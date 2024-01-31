Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports.ru). 4-й тур. «Коринтианс» против «Сан-Паулу», «Палмейрас» в гостях у «Ред Булл Брагантино»

Теги Сантос Коринтианс Палмейрас Сан-Паулу результаты Португеза Гуарани Кампинас Итуано Санто-Андре Ред Булл Брагантино Понте Прета Ботафого-СП Мирассол чемпионат Паулиста Сан-Бернарду Агуа-Санта Новоризонтино Интер Лимейра Футбол

«Коринтианс» играют с «Сан-Паулу» в 4-м туре Лиги Паулиста.

«Палмейрас» в ночь со среды на четверг встретятся с «Ред Булл Брагантино», «Сантос» сыграет с «Агуа-Санта» в гостях.

Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports.ru.

Чемпионат Паулиста

4-й тур

Коринтианс – Сан-Паулу 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
31 января, 01.30, «Арена Коринтианс»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 20 Кальери.
КоринтиансКассио, Фагнер, Торрес, Каэтано, Уго, Рохас, Майкон, Раниэле, Вера (Раул Густаво, 46), Ромеро, Юри Алберто.
Сан-ПаулуРафаэл, Рафинья (Морейра, 46), Арболеда, Диего Коста, Велингтон, Веллингтон Рато, Майя, Лукас Моура (Галоппо, 46), Алиссон (Луис Густаво, 46), Лусиано, Кальери.
Предупреждение:
Алиссон (41).
Удаление:
Каэтано (43).

 

Португеза – Понте Прета
Дата проведения
1 февраля, 01.30, «Estadio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte»
Онлайн матча

 

Ред Булл Брагантино – Палмейрас
Дата проведения
1 февраля, 01.30, «Estadio Nabi Abi Chedid»
Онлайн матча

 

Гуарани – Мирассол
Дата проведения
1 февраля, 03.35, «Estadio Brinco de Ouro da Princesa»
Онлайн матча

 

Агуа-Санта – Сантос
Дата проведения
1 февраля, 03.35, «Est?dio Primeiro de Maio»
Онлайн матча

 

Ботафого-СП – Санто-Андре
Дата проведения
2 февраля, 01.00, «Estádio Santa Cruz»
Онлайн матча

 

Интер Лимейра – Сан-Бернарду
Дата проведения
2 февраля, 01.00, «Estádio Major José Levy Sobrinho»
Онлайн матча

 

Новоризонтино – Итуано
Дата проведения
2 февраля, 01.00, «Estádio Dr. Jorge Ismael de Biase»
Онлайн матча

 

Статистика Чемпионата Паулиста

Календарь Чемпионата Паулиста

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ух ты, сегодня два дерби-Мажестико и интересный замес двух португальских тренеров.
+1
0
+1
вот это да!!! )
0
0
0
скауты Зенита пристально смотрят
0
0
0
Ну, Сан-Паулу с долгожданной победой!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий