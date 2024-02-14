Манфред Угальде: «Промес – пример для подражания для меня. Хочу провести в «Спартаке» фантастическую карьеру, как у Квинси»
Манфред Угальде заявил, что равняется на Квинси Промеса.
«Показалось, что в «Спартаке» партнеры у меня сильнее, чем в «Твенте».
Хотелось бы провести здесь фантастическую карьеру, как у Квинси. Промес уже рассказал мне об особенностях жизни в Москве. Он пример для подражания для меня.
Я хороший футболист, готов к давлению. Хочу получать удовольствие от футбола и выигрывать трофеи», – заявил форвард.
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