Лига Европы. Cтыковые матчи. «Милан» сыграет с «Ренном», «Рома» в гостях у «Фейеноорда», «Шахтер» против «Марселя»
«Рома» сыграет в гостях с «Фейеноордом» в 1-м стыковом матче плей-офф Лиги Европы.
Также в четверг «Милан» примет «Ренн», а «Шахтер» встретится с «Марселем».
Восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы сыграют за право выхода в 1/8 финала в стыковых матчах против команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.
Лига Европы
Cтыковые матчи
Первые игры
- Дата проведения
- 15 февраля, 20.45, «Стад де Сюисс»
- Дата проведения
- 15 февраля, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 февраля, 20.45, «Фейеноорд»
- Дата проведения
- 15 февраля, 20.45, «Имтех Арена»
- Дата проведения
- 15 февраля, 23.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 15 февраля, 23.00, «Эштадиу да Луш»
- Дата проведения
- 15 февраля, 23.00, «Мунисипал де Брага»
- Дата проведения
- 15 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Противостояние переросло в принципиальное. Будет тяжело, но не невозможно привезти из Роттердама 3 очка.
Forza Roma!!! 💛❤️