее все становится, тем лучше он играет. Ему нужны большие задачи, чтобы выполнять их»

Гильермо Абаскаль охарактеризовал Квинси Промеса.

« очень голоден, очень решителен. Он из тех игроков, которые мотивированы соревноваться, и чем сложнее все становится, тем лучше они играют. Им нужны эти большие задачи, чтобы выполнять их.

Я помню, как он забивал голы и приближался к отметке в 100 мячей. Он говорил мне, что не хочет об этом думать, но я сказал ему, чтобы он был спокоен, чтобы справиться с этим, и он справился», – сказал главный тренер « ».

Промес в международном розыске. Что это для него значит?