Андерсон: «Мы с Нани почти год жили у Роналду, он готовил для нас, возил на тренировки. Они начинались в 9:30, но иногда мы ехали в 6:30. Будь у меня 5% его менталитета – был бы в топ-20 хавбеков»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Андерсон Нани премьер-лига Англия Футбол

Андерсон рассказал, как Криштиану Роналду заботился о нем в «Манчестер Юнайтед».

«Мы с Нани жили у Криштиану Роналду почти год. Тренировки начинались в 9:30, но иногда нам приходилось уезжать в полседьмого вместе с Роналду. Мы с Нани спали на носилках [на базе] и ждали, а Роналду начинал работать.

Если бы у меня было 5% его менталитета, я был бы в двадцатке лучших полузащитников того времени. Но моя бразильская натура взяла верх, я стал думать, что выиграл все, что жизнь удалась. Мне не хотелось добиться еще немного большего.

Я переехал к Роналду сразу после трансфера. Я ему очень благодарен. Он взял меня под свое крыло. Мы с Нани съехали потому, что сами этого захотели. Мы могли оставаться и дальше.

У нас не было никаких расходов. Роналду нас кормил, возил на тренировки, готовил для нас. Там были бассейны внутри дома и снаружи, джакузи, теннисный корт», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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46 комментариев
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Именно поэтому Роналду образец футболиста
+171
-12
+159
Рашфорду бы не помешало пожить с Роналду)
+126
-2
+124
Роналду все таки хороший человек и деньги его совсем не испортили
+103
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+95
Ответ Willy Kambwala
Рашфорду бы не помешало пожить с Роналду)
В 6:30 Решфорд бы тогда возил Роналду в клубы.
+90
-1
+89
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Ты реально думаешь, что они в одной комнате ютились? Мда
+51
-1
+50
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Вот сейчас студенты задумались...
+42
0
+42
Ну тут без вопросов молодец Роналду: одного из этих балбесов даже приличным футболистом получилось сделать
+39
0
+39
Ответ Iamliam
Не футболиста, а высокомотивированной и проактивной личности.
так он же футболист. высокомотивированный, в спорте высших достижений это основа, образцом этого Рон и является. нравится он кому или нет, отрицать это глупо
+34
-2
+32
Сбежали чтобы поспать по утрам))
+28
-1
+27
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
Только Вот Андерсон внес минимальный вклад в завоевании трофеев и вошёл в историю как человек, который слил в унитаз весь свой талант, а он был огромный . А Стиви икона и один из лучших Британских игроков в истории. Каждому своё
+26
-5
+21
Обладатель звания Голден Бой... и так всё профукать
+20
0
+20
Ответ Лысый Папа
Роналду все таки хороший человек и деньги его совсем не испортили
Сейчас сбегутся любители пенальтессы и докажут, что Роналду плохой :)
+24
-8
+16
У Кобе был такой же менталитет, может Рон выпустит когда нибудь книгу, интересно узнать как он не выгорает
+13
0
+13
У Андерсона были такие шикарные вертикальные пасы на ход! Ээээх, жалко так и не вышел на свой уровень!
+8
0
+8
И это в 22 года!
+8
-1
+7
Помню времена когда Андерсон пришел в МЮ, столько было сказано, оказался типичным бразилом, жаль, талант имелся )
+7
-1
+6
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Агуэра 20 лет в одной кровати с мемси спит.
+11
-5
+6
Ответ Purp
В 6:30 Решфорд бы тогда возил Роналду в клубы.
Перекусить)
+4
0
+4
Роналду в футболе, как Брюс Ли в восточных единоборствах. У обоих тренировки на максималке, на износ! Поэтому Рони один из лучших футболистов мира, а Брюс (царство ему небесное) в совершенстве владел своим телом.
+4
-1
+3
Ответ MaxB
Ну тут без вопросов молодец Роналду: одного из этих балбесов даже приличным футболистом получилось сделать
попрошу,Nani вполне успешным,толковым футболистом был
+3
0
+3
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Типа у Роналду нету денег на особняк , ну ты выдал муйню конечно
+3
0
+3
Ответ Кирилл Набухов
Ты реально думаешь, что они в одной комнате ютились? Мда
А чо бывают дома где больше одной спальни? Ты ещё скажи что туалеты не на улице.
+2
0
+2
Ответ Сергей Орлов
Комментарий скрыт
По такой логике вся Англия, кроме Лондона, это провинциальное захолустье )
+2
0
+2
Ответ Willy Kambwala
Рашфорду бы не помешало пожить с Роналду)
и Санчо, он говорят частенько опаздывает)
+1
0
+1
Ответ Radik_2.0
так он же футболист. высокомотивированный, в спорте высших достижений это основа, образцом этого Рон и является. нравится он кому или нет, отрицать это глупо
Это основа не только в спорте, а в любой профессии, если хочешь достичь в ней высот. Он образец профессионала, а футбол здесь только при том, как это проявлялось.
+1
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Ответ Лысый Папа
Роналду все таки хороший человек и деньги его совсем не испортили
Согласна с Вами! Может кто-то еще не знает, что Рон отдаеь много денег на благотворительность и сдает свой костный мозг для лечения детей, поэтому в том числе у Рона нет татуировок!
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Ответ Joekoul
Это Рон забирал бы Рэшфорда из клуба по пути на утреннюю тренировку
Я думаю, что Роналду готов даже ночные клубы сделать полезными в его системе тренировок, поэтому если с кем и ходить Решфорду в клубы, так это с Криштиану.
+1
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+1
Ответ Purp
В 6:30 Решфорд бы тогда возил Роналду в клубы.
а Роналду его за шкирку в зал
+1
0
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"я стал думать, что выиграл все, что жизнь удалась"
Почему-то на ум сразу пришло имя Неймара. Wasted talent
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Ответ Artem Piatkov
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Стиви Джи стабильно живёт в головах болел МЮ. Rent free, как говорится)
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