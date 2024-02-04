«Коринтианс» – «Новоризонтино». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Павла Бобкова и Альмара Акбари

Теги Коринтианс чемпионат Паулиста Новоризонтино онлайны Футбол

«Коринтианс» играют с «Новоризонтино» в 5-м туре чемпионата Паулисты.

На Sports.ru в прямом эфире проходит видеотрансляция матча, игру пкомментируют Павел Бобков и Альмар Акбари.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

За «Коринтианс» выступают Юри Алберто и Паулиньо, в «Новоризонтино» играет Жоаозиньо.

Коринтианс – Новоризонтино 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 февраля, 17.00, «Арена Коринтианс»
Онлайн матча
КоринтиансКассио, Фагнер, Торрес, Раул Густаво, Уго, Майкон, Раниэле, Араужо, Ромеро, Силва, Педро Раул.
НоворизонтиноЖорди, Лепу, Палм, Шико, Луизао, Данило, Виллиан Фариас, Марлон Адриано, Женисон, Ромуло, Исак.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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4 комментария
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Ответ Okazaki
Новоризонтино - звучит, как город в Подмосковье)
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – «Новоризонтино».
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+6
Новоризонтино - звучит, как город в Подмосковье)
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+4
Ответ cmorblr
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – «Новоризонтино».
Асӑрханарах, алӑксем хупӑнаҫҫӗ. Тепӗр чарӑнӑв Новоризонтино. Доносится из чебоксарского троллейбуса.
+1
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Ответ Диандерталец
Асӑрханарах, алӑксем хупӑнаҫҫӗ. Тепӗр чарӑнӑв Новоризонтино. Доносится из чебоксарского троллейбуса.
Кого я оскорбить пытаюсь. Здесь даже нет слова "девушка", что на чувашском будет "хер".
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