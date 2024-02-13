Фердинанд не считает Сака игроком мирового уровня: «Еще нет. Он не показал себя в ЛЧ, так ведь?»

Теги Рио Фердинанд премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Букайо Сака Футбол

Рио Фердинанд усомнился в уровне вингера «Арсенала» Букайо Сака.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» отметил, что не считает англичанина игроком мирового уровня.

«Еще нет. Слушайте, я думаю, что Сака играл нереально. Вообще я думаю, что ему нужно немного отдохнуть: столько игр для молодого парня.

Но я задумываюсь, что такое «мировой уровень»? Он не показал себя в Лиге чемпионов, так ведь? Имею в виду важнейшие стадии [ЛЧ].

Не поймите меня неправильно, Сака – топ. Но не мировой уровень», – заявил Фердинанд в своем подкасте.

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30 комментариев
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Пока самый яркий хайлайт карьеры Сака это как его Кьеллини за шкирку потягал
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Ответ Den-is
Гол в ворота МЮ разве не хайлайт для тебя в том сезоне?) Или ты забыл его как страшный сон?)
Да ведь это именно гол в ворота МЮ разлетелся на мемы по всему инету, а не пикча с Кьеллом лол
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+10
Ответ Митрандир цвета хаки
Если это касается АПЛ и Ла Лигу, то нет особой разницы в каком турнире играет футболист. В АПЛ уж и подавно топ 6 команд уровня 1/2 финала ЛЧ.
Ахахаха)) Че правда? А где МЮ?))) Позорно занял 4-е место.
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Ответ <Inter>
английским экспертам пора бы определиться, что является мерилом уровня. Игра в АПЛ или всё же в ЛЧ?
Все он правильно говорит. АПЛ это попса, ЛЧ - мерило.
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Ответ Today I feel Qatari
Да ведь это именно гол в ворота МЮ разлетелся на мемы по всему инету, а не пикча с Кьеллом лол
Речь про хайлайты была. А тот гол Сака это еще какой хайлайт. А фол Кьеллини - это просто грубый фол.
+4
-3
+1
Ответ Today I feel Qatari
Пока самый яркий хайлайт карьеры Сака это как его Кьеллини за шкирку потягал
Гол в ворота МЮ разве не хайлайт для тебя в том сезоне?) Или ты забыл его как страшный сон?)
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-6
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Ответ Dezex
Мне нравится как все постоянно цепляются за то, что он не играл в Лч и тому подобное. Хоть иногда посмотрите пару игр Арсенала и последите за игрой Сака, а не тупые аргументы наподобии, то что он в ЛЧ ничего не показал.
В том и дело, что днОПЛ никому не интересна. Клубцы этой унылой лиги регулярно получают люлей в еврокубках.
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Ответ Dezex
Мне нравится как все постоянно цепляются за то, что он не играл в Лч и тому подобное. Хоть иногда посмотрите пару игр Арсенала и последите за игрой Сака, а не тупые аргументы наподобии, то что он в ЛЧ ничего не показал.
Играет в самой сильной лиге, благодаря чему игры с клубами из ЛЧ теперь не такие трудные как раньше были. Поэтому игры ЛЧ уже не такой показатель как были раньше
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Ответ Rhett Butler
Ну так Арсенал туда просто не попадал до этого) А так он уже неплохо себя проявляет за сборную и в топ матчах АПЛ
За сборную 🤣🤣🤣🤣
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Ответ Today I feel Qatari
Ты по моему не до конца понял фразу "хайлайт карьеры". Это то по чему Сака будут вспоминать даже тогда когда он уже закончит. Гол в ворота МЮ даже я уже смутно помню, хотя за МЮ болею и он вроде не так давно был, а вот спроси про момент с Кьеллини - сто процентов ответят что помнят. В НБА такие моменты называются "posterize". Не самое лестное название против того к кому они применяются, но как уж есть - в историю можно войти, а можно вляпяться и Сака придется приложить большие усилия чтобы остаться в памяти болельщиков с чем-нибудь другим
Не видел ни мема такого и не вижу в этом никакого хайлайта. То, что ты запомнил этот эпизод на всю свою жизнь, не означает, что весь мир запомнил) НБА не надо смешивать с АПЛ.
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Ответ Den-is
Речь про хайлайты была. А тот гол Сака это еще какой хайлайт. А фол Кьеллини - это просто грубый фол.
Ты по моему не до конца понял фразу "хайлайт карьеры". Это то по чему Сака будут вспоминать даже тогда когда он уже закончит. Гол в ворота МЮ даже я уже смутно помню, хотя за МЮ болею и он вроде не так давно был, а вот спроси про момент с Кьеллини - сто процентов ответят что помнят. В НБА такие моменты называются "posterize". Не самое лестное название против того к кому они применяются, но как уж есть - в историю можно войти, а можно вляпяться и Сака придется приложить большие усилия чтобы остаться в памяти болельщиков с чем-нибудь другим
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22 года молодой, нужно отдохнуть. не говорите это Барселоне
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Он себя еще и в РПЛ не показал.
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Всё просто. Когда Сака попадёт в списки лучших в лиге, когда станет чемпионом или обладателем ЛЧ тогда и можно говорить о его величии. Это не потому, что я к нему придираюсь. Просто для величия должно пройти немного времени. Салах после Ромы тоже был игроков высокого уровня, но на тот момент он не был великим. Бензема долгое время в Реале был всего лишь хорошим нападающим. И только после того как уехал Роналду он стал по настоящему великим и добыл несколько ЛЧ.
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Сака крайне хорош уже несколько сезонов и является топ игроком! Ему всего 22 года а теперь давайте посмотрим, как он начал карьеру!
Сезон 19/20: 26 игр 1+5.
Сезон 20/21 32 игры 5+3
Сезон 21/22 38 игр 11+7
Сезон 22/23 38 игр 14+11
Сезон 23/24 23 игры 10+7

В ЛЧ пусть он не так результативен, но тем не менее это хороший, сильный игрок.
Из года в год он прибавляет и прогрессирует, безусловно это топ игрок, который я думаю из Арсенала может уехать в условный Сити, Баварию, ПСЖ, Реал.
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Сейчас в футболе как раньше игроки в принципе не выделяются как это было раньше, все играют как один слаженный механизм, особенно в апл, тот же Холланд в сити вроде и забивает много, но не так много шумихи как это было в Боруссии вокруг него, в том же реале, псж или слабой барсе индивидуалов больше)
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Ну, если Арсенал и Сака продолжат играть так, как в этом году, то шансы в ЛЧ при удачном раскладе очень даже хорошие.
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английским экспертам пора бы определиться, что является мерилом уровня. Игра в АПЛ или всё же в ЛЧ?
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Мне нравится как все постоянно цепляются за то, что он не играл в Лч и тому подобное. Хоть иногда посмотрите пару игр Арсенала и последите за игрой Сака, а не тупые аргументы наподобии, то что он в ЛЧ ничего не показал.
+4
-4
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А ничего, что Сака играет в лиге, где играет победитель прошлогодней ЛЧ и обладатель требла, который спокойно расправлялся со всеми топ командами из других чемпионатов, и еще парочка клубов мирового уровня?) И вот у Сити Сака с Арсеналом уже два раза подряд выиграл
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