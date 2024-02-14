Манфред Угальде: «Промес – пример для подражания для меня. Хочу провести в «Спартаке» фантастическую карьеру, как у Квинси»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия Квинси Промес Чемпионат.com Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде заявил, что равняется на Квинси Промеса.

«Показалось, что в «Спартаке» партнеры у меня сильнее, чем в «Твенте».

Хотелось бы провести здесь фантастическую карьеру, как у Квинси. Промес уже рассказал мне об особенностях жизни в Москве. Он пример для подражания для меня.

Я хороший футболист, готов к давлению. Хочу получать удовольствие от футбола и выигрывать трофеи», – заявил форвард.

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61 комментарий
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После сегодняшних событий от этой новости хочется кричать чаечкой
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Как я понимаю, с Коста-рикой у нас экстрадиции тоже нет...
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Не повторяй чужих ошибок, чаще меняй симки)
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Манфред Угальде: Хочу провезти в Спартак две тонны.
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Начни с небольших партий..
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Ответ Ilya Bobrin
мне кажется, спортс спецом новость придержал))
Естественно. Не удивлюсь, если завтра выйдет новость, что Промес любит кокосы и дольше всех в зале занимается на дорожках.
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Лучше байта ещё не видел
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Ответ Ебздрогыч
После сегодняшних событий от этой новости хочется кричать чаечкой
мне кажется, спортс спецом новость придержал))
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Начни с закладок, прояви себя, глядишь и Промес подтянет....
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Какая мета-ирония уже
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"хочу бить родственников ножом и залезть с головой в наркобизнес "-добавил он
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Пырнуть ножом родственника и барыжить наркотой - вот это пример, конечно 😁
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Так себе пример, будем объективны....
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Конечно в свете новостей из Нидерландов это заявление обладает шармом двусмысленности
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Спортс неплохо набрасывает заголовками)
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Так бери на себя повышенные обязательства. По примеру. У Промеса пока 2 приговора. Можешь замахнуться на 3 в свою очередь. Кто больше?
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Если у него братья есть, сейчас могут напрячься
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Thug life. Spartak edition
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Ждем трансфер на 1500 кг кокоса!
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Кто ты такой, чтобы мерить себя Промесом!? Ты, хотя бы, бумажник на майдане вытаскивал?
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Каждому Хайзенбергу нужен свой Пинкман 😁
+3
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Ну что остряки? Расчехляли свои шуткаметы?))
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Да ладно, все поняли, что он имел в виду. От того вдвойне обидно, что у такого, действительно, талантливого игрока как Промес, такие замашки
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В картель просится
+2
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Ответ Ilya Bobrin
Не повторяй чужих ошибок, чаще меняй симки)
Проверяй машину на жучки)
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Ха-ха! фанстастическая карьера )))
+2
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Всех будущие наркодилеры с футбольными данными теперь идут в Спартак
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Ответ seka@
Ланфрен-ланфра вообще-то,)) но так тож ничего
К&Б оранжировка же
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Ответ rarog
Конечно в свете новостей из Нидерландов это заявление обладает шармом двусмысленности
Шарм-эль-Шейхом двусмысленности.
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Хейтеры, Промес пример для подражания на поле для многих молодых игроков, один из лучших в РПЛ, что бы там не было около футбола. Это как если считать, что оценка профессиональных качеств специалиста зависит от того какой он в быту, бьёт он жену и детей или нет, за кого голусет на выборах, что говорит на кухне и сколько выпивает в выходные. Как бы многим не хотелось обесценить его достижения профессиональные увы не получиться, чемпион Голландии и России, лучший игрок РПЛ по версии многих изданий в разные годы. Один из лучших бомбардиров в истории клуба. Так что как бы не сложилась его судьба вклад в развитие российского футбола он сделал не маленький, это не Халк и не Видич, которые отыграв несколько лет уехали. Я безмерно рад тому, что в нашем чемпионате есть легионеры такого уровня и я имел возможность наблюдать не за мучениями Заболотного или Кротова, а смотреть игру мастера.
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