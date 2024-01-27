«Янг Эфриканс» запросят у «Зенита» 10 млн долларов за вратаря Диарра (Sport24)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Мали по футболу Джиги Диарра Янг Эфриканс Футбол

Стало известно, сколько «Зениту» придется заплатить за Джиги Диарра.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в подписании вратаря «Янг Эфриканс» и сборной Мали. 

«Янг Эфриканс» будут просить за вратаря сборной Мали Джиги Диарра 10 млн долларов. «Зенит» еще не делал официального предложения», – сообщил источник Sport24. 

В составе клуба из Танзании Диарра провел 25 матчей во всех турнирах (13 – на ноль) и пропустил 14 голов. 

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блин, это так плохо, что даже хорошо))))
+47
-2
+45
Кто-то в фифа менеджер явно переиграл))
+14
-2
+12
Ответ Фут.Боль
Идову в Академии был, но в основе так и не появился.
Идову родился в Ленинграде.
+11
-2
+9
Ответ 2vdhrvmmzf
Даже в Танзании знают что зенит нужно доить
Ага, Тикнизян уже попробовал.
+10
-3
+7
Даже в Танзании знают что зенит нужно доить
+16
-10
+6
Какой-то бред
Искренне надеюсь, что это слухи и воспалённое воображение журналистов
+11
-6
+5
Ответ BaltikaSPb
Они видимо Зенит со Спартаком перепутали который за Угальде вместо пяти платят пятнадцать
Промеса тоже покупали из Твенте за 11 при стоимости 3,0.
Так что не смейся раньше времени, иначе потом будут смеяться над тобой...
+4
0
+4
Ответ -ALF-
Блин, это так плохо, что даже хорошо))))
Рост: 1,75 м

тчка
+4
0
+4
Вроде не 1 апреля
+8
-4
+4
Ответ Pro_Zenit_7
Вопрос-то один только: зачем?
Что значит "зачем" ?? Кликбейт. А на опровержении этой "новости" снова кликбейт...
+3
0
+3
пранк вышел из-под контроля
+6
-3
+3
Ахахахахаха😂😂😂
+8
-6
+2
Зенит предложение не делал , но деньги они попросят, смешно, пусть и у других команд РФПЛ тоже попросят )
+4
-2
+2
Ответ 2vdhrvmmzf
Даже в Танзании знают что зенит нужно доить
Они видимо Зенит со Спартаком перепутали который за Угальде вместо пяти платят пятнадцать
+13
-11
+2
Кто нибудь знает хоть одного африканца в истории зенита?
+3
-2
+1
Ответ Андрей Трухин
В Янг бразилианс
Скорее в Газ Промерс
+1
0
+1
Маса, купи Джигу! Хороший Джига! Купи!
+1
0
+1
Ответ Slavnov
ухахаха, ничто меня так не смешит, как зенит, если бы его не было, его стоило бы придумать...
А нас смешат такие как ты.
+9
-8
+1
Вопрос-то один только: зачем?
+3
-2
+1
Ответ Дядя ТУРА
Кто нибудь знает хоть одного африканца в истории зенита?
Идову в Академии был, но в основе так и не появился.
+4
-3
+1
Ответ Король Эдвард
Рост: 1,75 м тчка
Мы собираем малоросликов для похода в Мордор)))
+2
-1
+1
Искренне желаю Зениту осуществить данный трансфер!)
+1
0
+1
Ответ Otto Kretschmer
Ага, Тикнизян уже попробовал.
Скоро Текнизян поедет в Европу,а твой зенит в ....
0
0
0
Я предполагал, что у Рио-де-Зенита будет 10 полевых легов, оказывается возможен вариант, когда выйдут все 11.
+1
-1
0
Ответ mediaboss22
а как же старая скрепа про черный цвет, которого вроде нет в цветах клуба ?
У тебя устаревшие данные.
0
0
0
Ответ Pro_Zenit_7
Вопрос-то один только: зачем?
Ну, видимо считают его сильнее тех, кто есть в команде🤷🏻‍♂️
+1
-1
0
10 миллионов долларов это сколько годовых бюджетов Танзании?
0
0
0
Если Кержакова за 50 продадут в Реал, тогда можно брать)
0
0
0
а как же старая скрепа про черный цвет, которого вроде нет в цветах клуба ?
+1
-1
0
Вот это ржака!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий