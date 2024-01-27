«Юве» считает Мотту идеальным кандидатом на замену Аллегри. Тренер «Болоньи» также интересен «Милану» и «Роме»
«Ювентус» может назначить Тиаго Мотту в качестве замены Массимилиано Аллегри.
Туринский клуб следит за работой 41-летнего специалиста и считает его идеальным кандидатом на пост главного тренера в случае ухода Массимилиано Аллегри, сообщает журналист Альфредо Педулла.
Контракт Мотты с «Болоньей» истекает в конце этого сезона. Тренер получил предложение о продлении договора, но еще не принял его.
Отмечается, что Тиаго также нравится «Милану» и может стать одним из кандидатов на должность тренера «Ромы».
Что касается интереса со стороны «Барселоны», то философия Мотты отличается от философии президента каталонцев Жоана Лапорты. При этом не исключено, что тренер может нравиться спортивному директору «Барсы» Деку.
«Болонья» под руководством Мотты занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 32 очка после 20 туров.