Кин и Невилл допустили, что против их «МЮ» в ЛЧ играли команды с допингом. Они назвали итальянцев

Экс-игроки «МЮ» допустили, что против них в ЛЧ играли команды с допингом.

Об этом Рой Кин и порассуждали в подкасте Stick to Football от Sky Bet.

«Есть пара [случаев], запомнившихся мне, и я скажу вот так по юридическим соображениям: я думаю, было несколько команд, против которых мы играли, которые не были чистыми. Мы так думали тогда», – заявил Невилл.

«Мы играли против некоторых команд, и я, уходя с поля, был совершенно разбит. Я смотрел на футболистов, против которых играл – в паре итальянских команд, – и они выглядели так, будто даже не играли в этом матче», – добавил Кин.

«Оглядываясь назад, мы помним, что потом случилось в велоспорте и других видах спорта, с врачами. И ты думаешь: «Подождите-ка!»

Физически мы были в хорошей форме, не пили. Я выходил на поле против итальянской команды и думал: «Это неправильно». И я знаю, что еще несколько парней в середине 2000-х думали точно так же», – сказал Невилл.