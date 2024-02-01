Андерсон: «Мы с Нани почти год жили у Роналду, он готовил для нас, возил на тренировки. Они начинались в 9:30, но иногда мы ехали в 6:30. Будь у меня 5% его менталитета – был бы в топ-20 хавбеков»

Андерсон рассказал, как Криштиану Роналду заботился о нем в «Манчестер Юнайтед».

«Мы с Нани жили у почти год. Тренировки начинались в 9:30, но иногда нам приходилось уезжать в полседьмого вместе с Роналду. Мы с спали на носилках [на базе] и ждали, а Роналду начинал работать.

Если бы у меня было 5% его менталитета, я был бы в двадцатке лучших полузащитников того времени. Но моя бразильская натура взяла верх, я стал думать, что выиграл все, что жизнь удалась. Мне не хотелось добиться еще немного большего.

Я переехал к Роналду сразу после трансфера. Я ему очень благодарен. Он взял меня под свое крыло. Мы с Нани съехали потому, что сами этого захотели. Мы могли оставаться и дальше.

У нас не было никаких расходов. Роналду нас кормил, возил на тренировки, готовил для нас. Там были бассейны внутри дома и снаружи, джакузи, теннисный корт», – сказал бывший полузащитник « ».