«Тоттенхэм» готов заплатить до 70 млн евро за вингера «Барселоны» Рафинью

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Рафинья Диас деньги Футбол

Рафинья Диас заинтересовал «Тоттенхэм».

Diario Sport утверждает, что лондонцы следят за вингером «Барселоны» и готовы предложить за него вплоть до 70 млн евро.

Также «блауграна» получила предложение по бразильцу от клуба, название которого не раскрывается.

В текущем сезоне Рафинья провел 16 матчей в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

68 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он и 40м не стоит! Нужно пробовать не задумываясь
+41
-5
+36
Ответ Vlad Zhadejko
Не думаю, что стоит продавать. Ламин ещё молодой, его нужно постепенно вводить в состав, а адекватную замену ему за эти деньги будет найти невероятно сложно.
За 70 млн можно достойного игрока найти. Вот только слабо верится, что экономный Леви даст 70 за Рафинью. Больше похоже на вброс.
+27
-2
+25
Опять диарея по заказу Лапорты придумывают утки, чтобы сбагрить своих бревен за смешные суммы
+28
-6
+22
Леви знает об этом?
+16
-1
+15
Это вброс самой Барселоны, что бы пушить цену на него на рынке, 200%.
Никто из покупателей так себя не ведёт, тем более Леви, который купит самого Лапорту с Деку за 3 копейки и продаст за 5 рублей, а потом сделает так с ними ещё три раза.
+13
-1
+12
Ответ Super Andrey
Леви знает об этом?
Вернётся Леви с отдыха, а ему в лоб:
"Мы тут, пока вас не было, Де Йонга с Рафиньей за 130 лямов купили!"
+7
0
+7
Ответ Vlad Zhadejko
А заменять его кем?
Торрес и Ямаль на правом фланге
+5
0
+5
Ответ Homelander_666
За 70 млн можно достойного игрока найти. Вот только слабо верится, что экономный Леви даст 70 за Рафинью. Больше похоже на вброс.
Экономный Леви дал 60 за Ришарлисона и 55 за Джонсона , которые точно не лучше Рафика
+3
-1
+2
Ответ Никита Малёк
Он и 40м не стоит! Нужно пробовать не задумываясь
Это при Хави он столько не стоит
Любой сильный тренер использует его эффективно
+2
0
+2
Ответ Никита Малёк
Так барсе не нужен основной игрок ,а нужен сменщик для Ямала кто-то за 10-20м
Нет, Барсе как раз нужен игрок, сменщиком которого был бы Ямал, ведь если он будет играть в основе, с очень большой вероятностью повторится история Фати.
И много Вы можете назвать таких игроков за 70 миллионов?
+2
-1
+1
Откуда у Леви такие бабки?
+1
0
+1
Ответ Никита Малёк
Он и 40м не стоит! Нужно пробовать не задумываясь
А заменять его кем?
+1
0
+1
Не думаю, что стоит продавать. Ламин ещё молодой, его нужно постепенно вводить в состав, а адекватную замену ему за эти деньги будет найти невероятно сложно.
+2
-1
+1
За такие деньги Лапорта его отвезет сам
+1
0
+1
Ответ Никита Малёк
Берарди
Уже вряд ли куда-то перейдет.
Да и к тому же, ему уже 29.
0
0
0
Ответ arajanarm
Торрес и Ямаль на правом фланге
Торрес левый вингер, а Ямала нельзя сразу в основу кидать, а то получится как с Фати.
0
0
0
Ответ b_arfa
Ну вот этого работягу можно слить
Нет, на рынке очень мало вингеров, похожих на Рафу, и стоить они будут явно дороже 70 миллионов.
0
0
0
Ответ Vlad Zhadejko
А заменять его кем?
Так барсе не нужен основной игрок ,а нужен сменщик для Ямала кто-то за 10-20м
0
0
0
Ответ Vlad Zhadejko
Нет, Барсе как раз нужен игрок, сменщиком которого был бы Ямал, ведь если он будет играть в основе, с очень большой вероятностью повторится история Фати. И много Вы можете назвать таких игроков за 70 миллионов?
Берарди
0
0
0
Ответ Homelander_666
Вообще, ждём и верим. Тебас, вроде, как Чеферин, обнуляться не планирует)
Ждём)
0
0
0
Рофинью хороший трансфер))
+2
-2
0
Ответ Vlad Zhadejko
Я уверен, что в сборной Испании таких, как Эрмосо, большинство)
Вообще, ждём и верим. Тебас, вроде, как Чеферин, обнуляться не планирует)
0
0
0
Ответ Tristan...
За такие деньги продавать нужно, но смогут ли потом взять кого то лучше или хотя бы не хуже Рафиньи? Ещё из за травм в команде всегда не хватает игроков. Не факт, что в следующем сезоне эпидемия травм прекратится
Не смогут, топовых игроков никто не продает. Купят очередного середняка, но зачем?
0
0
0
Ответ Михаил Родченков
постекоглу себя очень хорошо зарекомендовал в первый же сезон. это летнее трансферное окно очень важное и леви, как заявляют источники, обещает оказать максимальную поддержку
Круто, если это правда. В следующем сезоне нужно закрепиться в топ-4.
+1
-1
0
Ответ Homelander_666
Этот проходимец сам не уйдёт. Надежды только на Дженни Эрмосо)
Я уверен, что в сборной Испании таких, как Эрмосо, большинство)
0
0
0
Ответ Vlad Zhadejko
На самом деле, идея с ФФП очень даже неплоха и по идее должна была уберечь испанский футбол от шейхов и спасти от банкротства. Просто исполнитель самодуром оказался)
Этот проходимец сам не уйдёт. Надежды только на Дженни Эрмосо)
0
0
0
Ответ Homelander_666
Тебас аут)
На самом деле, идея с ФФП очень даже неплоха и по идее должна была уберечь испанский футбол от шейхов и спасти от банкротства.
Просто исполнитель самодуром оказался)
0
0
0
Ответ Vlad Zhadejko
Не факт, по-моему, Барса всё ещё попадает под правило 1 к 3 (вроде так), то есть они могут потратить на з/п только 1/3 от нынешней зарплаты Рафы, и никто на такую зарплату не пойдет.
Тебас аут)
+1
-1
0
Ответ Homelander_666
У всех троих должны быть прописаны отступные. Если уйдёт Рафинья, то вместо него можно будет зарегистрировать другого игрока?
Не факт, по-моему, Барса всё ещё попадает под правило 1 к 3 (вроде так), то есть они могут потратить на з/п только 1/3 от нынешней зарплаты Рафы, и никто на такую зарплату не пойдет.
0
0
0
Ответ Homelander_666
Помню. Но 70 млн он ни за кого не платил. Возможно, Ттх кого-то продаст, чтобы купить Рафинью.
За Н’Домбеле 65 платил)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий