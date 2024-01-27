«Янг Эфриканс» запросят у «Зенита» 10 млн долларов за вратаря Диарра (Sport24)
Стало известно, сколько «Зениту» придется заплатить за Джиги Диарра.
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в подписании вратаря «Янг Эфриканс» и сборной Мали.
«Янг Эфриканс» будут просить за вратаря сборной Мали Джиги Диарра 10 млн долларов. «Зенит» еще не делал официального предложения», – сообщил источник Sport24.
В составе клуба из Танзании Диарра провел 25 матчей во всех турнирах (13 – на ноль) и пропустил 14 голов.
Искренне надеюсь, что это слухи и воспалённое воображение журналистов
Так что не смейся раньше времени, иначе потом будут смеяться над тобой...
тчка