«Юве» считает Мотту идеальным кандидатом на замену Аллегри. Тренер «Болоньи» также интересен «Милану» и «Роме»

«Ювентус» может назначить Тиаго Мотту в качестве замены Массимилиано Аллегри.

Туринский клуб следит за работой 41-летнего специалиста и считает его идеальным кандидатом на пост главного тренера в случае ухода , сообщает журналист Альфредо Педулла.

Контракт Мотты с «Болоньей» истекает в конце этого сезона. Тренер получил предложение о продлении договора, но еще не принял его.

Отмечается, что также нравится « » и может стать одним из кандидатов на должность тренера «Ромы».

Что касается интереса со стороны «Барселоны», то философия Мотты отличается от философии президента каталонцев . При этом не исключено, что тренер может нравиться спортивному директору «Барсы» Деку.

« » под руководством Мотты занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 32 очка после 20 туров.