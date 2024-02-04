«Коринтианс» – «Новоризонтино». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Павла Бобкова и Альмара Акбари

«Коринтианс» играют с «Новоризонтино» в 5-м туре чемпионата Паулисты.

На Sports.ru в прямом эфире проходит видеотрансляция матча, игру пкомментируют Павел Бобков и Альмар Акбари.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

За «Коринтианс» выступают Юри Алберто и Паулиньо, в «Новоризонтино» играет Жоаозиньо.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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