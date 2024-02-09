Кин и Невилл допустили, что против их «МЮ» в ЛЧ играли команды с допингом. Они назвали итальянцев

Теги Интер Милан Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ювентус Рой Кин премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА допинг Футбол

Экс-игроки «МЮ» допустили, что против них в ЛЧ играли команды с допингом.

Об этом Рой Кин и Гари Невилл порассуждали в подкасте Stick to Football от Sky Bet.

«Есть пара [случаев], запомнившихся мне, и я скажу вот так по юридическим соображениям: я думаю, было несколько команд, против которых мы играли, которые не были чистыми. Мы так думали тогда», – заявил Невилл.

«Мы играли против некоторых команд, и я, уходя с поля, был совершенно разбит. Я смотрел на футболистов, против которых играл – в паре итальянских команд, – и они выглядели так, будто даже не играли в этом матче», – добавил Кин.

«Оглядываясь назад, мы помним, что потом случилось в велоспорте и других видах спорта, с врачами. И ты думаешь: «Подождите-ка!»

Физически мы были в хорошей форме, не пили. Я выходил на поле против итальянской команды и думал: «Это неправильно». И я знаю, что еще несколько парней в середине 2000-х думали точно так же», – сказал Невилл.

44 комментария
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Гари, возможно проблема, как вы справедливо отметили, в том, что в тот день вы не пили. Натрезва и не такое может почудиться
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Ответ Marina_Greta
А смысл теперь это вспоминать? Это что-то изменит?
Это просто междусобойская беседа на подкасте. Они ничего менять и не призывают))
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Глупости это всё. Если тактически грамотно играть, то много бегать не нужно. А итальянцы всегда отличались тактикой.
+24
-5
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Ну либо итальянцы не бухали перед играми :))
+13
-2
+11
http://www.eurocupshistory.com/match/history_land/275-ITA/manchester_united_against_italian_clubs Вот вам статы, ибо школотроны будут думать, что итальянцы рвали МЮ постоянно, а парни оправдываются))
+13
-4
+9
Про Рому 7-1, выглядели так, будто не играли в матче . ))
+8
-1
+7
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
МЮ в своей истории лишь раз проходил Милан, в 2010-м. До этого два поражения (2005 и 2007)
+7
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+6
Ответ Любезный Коссутий
вот, наш дорогой фанат сити Шарки уже выложил - опередил, так сказать - но его почему-то минусуют, хотя проблема допинга в итальянском футболе не нова ""Нам говорили, что это микст из витаминов, но перед выходом на поле у меня было столько энергии, что я был готов прыгать до потолка. Футболисты не задают лишних вопросов, когда играют, но в последствии у некоторых игроков возникали проблемы с сердцем, были проблемы с мышцами. Возможно, это все как-то связано", — написал Альмейда."
А Марсель как победил Милан в финале 93-ого? Или немцы никогда не принимало допинг?
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Ответ Любезный Коссутий
я по время финала 93-го готовился к выпускным экзаменам, времени на футбол вообще не было ☹️
Триумф «Марселя» остаётся спорным из-за обвинений в применении допинга, выдвинутых Марселем Десайи, Жан-Жаком Эдели, Крисом Уоддлом и Тони Каскарино. По словам Эдели, «все (из них) приняли серию инъекций» в финале Лиги чемпионов 1993 года, кроме Руди Фёллера. Десайи и Каскарино утверждали, что президент клуба Бернар Тапи сам раздавал таблетки и инъекции. В интервью французскому журналу Le Point Жан-Пьер де Монденар сказал, что в раздевалке «Марселя» была доска с надписью «инъекции для всех». Тапи лишь признал, что некоторые игроки принимали каптагон

В сентябре 1993 года решением УЕФА «Олимпик Марсель» был исключён из Лиги чемпионов сезона 1994, а также из соревнований за Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Тогда же решением Французской футбольной федерации клуб был лишён звания чемпиона Франции 1993 года, а Бернес, Эйдели, Робер и Хорхе Бурручага были дисквалифицированы.
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Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
МЮ Милану не соперник был, это команды разного уровня
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Ответ Ascar Shatmanov
Раскатали бегунков. Просто Кин наверное не понял против каких игроков вышел на поле и теперь думает что те были на допинге))😅
Кто кого еще раскатывал😀
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Ответ Плакса Джон ушел налево
Про Рому 7-1, выглядели так, будто не играли в матче . ))
Наверное они имели в виду Ювентус и 90-е. Слышал, как кто-то из МЮ говорил, что они и Юве в 90-е - 2 разные планеты
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+3
Что могут делать англичане когда что то не получается? Правильно, ныть
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+3
вот, наш дорогой фанат сити Шарки уже выложил - опередил, так сказать - но его почему-то минусуют, хотя проблема допинга в итальянском футболе не нова

