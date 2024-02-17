«Ювентус» не побеждает 4 матча подряд. Такой серии не было с апреля
Серия «Ювентуса» без побед достигла 4 матчей.
Команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Вероной» (2:2) в 25-м туре Серии А.
В последний раз туринцы выигрывали 21 января – 3:0 у «Лечче». С тех пор они дважды сыграли вничью и дважды уступили.
Серии из 4 матчей без побед у «Ювентуса» не было с апреля 2023 года.
25 февраля «бьянконери», отстающие на 9 очков от «Интера, примут «Фрозиноне».
Надеюсь Аллегри до конца сезона.
Кто из состава стал хотя бы местной звездой?
уж лучше чем так позориться лучше уходить тренера.