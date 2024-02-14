Серхио Агуэро: «Хотел остаться в «Сити» даже на скамейке, но после звонка «Барсы» сказал агенту договариваться. Представлял, как буду играть с Месси, а Лео говорил, что вопрос с контрактом решится»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро Ла Лига Футбол

Серхио Агуэро вспомнил, как переходил из «Манчестер Сити» в «Барселону» в 2021-м.

«В январе 2021 года «Сити» сообщил мне, что не собирается продлевать мой контракт. В феврале это было еще раз подтверждено. Я хотел остаться еще на один год, я был готов быть на скамейке запасных. При Пепе я мало играл, но хотел помочь. Я чувствовал, что этот год поможет мне быть физически готовым к ЧМ-2022.

Но затем поступил звонок из «Барселоны». Мне сказали, что не смогут платить как «Сити», но мне было все равно. Я сказал агенту договориться о суммах, и за два дня все было решено. Когда все было готово, я пообщался с Лионелем Месси. Я представлял, как мы будем играть вместе, но случилось то, что случилось (Месси и «Барселона» не продлили контракт – прим. Sports.ru).

Лео заверил меня, что вопрос решится, что он приступит к тренировкам. Я увидел новости и подумал, что они фэйковые. Я написал Лео – и он подтвердил их. Я даже не знал, что ответить. Я увидел его на следующий день, и ему было очень плохо.

Как только Лео ушел, мне предложили взять 10-й номер, но я отказался. Я играл под 10-м номером во всех клубах, но я верил, что Месси вернется. Я ответил, что кто-то другой должен взять этот номер. Мне сказали, что он должен достаться либо мне, либо Фати. Я сказал, чтобы отдали Ансу.

Я считал, что 10-й номер – это номер Месси. Если его нет в команде, то не надо его использовать», – сказал в интервью Clank! экс-нападающий сборной Аргентины.

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38 комментариев
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У него реально нездоровая любовь к Месси
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Ответ invincible
У него реально нездоровая любовь к Месси
Любовь к Месси сильнее любви к сыну
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Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Мнение сельчан из лесной глубинки, у которых до сих пор 19-й век. В мире миллионы людей с психологическими проблемами, но у таких это все «не болезни и науки такой нет».
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представлял как ак буду играть с Месси и Лео)))))
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Вообще у такого состояния есть даже в психологии определение. Это совсем нездоровая любовь.
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Говорят у куна язык стал коричневым
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Ну Лео-то с контрактом умеет порешать - развалил Барсу контрактом на 555 млн евро
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Ответ arspurs9
Вообще у такого состояния есть даже в психологии определение. Это совсем нездоровая любовь.
Там взаимно. После завершения Куном карьеры в сборной, Месси больше никого к себе в номер на базе не пускал.
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Ответ fatei4
Комментарий скрыт
Таких хороших что спят вместе
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Ответ Pucheslav
Так он в последнем сезоне в Сити и был на скамейке
Скорее в лазарете.
+3
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Ответ Алексей Ненахов
Любовь к Месси сильнее любви к сыну
Антонелле стоит напрячься 😃
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Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Скажи это, например, Иличичу
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Ответ CHELSEA_2008
Психологические проблемы от неумения навести порядок в своей голове и недостатка образования чтобы не попадать в дерьмовые ситуации. И вряд-ли тебе дядя или тётя в очках чем-то поможет, если ты сам всё не исправишь.
Психология - не только дядя или тетя в очках. Это абсолютно научная отрасль, занимающаяся медицинским лечением психологических проблем, зачастую диагностируемых при помощи полностью доказательной медицины и таких же исследований на КТ/МРТ, ЭЭГ и прочем, имеющая достаточно обширный фармакологический ряд.
И занимается психология не только расстройством 15-летней девочки, что ее бросил парень.
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Ответ Vlad Zhadejko
Да не разваливал он никого, он приносил клубу огромный доход как на поле, так и за его пределами, поэтому и получал больше всех в мире.
А что ж случилось тогда?
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Ответ CHELSEA_2008
Чел расслабься, не все девочки в 15 лет одинаково реагируют на то что их бросил парень. Некоторые даже обрадуются что избавились от этого козла. 😄 Это скорее социология и биология, ведь её реакция зависит от воспитания и генов. А вообще не обижайся, но мы все биороботы. Наше поведение целиком и полностью зависит от биохимических реакций и выброса определенных гормонов. От этого зависят даже наши мысли... Я могу дать тебе определенное вещество, и ты сразу же забудешь о своей депрессии и станешь самым счастливым человеком на свете... Ты всё ещё веришь в психологию? 😃
Какая же чушь, ну да ладно, нет смысла продолжать, твоя фантазия явно лучше понимает реальность, чем мое медицинское образование)
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Ответ Chicago Made Punk
Скорее у людей с Криштиану в "любимых")
Ну так следим за кумиром
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Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Не сказал бы. Есть огромные данные, свидетельства, опыты, "ненормальные", психбольницы, настроения, лоботомии, эйфориаки и тьма-тьмущая других вещей. Они систематизированы, изучаются, собираются данные, делаются негуманные опыты и попытки "лечения", изучение поведенчиских реакций в стрессовых и в других различных ситуациях. Этому учатся, учат, полемизируют, делают правильные и неправильные и недоказанные выводы. Купируют, лечат, усугубляют различные состояния людей. Доводят до самоубийств. Принимают антидепрессанты.

Всё это невозможно было бы, если б психология стараниями людей науки не превратилась бы из звездочетства в астрономию. А вы, товарищ комментатор, боитесь что вчерашнее звездочетство есть астрология, что есть в корне неверно.
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Ответ grek087
У Агуэро от имени Лео очко потеет🤷‍♂️
Скорее у людей с Криштиану в "любимых")
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Он, похоже, непросто это говорит)) может в Интер Майами?!))) там хорошо с пенсией ))
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Выходит Месси даже Куна обманом заманил в Барсу, лишив того хлебного местечка в Сити🤦
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Все извращенцы сбежались на цитату Агуэро, со своими эротическими фантазиями наперевес.
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На-ду-ли !
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Достойный Агуэро
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У Агуэро от имени Лео очко потеет🤷‍♂️
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Когда Агуэро гоняет шершавого, то тоже Лео Меську представляет? 🤦‍♂️
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Да, конечно, Кун максимально оплошал с этим переходом..
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