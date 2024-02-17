Быстров о приговоре Промеса: «Не думаю, что Квинси идиот и реально что‑то покупал у кого‑то и переправлял. Бред какой‑то»
Владимир Быстров не верит, что Квинси Промес нарушил закон.
В среду Окружной суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Защита футболиста заявила, что обжалует это решение.
«Удивляет то, что с 2020 года ведется дело и только сейчас выносят приговор. То есть четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Причем в контрабанде. Это настораживает.
Я не думаю, что Квинси идиот и реально что‑то покупал у кого‑то, у каких‑то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой‑то.
Если он находится в ОАЭ, его и там сейчас могут арестовать и передать Нидерландам. [Если] наши политики заинтересуются этой ситуацией, дадут политическое убежище, то это один вопрос. Если все это ляжет на плечи «Спартака» – тяжело будет решить этот вопрос. Если его арестуют, контракт будет аннулирован», – сказал экс-игрок сборной России.
.
На этом интерьвью можно было закончить.
Суд Амстердама: оправдан.
Рафик совершенно невиновник(с)
Еще недавно никаких Нидерландов не было, а было Королевство Голландия, Koningrijk Holland, именно под этим именем данная территория стала известна большинству русского общества и попала во все учебники.
Потом они переименовались, но исторически в российской культуре эта территория называется Голландия.
Ну или Володька))
ну да, привыкли что суды в РФ за час сажают кого надо на 19 лет