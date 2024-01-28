У «Наполи» 0 ударов в створ за матч с «Лацио» – впервые с 2012 года

Теги Лацио Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» ни разу не пробил в створ ворот в матче с «Лацио».

Сегодняшний матч 22-го тура Серии А завершился со счетом 0:0. При этом у неаполитанцев не было ни одного удара в створ ворот соперника.

С момента возвращения в Серию А в сезоне-2007/08 «Наполи» провел лишь 3-й матч без ударов в створ.

Впервые это произошло в матче с «Миланом» в феврале 2011 года, во второй раз – в игре с «Ювентусом» в апреле 2012-го.

В текущем сезоне Серии А «Наполи» идет на 9-й строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка.

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7 комментариев
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Справедливый бублик, символизирующий текущую ситуация в Наполи
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Дайте угадаю - даже в таком виде они пройдут Барсу, резко вспомнив как играть?🤓
Не пройдут
Мадзарри не тренер. Даже такая Барса их спокойно должна пройти
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Прогрев под Моуриньо?
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Видимо, Мадзарри работает там бесплатно. Иначе не объяснить, на что они надеялись, когда позвали его главным тренером.
Разительный колорит по качеству игры даже по сравнению не то что с прошлым с сезоном, а даже с сентябрем.
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Классный матч 1/8 ожидается: чемпионы прошлого года из испании и италии, которые одни не могут, другие не умеют- матч огонь будет... Кто облажается сильнее...
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Дайте угадаю - даже в таком виде они пройдут Барсу, резко вспомнив как играть?🤓
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Пока есть время стоит уволить Физрука и назначить хоть кого нибудь
Барселона даже раненая такой Наполи отделает
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