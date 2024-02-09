«Барсу» приговорили к уплате 23 млн евро налогов с выплат агентам с 2012 по 2015 год. Клуб оспорит решение

«Барселону» приговорили к уплате налогов на 23 млн евро.

Речь идет о налогах с выплат агентам футболистов за период с 2012 по 2015 год.

Палата по административным спорам Национального суда отклонила апелляцию каталонцев на решение Центрального административного суда.

Суд посчитал, что « » выплачивает комиссию не напрямую агентам, а игрокам, которые затем перечисляют деньги представителям из своей зарплаты. Таким образом, комиссия для агентов имеет характер трудового дохода, поэтому подлежит налогообложению.

Клуб заявил, что обратится в Верховный суд.

«Вызывает удивление тот факт, что Палата Национального суда не приняла во внимание последнюю судебную практику Верховного суда по этому вопросу, из которой некоторые другие футбольные клубы смогли извлечь выгоду в недавних приговорах по тому же вопросу.

Расхождение в критериях Национального суда также вызывает удивление, когда несколько месяцев назад другая палата приняла апелляцию нашего клуба по вопросу, идентичному нынешнему, вытекающему из той же проверки в отношении подоходного налога с нерезидентов.

В настоящее время это решение не влечет за собой каких-либо платежных обязательств для клуба, поскольку эти непредвиденные расходы уже учтены в годовой отчетности», – сказано в заявлении сине-гранатовых.