«Коринтианс» – «Новоризонтино». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Павла Бобкова и Альмара Акбари
«Коринтианс» играют с «Новоризонтино» в 5-м туре чемпионата Паулисты.
На Sports.ru в прямом эфире проходит видеотрансляция матча, игру пкомментируют Павел Бобков и Альмар Акбари.
Трансляции проходят при поддержке Winline.
За «Коринтианс» выступают Юри Алберто и Паулиньо, в «Новоризонтино» играет Жоаозиньо.
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.00, «Арена Коринтианс»
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Коринтианс –
Кассио, Фагнер, Торрес, Раул Густаво, Уго, Майкон, Раниэле, Араужо, Ромеро, Силва, Педро Раул.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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