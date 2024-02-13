Фердинанд не считает Сака игроком мирового уровня: «Еще нет. Он не показал себя в ЛЧ, так ведь?»

Рио Фердинанд усомнился в уровне вингера «Арсенала» Букайо Сака.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» отметил, что не считает англичанина игроком мирового уровня.

«Еще нет. Слушайте, я думаю, что Сака играл нереально. Вообще я думаю, что ему нужно немного отдохнуть: столько игр для молодого парня.

Но я задумываюсь, что такое «мировой уровень»? Он не показал себя в чемпионов, так ведь? Имею в виду важнейшие стадии [ЛЧ].

Не поймите меня неправильно, Сака – топ. Но не мировой уровень», – заявил в своем подкасте.

«Рома» жива, Сака и Эдегор слишком хороши. Тактика топ-лиг

22-летний Сака забил 50-й гол за «Арсенал». Он самый молодой игрок клуба за 46 лет, достигший этой отметки