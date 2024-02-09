«Барсу» приговорили к уплате 23 млн евро налогов с выплат агентам с 2012 по 2015 год. Клуб оспорит решение

Теги Барселона Ла Лига бизнес агенты деньги Футбол

«Барселону» приговорили к уплате налогов на 23 млн евро.

Речь идет о налогах с выплат агентам футболистов за период с 2012 по 2015 год.

Палата по административным спорам Национального суда отклонила апелляцию каталонцев на решение Центрального административного суда.

Суд посчитал, что «Барселона» выплачивает комиссию не напрямую агентам, а игрокам, которые затем перечисляют деньги представителям из своей зарплаты. Таким образом, комиссия для агентов имеет характер трудового дохода, поэтому подлежит налогообложению.

Клуб заявил, что обратится в Верховный суд.

«Вызывает удивление тот факт, что Палата Национального суда не приняла во внимание последнюю судебную практику Верховного суда по этому вопросу, из которой некоторые другие футбольные клубы смогли извлечь выгоду в недавних приговорах по тому же вопросу.

Расхождение в критериях Национального суда также вызывает удивление, когда несколько месяцев назад другая палата приняла апелляцию нашего клуба по вопросу, идентичному нынешнему, вытекающему из той же проверки в отношении подоходного налога с нерезидентов.

В настоящее время это решение не влечет за собой каких-либо платежных обязательств для клуба, поскольку эти непредвиденные расходы уже учтены в годовой отчетности», – сказано в заявлении сине-гранатовых.

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57 комментариев
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Что ни день то позитивная новость из наших краев
+40
-6
+34
Надеюсь ещё будет новость что бчк приговорили к сегунде за выплаты судьям)
+40
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Барселона 🤝 Долги
+22
-5
+17
То есть придётся весь бюджет клуба на сезон 24/25 отдать?
+13
-3
+10
Долговая яма мне кажется только будет рости.Такой клуб и что с ним сделали эти управленцы.. Хорошо, есть молодёж талантливая ещё, закрывает многие дыры, без них бы вообще было бы все печально.
+12
-6
+6
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
а тебе мало того факта, что два десятилетия платили главе судей? и транши прекратились, как только он перестал быть главой. это же даже не отрицается
+15
-9
+6
Забавно что Лапорта решил именно сейчас реконструировать стадион а не подождал пару сезонов пока клуб вылезет из долгов, может есть в этом какая то логика но я не понимаю
+6
-2
+4
Ответ fcb812
Что ни день то позитивная новость из наших краев
Ну уж тут то точно Перес виноват?
+8
-4
+4
Ответ gelkin
Забавно что Лапорта решил именно сейчас реконструировать стадион а не подождал пару сезонов пока клуб вылезет из долгов, может есть в этом какая то логика но я не понимаю
Логика проста,Камп Ноу сыпался,буквально,второе "друзья" в Мадриде провернули стройку-"а мы что хуже"?)
+7
-4
+3
Ответ Spartakus1984
Если только кто то ооочнеь богатый не выкупит клуб, погасит долги и сделает многомиллионные вливания.
Такой бренд думаю есть желающие купить, но с продажей наверняка есть свои заморочки и подводные камни.. Желаю Барселоне конечно выбраться из этой ямы, великий клуб все таки, а трудности у всех бывают.
+9
-6
+3
Жду интервью от Хави и Лапорты о том что Мадрид и Перес оказывает давление на налоговую службу Испании )
+2
-1
+1
Ответ Spartakus1984
Если только кто то ооочнеь богатый не выкупит клуб, погасит долги и сделает многомиллионные вливания.
Барселону невозможно купить, как и Мадрид. Клуб принадлежит сосьос. А не президенту и его команде. Более того, ни Флорентино ни Лапорта не могут принимать единогласный решения. Они лишь могут вынести это на повестку дня и если большинство сосьос за, то только тогда могут осуществить задуманное.
+4
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+1
Сейчас начнётся "во всем перес виноват"
+2
-1
+1
Ох уж этот Мадрид, опять козни строит нашей честной и чистой, как слеза младенца, Барсе
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0
Ответ Marina_Greta
Долговая яма мне кажется только будет рости.Такой клуб и что с ним сделали эти управленцы.. Хорошо, есть молодёж талантливая ещё, закрывает многие дыры, без них бы вообще было бы все печально.
«Рости»
«Молодеж»
Кам он, люди
Язык можно выучить?
0
0
0
и так денег нема ещё и это нарисовалось
+1
-1
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Ответ *MVP*
а тебе мало того факта, что два десятилетия платили главе судей? и транши прекратились, как только он перестал быть главой. это же даже не отрицается
Это не глава судей. Вы за год это ещё не увидели?
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0
Это называется - отрицательный рычаг.
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