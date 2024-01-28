У «Наполи» 0 ударов в створ за матч с «Лацио» – впервые с 2012 года

«Наполи» ни разу не пробил в створ ворот в матче с «Лацио».

Сегодняшний матч 22-го тура Серии А завершился со счетом 0:0. При этом у неаполитанцев не было ни одного удара в створ ворот соперника.

С момента возвращения в Серию А в сезоне-2007/08 «Наполи» провел лишь 3-й матч без ударов в створ.

Впервые это произошло в матче с «Миланом» в феврале 2011 года, во второй раз – в игре с «Ювентусом» в апреле 2012-го.

В текущем сезоне Серии А « » идет на 9-й строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка.