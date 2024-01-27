Симеоне об уходе Клоппа: «Это непростая работа, она выматывает, от нее кружится голова. Юрген – отличный тренер и здорово поработал в «Ливерпуле», перестроил команду»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне высказался о решении Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль».

«Трудно объяснить, что чувствует другой человек. Я очень хорошо его понимаю и уважаю. Он отличный тренер, он здорово поработал в «Ливерпуле», перестроил команду в этом сезоне, и они очень хорошо выступают в чемпионате. И это оказывает дополнительное влияние.

Это непростая работа, она выматывает, она давит на тебя, от нее кружится голова. Надеюсь, у него получится все, за что он возьмется. Он футбольный человек и за последние годы показал, насколько он хороший тренер», – заявил возглавляющий «Атлетико» специалист.

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7 комментариев
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Ответ Melissa Parker
Весь мир уважает Клоппа Весь мир плюется от судейских побед Гвардиолы ФАКТОС
🤦🏿‍♂️ Начал за здравие, закончил на упокой
+15
-2
+13
Ответ Melissa Parker
Весь мир уважает Клоппа Весь мир плюется от судейских побед Гвардиолы ФАКТОС
Выздоравливай
+1
0
+1
Ответ Melissa Parker
Весь мир уважает Клоппа Весь мир плюется от судейских побед Гвардиолы ФАКТОС
Не ты требовал уволить Клоппа?
+1
0
+1
Ответ xbfy7wncvc
🤦🏿‍♂️ Начал за здравие, закончил на упокой
115 нарушений футбольных доказывают что Сити выигрывает благодаря судьям + отстранение от еврокубков было
+1
0
+1
Ответ Melissa Parker
Весь мир уважает Клоппа Весь мир плюется от судейских побед Гвардиолы ФАКТОС
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