Фердинанд не считает Сака игроком мирового уровня: «Еще нет. Он не показал себя в ЛЧ, так ведь?»
Рио Фердинанд усомнился в уровне вингера «Арсенала» Букайо Сака.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» отметил, что не считает англичанина игроком мирового уровня.
«Еще нет. Слушайте, я думаю, что Сака играл нереально. Вообще я думаю, что ему нужно немного отдохнуть: столько игр для молодого парня.
Но я задумываюсь, что такое «мировой уровень»? Он не показал себя в Лиге чемпионов, так ведь? Имею в виду важнейшие стадии [ЛЧ].
Не поймите меня неправильно, Сака – топ. Но не мировой уровень», – заявил Фердинанд в своем подкасте.
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22-летний Сака забил 50-й гол за «Арсенал». Он самый молодой игрок клуба за 46 лет, достигший этой отметки
Сезон 19/20: 26 игр 1+5.
Сезон 20/21 32 игры 5+3
Сезон 21/22 38 игр 11+7
Сезон 22/23 38 игр 14+11
Сезон 23/24 23 игры 10+7
В ЛЧ пусть он не так результативен, но тем не менее это хороший, сильный игрок.
Из года в год он прибавляет и прогрессирует, безусловно это топ игрок, который я думаю из Арсенала может уехать в условный Сити, Баварию, ПСЖ, Реал.