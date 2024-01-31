Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports.ru). 4-й тур. «Коринтианс» против «Сан-Паулу», «Палмейрас» в гостях у «Ред Булл Брагантино»
«Коринтианс» играют с «Сан-Паулу» в 4-м туре Лиги Паулиста.
«Палмейрас» в ночь со среды на четверг встретятся с «Ред Булл Брагантино», «Сантос» сыграет с «Агуа-Санта» в гостях.
Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports.ru.
Чемпионат Паулиста
4-й тур
- Дата проведения
- 31 января, 01.30, «Арена Коринтианс»
- Гол:
- 0:1 – 20 Кальери.
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Коринтианс –
Кассио, Фагнер, Торрес, Каэтано, Уго, Рохас, Майкон, Раниэле, Вера (Раул Густаво, 46), Ромеро, Юри Алберто.
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Сан-Паулу –
Рафаэл, Рафинья (Морейра, 46), Арболеда, Диего Коста, Велингтон, Веллингтон Рато, Майя, Лукас Моура (Галоппо, 46), Алиссон (Луис Густаво, 46), Лусиано, Кальери.
- Предупреждение:
- Алиссон (41).
- Удаление:
- Каэтано (43).
- Дата проведения
- 1 февраля, 01.30, «Estadio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte»
- Дата проведения
- 1 февраля, 01.30, «Estadio Nabi Abi Chedid»
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.35, «Estadio Brinco de Ouro da Princesa»
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.35, «Est?dio Primeiro de Maio»
- Дата проведения
- 2 февраля, 01.00, «Estádio Santa Cruz»
- Дата проведения
- 2 февраля, 01.00, «Estádio Major José Levy Sobrinho»
- Дата проведения
- 2 февраля, 01.00, «Estádio Dr. Jorge Ismael de Biase»
Статистика Чемпионата Паулиста