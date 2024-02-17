Быстров о приговоре Промеса: «Не думаю, что Квинси идиот и реально что‑то покупал у кого‑то и переправлял. Бред какой‑то»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ брань Футбол

Владимир Быстров не верит, что Квинси Промес нарушил закон.

В среду Окружной суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Защита футболиста заявила, что обжалует это решение.

«Удивляет то, что с 2020 года ведется дело и только сейчас выносят приговор. То есть четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Причем в контрабанде. Это настораживает. 

Я не думаю, что Квинси идиот и реально что‑то покупал у кого‑то, у каких‑то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой‑то. 

Если он находится в ОАЭ, его и там сейчас могут арестовать и передать Нидерландам. [Если] наши политики заинтересуются этой ситуацией, дадут политическое убежище, то это один вопрос. Если все это ляжет на плечи «Спартака» – тяжело будет решить этот вопрос. Если его арестуют, контракт будет аннулирован», – сказал экс-игрок сборной России.

Промес в международном розыске. Что это для него значит?

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108 комментариев
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Я не думаю...
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На этом интерьвью можно было закончить.
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Суд Нидерландов: тогда не виновен!
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Уровень аналитики - топчик)
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Так Антошу подставили......подкинули в карман полторы тонны кокаина, а раньше подкинули брата на нож))
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ну быстров и себя идиотом не считает, так что не показатель
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Среди футболистов умных людей практически нет
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Ответ Евпатий Романов
Среди футболистов умных людей практически нет
Умные просто не слипаются в такие истории, не светятся в газетах из-за каких-то выходок и ведут можно сказать тихий, спокойный образ жизни. Потом кто-то в тренеры идет, кто-то своим делом делом занимается)
+32
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+31
Але, это Володька,Квинси не мог переправлять наркотики,бред
Суд Амстердама: оправдан.
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Ответ Никита Аксанов
Суд Нидерландов: тогда не виновен!
Ну тут все очевидно.
Рафик совершенно невиновник(с)
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+19
Прям смотрю пошли новые волны интервью , в которых злые и плохие иностранцы , мучают коммуниста Промесова , а он не виноват !!!
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Я куею с этих аналитиков. Прекрывают человека который потравил всю европу + пырнул брата. И еще говорят, да не мог он такого сделать
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Ответ Евпатий Романов
Среди футболистов умных людей практически нет
Если постоянно тебе будут задавать вопросы, а ответы выкладывать в открытый доступ, поверь, многие и тебя за неумного посчитают, если объективно, да и 95% других пользователей спортса, так что не надо умничать))
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Переоценивать интеллект футболистов не стоит
+11
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+10
4 года на дело о контрабанде полутора тонн кокаина медленно? Это для понимания 60 миллионов доз при условии что его не собирались разбавлять. Масштаб организации которая берёт столько наркотиков, принимает, фасует и продает более мелким дилерам десятками килограмм - около сотни человек, если у них ещё и сбыт до уличного уровня то вообще несколько сотен.
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Не думаю, что идиот может объективно рассуждать о том, является ли кто-то другой идиотом.
+11
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+9
Ответ Dmitry Aqf
Комментарий скрыт
Потому что говорим Англия, а не Соединенное королевство Великобритания.
Еще недавно никаких Нидерландов не было, а было Королевство Голландия, Koningrijk Holland, именно под этим именем данная территория стала известна большинству русского общества и попала во все учебники.
Потом они переименовались, но исторически в российской культуре эта территория называется Голландия.
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Володьке пора в судьи Басманного суда. Уровень интеллекта подходит.
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Прочитав комментарии Володьки, суд Амстердама отменил приговор и принёс извинения.
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И вообще он шёл, нашел эти 1,5 тонны на дороге, положил в карман и хотел отнести в полицию.
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https://youtu.be/qtZGLkF6U0M
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Ответ Dmitry Aqf
Комментарий скрыт
Просто за пределами Нидерландов провинции под названиями "Голландия" (а их 2 Северная и Южная) были самыми популярными, а остальная часть страны была для всех ноунеймом. Грубо говоря, если проводить аналогию, это всё равно что некоторые жители Европы и Америки Россию Сибирью называют
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Идиот это ты, Вова. А Промес - бизнесмен, инвестор.
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Мы потеряли нормальность...
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" ..если его арестуют,контракт будет аннулирован.."- если его арестуют,его Посадят в тюрьму! Какой контракт??!!
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Ответ Yndestad
Уровень аналитики - топчик)
Уровень аналитики - Вовчик)
Ну или Володька))
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квинси бабки давал, судя по всему, а занимались всем, дяди, тети, братья
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Володька заступился. Брат за брата - за основу взято)
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Суд Амстердама обязан поверить Володьке и снять все обвинения с Промеса, Володька врать не будет.
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Еще один подтвердил что быть бывшим игроком спартака и думать - несовместимо
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Ответ Даник Муша
Я не думаю... . На этом интерьвью можно было закончить.
"То есть четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Это настораживает. "
ну да, привыкли что суды в РФ за час сажают кого надо на 19 лет
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