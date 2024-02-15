Лига Европы. Cтыковые матчи. «Милан» сыграет с «Ренном», «Рома» в гостях у «Фейеноорда», «Шахтер» против «Марселя»

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«Рома» сыграет в гостях с «Фейеноордом» в 1-м стыковом матче плей-офф Лиги Европы.

Также в четверг «Милан» примет «Ренн», а «Шахтер» встретится с «Марселем».

Восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы сыграют за право выхода в 1/8 финала в стыковых матчах против команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Лига Европы

Cтыковые матчи

Первые игры

Янг Бойз Швейцария – Спортинг Португалия
Дата проведения
15 февраля, 20.45, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Галатасарай Турция – Спарта Прага Чехия
Дата проведения
15 февраля, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фейеноорд Нидерланды – Рома Италия
Дата проведения
15 февраля, 20.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шахтер Украина – Марсель Франция
Дата проведения
15 февраля, 20.45, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс Франция – Фрайбург Германия
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бенфика Португалия – Тулуза Франция
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брага Португалия – Карабах Азербайджан
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Мунисипал де Брага»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан Италия – Ренн Франция
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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21 комментарий
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Вперёд Милан!
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За итальянских команд!!! По моему нику другого и быть не может (не болеть за серию а)
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ну ладно, не хотите на матч ТВ показывать шахтер, покажите их на НТВ плюс, ну интересная же игра с Марселем.. нет, полный бан!
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Барса с кем играет? 😁
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Не думал что когда то буду скучать по тем временам, когда наши команды в этих стыках вылетали от Работничков и прочих Зюлтеварегенов (фиг знает как правильно пишется команда, а гуглить лень) . Ээх (((
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Ну наконец-то начались нормальные матчи:)
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Ответ Абдулов Алексей
Почему 1/16 финала называется стыковыми матчами? Вы ещё их назовите "плей-ин".
Команды занявшие 1 место в группах ЛЕ проходят в 1/8 финала. Вторые играют стыковой матч с командой занявшей 3 место в группе ЛЧ за выход в 1/8 финала ЛЕ
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Ответ Мистер Блин
первый раз читаю новость, игры плей офф назвили стыковыми матчами, интересненько) для разнообразия пойдет)
Команды занявшие 1 место в группах ЛЕ проходят в 1/8 финала. Вторые играют стыковой матч с командой занявшей 3 место в группе ЛЧ за выход в 1/8 финала ЛЕ
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Ответ Мистер Блин
серьезно что-ли?😂😂😂
Ваш смех не понятен. Это ответ на вопрос пользователя, почему эта стадия называется - стыковой
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Буду смотреть чисто из-за Фентези состава, с Дьокереша хет-трик!
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поквитается ли фейеноорд с волками вот самый интересный матч
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Опять Фейеноорд)

Противостояние переросло в принципиальное. Будет тяжело, но не невозможно привезти из Роттердама 3 очка.

Forza Roma!!! 💛❤️
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За Карабах! Будет тяжело, но и не с такими играли!
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Ответ Kirlian
Я думаю тут претензии с той стороны. Да и какой смысл показывать тех, кто призывает убивать нас
Комментарий удален модератором
Ответ Kirlian
За Карабах! Будет тяжело, но и не с такими играли!
Карабах армения
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