Быстров о приговоре Промеса: «Не думаю, что Квинси идиот и реально что‑то покупал у кого‑то и переправлял. Бред какой‑то»

Владимир Быстров не верит, что Квинси Промес нарушил закон.

В среду Окружной суд Амстердама приговорил хавбека « » к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Защита футболиста заявила, что обжалует это решение.

«Удивляет то, что с 2020 года ведется дело и только сейчас выносят приговор. То есть четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Причем в контрабанде. Это настораживает.

Я не думаю, что идиот и реально что‑то покупал у кого‑то, у каких‑то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой‑то.

Если он находится в ОАЭ, его и там сейчас могут арестовать и передать Нидерландам. [Если] наши политики заинтересуются этой ситуацией, дадут политическое убежище, то это один вопрос. Если все это ляжет на плечи «Спартака» – тяжело будет решить этот вопрос. Если его арестуют, контракт будет аннулирован», – сказал экс-игрок сборной России.

Промес в международном розыске. Что это для него значит?