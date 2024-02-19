Тухель после 2:3 от «Бохума»: «Момент Кейна в 1-м тайме, возможно, стал решающим фактором – если бы он сыграл в одно касание, игра была бы окончена»
Томас Тухель считает, что Харри Кейн мог принести «Баварии» победу над «Бохумом».
Мюнхенский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в матче 22-го тура Бундеслиги.
«Мы создали несколько моментов высшего класса. Момент Харри [Кейна] в первом тайме, возможно, стал решающим фактором.
Если бы он сыграл в одно касание, игра была бы окончена», – сказал главный тренер «Баварии».
Уверен после этого, авторитет Тухеля, и близко не игравшего на таком уровне , среди игроков сильно пошатнулся.
И вот с учётом этого ты серьёзно пишешь про силу Бохума? Понятное дело, что играют не деньги, но это несерьёзно.
В 18 Педри уже со сборной Испании бронзу Евро брал , а не выходил с банки
В конце сезона скажет это Кейн виноват, и тяжело опускается до уровня игроков, поэтому его не понимали!