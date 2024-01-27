«Рома» и «Наполи» хотят пригласить Клоппа (Il Messaggero)

Два итальянских клуба надеются договориться с Юргеном Клоппом.

Немецкий специалист летом покинет « ». По данным Il Messaggero, руководство «Ромы» мечтает следующим летом назначить его главным тренером команды.

Пригласить Клоппа также хочет президент « » .

Ранее тренер «Ливерпуля» заявлял, что планирует взять паузу длиною в год.