Манфред Угальде: «Промес – пример для подражания для меня. Хочу провести в «Спартаке» фантастическую карьеру, как у Квинси»

Манфред Угальде заявил, что равняется на Квинси Промеса.

«Показалось, что в « » партнеры у меня сильнее, чем в « ».

Хотелось бы провести здесь фантастическую карьеру, как у . Промес уже рассказал мне об особенностях жизни в Москве. Он пример для подражания для меня.

Я хороший футболист, готов к давлению. Хочу получать удовольствие от футбола и выигрывать трофеи», – заявил форвард.

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