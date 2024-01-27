«Рома» и «Наполи» хотят пригласить Клоппа (Il Messaggero)
Два итальянских клуба надеются договориться с Юргеном Клоппом.
Немецкий специалист летом покинет «Ливерпуль». По данным Il Messaggero, руководство «Ромы» мечтает следующим летом назначить его главным тренером команды.
Пригласить Клоппа также хочет президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
Ранее тренер «Ливерпуля» заявлял, что планирует взять паузу длиною в год.
У кого больше шансов: у меня или Наполи?
Посмотрит, что и как
Потом решит между сборной, Баварией, или кто еще из типов будет
Рома и Наполи из критериев разве что по заряженности болельщиков подходят
А так, у того же Лейпцига или Атлетико, 4 примеру, больше шансов, чем у этих двух