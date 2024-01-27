«Рома» и «Наполи» хотят пригласить Клоппа (Il Messaggero)

Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Два итальянских клуба надеются договориться с Юргеном Клоппом.

Немецкий специалист летом покинет «Ливерпуль». По данным Il Messaggero, руководство «Ромы» мечтает следующим летом назначить его главным тренером команды.

Пригласить Клоппа также хочет президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Ранее тренер «Ливерпуля» заявлял, что планирует взять паузу длиною в год.

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33 комментария
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Он так-то от излишнего стресса уходить на отдых , а не находится в поиске лютого геморроя. Если что.
+52
-1
+51
смешно
+47
-2
+45
Я расстался с девушкой, мечтаю пригласить к себе Марго Робби.
У кого больше шансов: у меня или Наполи?
+31
0
+31
Налетели, коршуны) дайте отдохнуть человеку
+17
-1
+16
Ответ Alex Serpen
Я расстался с девушкой, мечтаю пригласить к себе Марго Робби. У кого больше шансов: у меня или Наполи?
у меня)
+6
0
+6
Ответ Ivan Ryabinin
Налетели, коршуны) дайте отдохнуть человеку
скорее бакланы
+7
-2
+5
С таким успехом можно написать что и торпедо ждет Клоппа )
+5
0
+5
Ответ Любезный Коссутий
смешно
Я бы даже сказал : обхохочешься)
+4
0
+4
Наполи столько раз обыгрывал Ливерпуль в группе ЛЧ, что теперь ещё и их будущего экс-тренера планирует забрать ))
+3
0
+3
Перехотят. Мало того, что это клубы вообще не его уровня, так и он сам уже сказал, что очень устал и возьмёт минимум год отдыха
+4
-2
+2
они что-то недопоняли видимо, он не новый вызов(гемор) хочет, он отдохнуть хочет)
+2
0
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Вы то куда🤦🏻‍♂️
+4
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Ну и чем глобально условный Наполи отличается от Ливерпуля на момент приглашения, кроме бабок?
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Ответ Alex Serpen
Я расстался с девушкой, мечтаю пригласить к себе Марго Робби. У кого больше шансов: у меня или Наполи?
У тебя😃
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Ответ Любезный Коссутий
смешно
Я бы сказал, даже страшно
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Ответ Николай Бойко
За спрос не бьют)
тоже верно
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Ответ Любезный Коссутий
смешно
За спрос не бьют)
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Легче назвать клубы, которые не хотят Клоппа.
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Наполи Клопп подошел бы как влитой. Но не сейчас. Год он будет отсыпаться, пьянствовать и ездить по миру. Второй год будет ездить по миру и скучать. Так что года через 2.
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Утопия !
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Вот новости, Юргена все хотят, даже Владикавказская Алания 😁, главный вопрос, что он сам хочет.
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денис качанов попал в яблочко
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Юрген ещё даже уйти успел,а итальянцы уже лыжи навострили)
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Не представляю Клоппа в каком-то итальянском клубе, ну не складывается у меня!)
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Думаю, это будет сборная Германии после очередного провала на Евро
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Только вот Клопп не хочет
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Да явно год отдохнет
Посмотрит, что и как
Потом решит между сборной, Баварией, или кто еще из типов будет
Рома и Наполи из критериев разве что по заряженности болельщиков подходят
А так, у того же Лейпцига или Атлетико, 4 примеру, больше шансов, чем у этих двух
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Оптимисты.
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🤣🤣🤣🤣🤣
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Че еще хотят?
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