""Нам говорили, что это микст из витаминов, но перед выходом на поле у меня было столько энергии, что я был готов прыгать до потолка. Футболисты не задают лишних вопросов, когда играют, но в последствии у некоторых игроков возникали проблемы с сердцем, были проблемы с мышцами. Возможно, это все как-то связано", — написал Альмейда."
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+3
Ответ Arthur Jacob
А Марсель как победил Милан в финале 93-ого? Или немцы никогда не принимало допинг?
я по время финала 93-го готовился к выпускным экзаменам, времени на футбол вообще не было ☹️
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Любимая свобода слова. Нести чушь, не отвечать за слова. Обвинять кого-то.
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Итальянцы не знаю, но футболисты Реала раньше в добавленное время бегали так, будто только вышли на поле. Новость про Рамоса кстати была, как то связанная с допингом
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Ответ Arthur Jacob
2005 год: Рой «Костолом» Кин пытается сломать великого Паоло Мальдини. https://youtu.be/BENkbTKa2d8?si=sWXKUDKv5KNjoaNY
а если бы попал😱😱😱😱
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Ответ Marina_Greta
А, ну в таком случае понятно) Итальянцы валят на британцев, а те на итальянцев, замкнутый круг и правду никто не скажет, да и какая она, правда....
правда типа жрут то все. но кому неповезло, попадаются😱
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https://youtu.be/AZk1y7UNZzY?si=042vks83or0hhvBq

Наглядный пример страдания от итальянцев))
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Вот м..... а?😂 Ну что за бред. Рано что то у них деменция и маразм. Мы были разбиты, а они свежи. Ну конечно они на подъеме радостные, в таких случаях об усталости не думаешь. Интересно какую команду имеют ввиду?’Ну конечно Милан Анчелотти. Который дважды в 2005 и 2007 отправлял их в нокаут прекрасной игрой. Ну все значит Кака Шева Креспо Зеедорф Пирло не говоря уже о Гаттузо были под допингом.😂😂😂 Срочно расследование и лишить Милан двух ЛЧ и присвоить их МЮ. Только вот Милан и Италия не Россия и такая чушь не прокатит
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Ответ Darren&K
Вот м..... а?😂 Ну что за бред. Рано что то у них деменция и маразм. Мы были разбиты, а они свежи. Ну конечно они на подъеме радостные, в таких случаях об усталости не думаешь. Интересно какую команду имеют ввиду?’Ну конечно Милан Анчелотти. Который дважды в 2005 и 2007 отправлял их в нокаут прекрасной игрой. Ну все значит Кака Шева Креспо Зеедорф Пирло не говоря уже о Гаттузо были под допингом.😂😂😂 Срочно расследование и лишить Милан двух ЛЧ и присвоить их МЮ. Только вот Милан и Италия не Россия и такая чушь не прокатит
вспоминая гаттузо я вот всегда был уверен что он чото жрет=) может запрещенку, может озверин какой. абсолютно отбитый (в хорошем смысле) был игрок=)
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В середине 2000 - ых это Милан? Кстати Эвра говорил что тяжелее тренировок чем в Юве у него не было. На тренировках плакали и рвали(от слова "рвота") даже опытные игроки. Представляю какие тренировки были в 90- начале 2000-ых
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только англичане не принимают допинг...
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не пили ))
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Ответ Baymyrat Gafurov
только англичане не принимают допинг...
В пабах допинг несколько иного характера.
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Ответ aLLigator
https://youtu.be/AZk1y7UNZzY?si=042vks83or0hhvBq Наглядный пример страдания от итальянцев))
Бедолага, судьба не щадила его
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Ответ aLLigator
https://youtu.be/AZk1y7UNZzY?si=042vks83or0hhvBq Наглядный пример страдания от итальянцев))
-Uventus kvalifaid?
-Ye, Uventus kvalifaid.
-Ohh..
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Ответ Dexter Morgan
Любимая свобода слова. Нести чушь, не отвечать за слова. Обвинять кого-то.
Ну у них своебразная свобода слова так сказать. Есть темы про которые и заикатся нельзя, иначе станешь расистом гомофобом и тп. А вот политиков ругать хоть президента вот это настоящая свобода😂 А уж нести чушь подобно этой всегда пожалуйста. Какую только блевотину не несут причем официально на весь мир. И ругают свободу слова напр в России. В РФ как раз куда больше свободы, можно говорить на любые темы. Только ВВП и компанию трогать нельзя, по крайней мере по федеральным. Вообщем такая вот демократия, говорить с разрешения и только если нет риска ответственности
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Ответ Arthur Jacob
2005 год: Рой «Костолом» Кин пытается сломать великого Паоло Мальдини. https://youtu.be/BENkbTKa2d8?si=sWXKUDKv5KNjoaNY
Раскатали бегунков. Просто Кин наверное не понял против каких игроков вышел на поле и теперь думает что те были на допинге))😅
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