Тухель после 2:3 от «Бохума»: «Момент Кейна в 1-м тайме, возможно, стал решающим фактором – если бы он сыграл в одно касание, игра была бы окончена»

Томас Тухель считает, что Харри Кейн мог принести «Баварии» победу над «Бохумом».

Мюнхенский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в матче 22-го тура Бундеслиги.

«Мы создали несколько моментов высшего класса. Момент Харри [ ] в первом тайме, возможно, стал решающим фактором.

Если бы он сыграл в одно касание, игра была бы окончена», – сказал главный тренер «Баварии».