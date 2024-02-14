«Тоттенхэм» готов заплатить до 70 млн евро за вингера «Барселоны» Рафинью
Рафинья Диас заинтересовал «Тоттенхэм».
Diario Sport утверждает, что лондонцы следят за вингером «Барселоны» и готовы предложить за него вплоть до 70 млн евро.
Также «блауграна» получила предложение по бразильцу от клуба, название которого не раскрывается.
В текущем сезоне Рафинья провел 16 матчей в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Никто из покупателей так себя не ведёт, тем более Леви, который купит самого Лапорту с Деку за 3 копейки и продаст за 5 рублей, а потом сделает так с ними ещё три раза.
"Мы тут, пока вас не было, Де Йонга с Рафиньей за 130 лямов купили!"
Любой сильный тренер использует его эффективно
И много Вы можете назвать таких игроков за 70 миллионов?
Да и к тому же, ему уже 29.
Просто исполнитель самодуром оказался)