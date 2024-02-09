Кин и Невилл допустили, что против их «МЮ» в ЛЧ играли команды с допингом. Они назвали итальянцев
Экс-игроки «МЮ» допустили, что против них в ЛЧ играли команды с допингом.
Об этом Рой Кин и Гари Невилл порассуждали в подкасте Stick to Football от Sky Bet.
«Есть пара [случаев], запомнившихся мне, и я скажу вот так по юридическим соображениям: я думаю, было несколько команд, против которых мы играли, которые не были чистыми. Мы так думали тогда», – заявил Невилл.
«Мы играли против некоторых команд, и я, уходя с поля, был совершенно разбит. Я смотрел на футболистов, против которых играл – в паре итальянских команд, – и они выглядели так, будто даже не играли в этом матче», – добавил Кин.
«Оглядываясь назад, мы помним, что потом случилось в велоспорте и других видах спорта, с врачами. И ты думаешь: «Подождите-ка!»
Физически мы были в хорошей форме, не пили. Я выходил на поле против итальянской команды и думал: «Это неправильно». И я знаю, что еще несколько парней в середине 2000-х думали точно так же», – сказал Невилл.
В сентябре 1993 года решением УЕФА «Олимпик Марсель» был исключён из Лиги чемпионов сезона 1994, а также из соревнований за Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Тогда же решением Французской футбольной федерации клуб был лишён звания чемпиона Франции 1993 года, а Бернес, Эйдели, Робер и Хорхе Бурручага были дисквалифицированы.
""Нам говорили, что это микст из витаминов, но перед выходом на поле у меня было столько энергии, что я был готов прыгать до потолка. Футболисты не задают лишних вопросов, когда играют, но в последствии у некоторых игроков возникали проблемы с сердцем, были проблемы с мышцами. Возможно, это все как-то связано", — написал Альмейда."
Наглядный пример страдания от итальянцев))
-Ye, Uventus kvalifaid.
-Ohh..