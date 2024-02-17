«Ювентус» не побеждает 4 матча подряд. Такой серии не было с апреля

Теги Ювентус серия А Италия Верона Массимилиано Аллегри Футбол

Серия «Ювентуса» без побед достигла 4 матчей.

Команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Вероной» (2:2) в 25-м туре Серии А.

В последний раз туринцы выигрывали 21 января – 3:0 у «Лечче». С тех пор они дважды сыграли вничью и дважды уступили.

Серии из 4 матчей без побед у «Ювентуса» не было с апреля 2023 года.

25 февраля «бьянконери», отстающие на 9 очков от «Интера, примут «Фрозиноне».

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76 комментариев
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Так Милан ещё и в серии может нехило подняться
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Ответ Дмитрий Шмелев
Комментарий скрыт
гениальная отмазка. а то что эти игроки ВООБЩЕ не понимают что делать на поле тебя не беспокоит? все эти моменты Кьеза сам себе и создает протаскивая мяч с центра поля
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Кому там ещё очки нужны? Налетай, торопись, забирай, не ленись)
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щас должны прибежать фанаты Макса и написать "хейтеры Аллегри, вы где".
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это позорище от Аллегри,очередной раз трусливый футбол с некойой надеждой.
Надеюсь Аллегри до конца сезона.
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сейчас не отбирают 10 очков так решили сами их отдать! ну ювентус плавно скатился к задачи остаться в четвёрке! теперь уже надеяться на бодание с Интером не приходится.
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Ответ Дмитрий Шмелев
ну там и гранды огребают никто победы юве не ждет,постренно ,а как вы хотели чтобы с маккени и руганни лч взять,сити вон и то с десятого захода взял
Кто у Аллегри начал играть лучше, чем играл до него?
Кто из состава стал хотя бы местной звездой?
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Аллегри топ!
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Период отскоков по 1:0 закончился наконец. Теперь будут набирать как и подобает такой игре
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Ответ Дмитрий Шмелев
Комментарий скрыт
Юве играет крайне отвратительно при нём! На это не то что больно смотреть, а даже смешно! Вообще зачем Юве ЛЧ? Там условный Лейпциг столько напихает что мама не горюй!
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Ответ Vlados 86
Сегодня смотрел внимательно, чтоб понять то ещё не так у Аллегри. Команда плохо использует пространство при контрах - нет открываний в свободные зоны, всё пытаются решить максимально прямолинейно, каким-нибудь забросом в расчёте на индивидуалку игрока, принимающего мяч.
Просто сравни как бежит в контры Интер и Юве и культуру паса. Интер бежит осмысленно и четко по схеме, все пасы проходят и опасные обострения, только замыкай. Юве бежит хаотически, пара челов не добегают, пасы в никуда, потери, а у Кьезы стопроцентный момент а он не может забить.
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Ответ Ilya_Panchenko
Ну нехило так как поднимется он на 2-ое место.
Пока скудетто без шансов, а 2 или 3 место – не велика разница. Но то, что "Милан" удержался вблизи хотя бы "Ювентуса" – это большая заслуга. Тем более с еврокубками.
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Ответ ADiPin
у Италии пока 5 команд в ЛЧ рвется по коэффиценту, не переживай
"Лацио" ЛЧ возьмёт, что ли? Или "Наполи"?
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Ответ Xell
Покупай живопись))))
Да-да, именно по этим мотивам)) Аллегри бы в той тройке не затерялся)
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Ответ hulk&boloto
Так Аллегри на коне или как?
Он под конём
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Ответ ADiPin
от 1 места в нынешнем сезоне по кэфам 5 команд будет
О как! Спасибо, не уследил. У Англии всё так плохо?
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Сегодня смотрел внимательно, чтоб понять то ещё не так у Аллегри. Команда плохо использует пространство при контрах - нет открываний в свободные зоны, всё пытаются решить максимально прямолинейно, каким-нибудь забросом в расчёте на индивидуалку игрока, принимающего мяч.
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Ответ Juve-61
сейчас не отбирают 10 очков так решили сами их отдать! ну ювентус плавно скатился к задачи остаться в четвёрке! теперь уже надеяться на бодание с Интером не приходится.
Теперь бодание с Миланом. А потом с Аталантой))
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Ответ Xell
На атаку посмотрите, три гола в 4матчах, два из которых с аутсайдерами, из них почти все забил Влахович и то не с игры. Отсюда результат.
Да Аллегри не виноват это все игроки атаки виноваты
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Ювентус не играет на победу пять матчей подряд
уж лучше чем так позориться лучше уходить тренера.
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Ответ Заяцволк
Да ладно, это всё сильные команды. Жаль нет матча с Маккаби в ЛЧ, там точно победили бы !
Дома, вполне могли бы. В гостях – как сказать.
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Ответ Ale10FJ
Просто состав у Аллегри ниже топ 10 , тренер не причем , таким составом максимум 6-7 место а тренер просто фантастическую работу провел. Взять очки у этой топовой Вероны, браво алленаторе ,показывает фантастику с такими бездарными игроками против сыгранной Вероны.
Просто Аллегри давно устарел. Но не догоняет этого))
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Ответ Алан Кесаев
Что за бред? У Юве состав уступает только Интеру в Италии. И уж у Вероны с 18 места явно можно было выиграть. Кстати, Симоне Индзаги и Аллегри в один год начали со своими командами работать. Разница налицо.
Братан ты в курсе что значит слово "ирония" и "сарказм" ?
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Жаль бабка откупилась штрафом от Лиги Конференций, я бы с удовольствием посмотрел как они отгребают от Работничков 🤣
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Ответ Leganessi
А шо такое? КАК ТАК ЮВЕНТУС? После ухода Роналду все радовались, теперь ЛЧ и трофеи посыпятся рукой. Реальность : С Роналду за 3 года 5 трофеев. После Роналду за 3 года - 0 трофеев. И цифра будет только увеличиваться))) Возможно это последние трофеи благодаря Кришу за ближайшие лет 40))). Роналду на своих плечах тащил этот мертвейший середняк. А этот мелочный клубишко еще и денег зажал и не выплатил всю зарплату Королю.
Ты хоть слова местами меняй любитель португальской рональды. Интереснее будет
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Ответ Антон Фалафель
Почему решающий штрафной бьёт какой-то ноунейм с 50-ти метров в ворота???
Потому что тренер Аллегри.
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Ответ hulk&boloto
Так Аллегри на коне или как?
у коня
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Ответ Дмитрий Шмелев
ну там и гранды огребают никто победы юве не ждет,постренно ,а как вы хотели чтобы с маккени и руганни лч взять,сити вон и то с десятого захода взял
Что постепенно? Третий год безобразия!!! Или Вы не в теме?
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Алегри серийный убийца
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стоило спортсу похвалить, как брюки превратились в элегантные лохмотья
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