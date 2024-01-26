Президент «Наполи» о Моуринью: «Его судьба – за пределами Италии. Точно не в Неаполе»

Президент «Наполи» заявил, что Жозе Моуринью не возглавит его клуб.

После увольнения 61-летнего португальского тренера из «Ромы» сообщалось, что Моуринью и «Наполи» проведут переговоры, хочет остаться в Италии.

«Моуринью и «Наполи» никак не связаны. Он отличный тренер, очень приятный человек, порывистый.

Я верю, что его судьба – за пределами Италии. И уж точно не в Неаполе», – сказал .

Моуринью останется в Серии А? Есть вариант с «Наполи» – уже на следующий сезон