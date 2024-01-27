Симеоне об уходе Клоппа: «Это непростая работа, она выматывает, от нее кружится голова. Юрген – отличный тренер и здорово поработал в «Ливерпуле», перестроил команду»

Диего Симеоне высказался о решении Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль».

«Трудно объяснить, что чувствует другой человек. Я очень хорошо его понимаю и уважаю. Он отличный тренер, он здорово поработал в « », перестроил команду в этом сезоне, и они очень хорошо выступают в чемпионате. И это оказывает дополнительное влияние.

Это непростая работа, она выматывает, она давит на тебя, от нее кружится голова. Надеюсь, у него получится все, за что он возьмется. Он футбольный человек и за последние годы показал, насколько он хороший тренер», – заявил возглавляющий « » специалист.