«Янг Эфриканс» запросят у «Зенита» 10 млн долларов за вратаря Диарра (Sport24)

Стало известно, сколько «Зениту» придется заплатить за Джиги Диарра.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в подписании вратаря « » и сборной Мали.

«Янг Эфриканс» будут просить за вратаря сборной Мали Джиги Диарра 10 млн долларов. « » еще не делал официального предложения», – сообщил источник Sport24.

В составе клуба из Танзании Диарра провел 25 матчей во всех турнирах (13 – на ноль) и пропустил 14 голов.