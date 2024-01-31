Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports.ru). 4-й тур. «Коринтианс» против «Сан-Паулу», «Палмейрас» в гостях у «Ред Булл Брагантино»

«Коринтианс» играют с «Сан-Паулу» в 4-м туре Лиги Паулиста.

« » в ночь со среды на четверг встретятся с « », « » сыграет с «Агуа-Санта» в гостях.

Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports.ru.

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4-й тур

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