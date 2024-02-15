Лига Европы. Cтыковые матчи. «Милан» сыграет с «Ренном», «Рома» в гостях у «Фейеноорда», «Шахтер» против «Марселя»

«Рома» сыграет в гостях с «Фейеноордом» в 1-м стыковом матче плей-офф Лиги Европы.

Также в четверг « » примет « », а «Шахтер» встретится с «Марселем».

Восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы сыграют за право выхода в 1/8 финала в стыковых матчах против команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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