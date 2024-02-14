«Тоттенхэм» готов заплатить до 70 млн евро за вингера «Барселоны» Рафинью

Рафинья Диас заинтересовал «Тоттенхэм».

Diario Sport утверждает, что лондонцы следят за вингером «Барселоны» и готовы предложить за него вплоть до 70 млн евро.

Также «блауграна» получила предложение по бразильцу от клуба, название которого не раскрывается.

В текущем сезоне провел 16 матчей в и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.