Тухель после 2:3 от «Бохума»: «Момент Кейна в 1-м тайме, возможно, стал решающим фактором – если бы он сыграл в одно касание, игра была бы окончена»

Теги Бавария Бохум бундеслига Германия Томас Тухель Харри Кейн Футбол

Томас Тухель считает, что Харри Кейн мог принести «Баварии» победу над «Бохумом».

Мюнхенский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в матче 22-го тура Бундеслиги. 

«Мы создали несколько моментов высшего класса. Момент Харри [Кейна] в первом тайме, возможно, стал решающим фактором.

Если бы он сыграл в одно касание, игра была бы окончена», – сказал главный тренер «Баварии». 

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41 комментарий
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А, значит виноват Кейн. Теперь ясно почему Бавария ужасно играет и проигрывает 3 матча подряд. Всё из-за того Кейн не реализовал какой-то момент
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+113
Как это еще не уволено ? Ну что он несет, черт возьми
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+55
Опять игроки плохие, да что ж такое..
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+25
От создателей "желтая карточка Игнатову на 10 минуте сломала нам всю игру"
+18
-2
+16
ха-ха, какой же клоун
+16
-2
+14
Стыдоба
+11
-2
+9
А защитники Тухеля удивляются, что же игроки за него не играют, да человек против Бохума критикует одного из лучших напов за 10 лет. Это сюр - один из лучших составов мира не должен зависеть от одного момента против аутсайдера.
+10
-2
+8
Вот из-за таких выходок тебя и сливают! Когда ты прикрываешь свою задницу а не своих парней. Потому они и не хотят за тебя умирать на поле.
+8
-1
+7
Момент он и правда запорол, но один момент не решает всех проблем которые были на поле
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0
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Последнее дело учить/упрекать игрока за решение принятое в одном конкретном эпизоде. Тем более такого мастера, как Кейн.
Уверен после этого, авторитет Тухеля, и близко не игравшего на таком уровне , среди игроков сильно пошатнулся.
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Не могу представить что б Юпп или Оттмар выдал подобное. Томас------->ЕХIT.
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+5
Ответ S H A R K
А, значит виноват Кейн. Теперь ясно почему Бавария ужасно играет и проигрывает 3 матча подряд. Всё из-за того Кейн не реализовал какой-то момент
не ну кейн там конечно запорол сильно, мог или сам решать или покатить на пустые, да и в конце при 2-3 не забил головой
+7
-3
+4
Виноват кто угодно но не я. Кейн один из тех хоть что-то старается сделать. Некрасиво так высказываться.
+5
-1
+4
Ответ Ezra-Matthew Miller
«аутсайдер» идет на 9-м месте по перфомансу во всех матчах (и на 7-м по перфомансу в домашних матчах) за последние 13 туров и 2 последних поражения дома потерпел еще в октябре [в дерби] и апреле
А Бавария у нас имеет один из самых сильных составом в мире и тренера одного из лучших в мире, по крайней мере так считают многие, я конечно так не считаю, но кто я такой.
И вот с учётом этого ты серьёзно пишешь про силу Бохума? Понятное дело, что играют не деньги, но это несерьёзно.
+5
-2
+3
Зря он на личности переходит. Переживает и не сдерживается.
+2
0
+2
Последнее дело тренеру публично обвинять игроков.
+4
-2
+2
Кейн виноват, что баварию даже аутсайдер не боится!?)
+2
0
+2
Ответ Александр Быстров
жалобы Хави уже пережили, новый сериал жалобы Тухеля
Хави насколько я помню игроков своих не топил как Тухель
+3
-1
+2
Покупка Кейна была решающим фактором)))
+1
0
+1
после этого странно будет, если его хоть один топ-клуб на работу возьмет
+1
0
+1
Правильно, Вали всё на Кейна!
+1
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англичанка гадит, ну.
+1
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Ответ Hi Hi
У Тухеля свой Ямаль есть, Матис Тель зовут. В этом сезоне сыграл уже 28 матчей
Лол
В 18 Педри уже со сборной Испании бронзу Евро брал , а не выходил с банки
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Если бы да кабы!
В конце сезона скажет это Кейн виноват, и тяжело опускается до уровня игроков, поэтому его не понимали!
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Ответ Hi Hi
Вот так вот нет, после евро 2008 полуфиналистов больше не признают бронзовыми призерами
Ты это сам придумал?
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Ответ zzzeeerrrooo
Как это нет?
Вот так вот нет, после евро 2008 полуфиналистов больше не признают бронзовыми призерами
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0
Ответ Hi Hi
На евро нет бронзовых призеров еще с евро 2012
Как это нет?
0
0
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Ответ zzzeeerrrooo
Лол В 18 Педри уже со сборной Испании бронзу Евро брал , а не выходил с банки
На евро нет бронзовых призеров еще с евро 2012
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Ответ SergioRamos92
Хави насколько я помню игроков своих не топил как Тухель
Посмотрел бы я на Тухеля , где 16 летние играет в основе
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Тухлый определенно нацелился на Барселону
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