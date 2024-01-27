«Юве» считает Мотту идеальным кандидатом на замену Аллегри. Тренер «Болоньи» также интересен «Милану» и «Роме»

Теги Рома Милан Ювентус Барселона Тиаго Мотта Деку серия А Италия Ла Лига Жоан Лапорта Болонья Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» может назначить Тиаго Мотту в качестве замены Массимилиано Аллегри.

Туринский клуб следит за работой 41-летнего специалиста и считает его идеальным кандидатом на пост главного тренера в случае ухода Массимилиано Аллегри, сообщает журналист Альфредо Педулла. 

Контракт Мотты с «Болоньей» истекает в конце этого сезона. Тренер получил предложение о продлении договора, но еще не принял его. 

Отмечается, что Тиаго также нравится «Милану» и может стать одним из кандидатов на должность тренера «Ромы». 

Что касается интереса со стороны «Барселоны», то философия Мотты отличается от философии президента каталонцев Жоана Лапорты. При этом не исключено, что тренер может нравиться спортивному директору «Барсы» Деку. 

«Болонья» под руководством Мотты занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 32 очка после 20 туров.

9 комментариев
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Ответ Rio de Janeiro
Хочу видеть Клоппа в Юве
А Аллегри в Ливерпуле?
+3
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+3
Ответ Rio de Janeiro
Хочу видеть Клоппа в Юве
Было бы очень круто. Клопп сумел бы прервать неудачи великого Юве в ЛЧ
+3
-2
+1
Хочу видеть Клоппа в Юве
+4
-4
0
Свободный Зидан, Клопп если не уйдет в отпуск. Флик свободен. Но почему то хотят Мотту. Они вообще собираются быть топ клубом снова?
+1
-1
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Ответ QWertY
Было бы очень круто. Клопп сумел бы прервать неудачи великого Юве в ЛЧ
Вот только Юве пришлось бы хорошенько закупиться а у них вроде как с деньгами не оч
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Ответ Filipp Gorski
Вот только Юве пришлось бы хорошенько закупиться а у них вроде как с деньгами не оч
Закупиться? Для Клоппа?) Чувак, он с защитой из Морено, Сако, Клаван и Клайн умудрялся ставить свой футбол, а нынешние игроки Юве ни в чем не уступают) в этом и крутость Клоппа
+2
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Ответ Rio de Janeiro
Хочу видеть Клоппа в Юве
Клопп берет перерыв года на 2 если не насовсем. Вчера в интервью на нем лица не было.
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