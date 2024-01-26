Президент «Наполи» о Моуринью: «Его судьба – за пределами Италии. Точно не в Неаполе»

Теги Жозе Моуринью серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Президент «Наполи» заявил, что Жозе Моуринью не возглавит его клуб.

После увольнения 61-летнего португальского тренера из «Ромы» сообщалось, что Моуринью и «Наполи» проведут переговоры, Жозе хочет остаться в Италии.

«Моуринью и «Наполи» никак не связаны. Он отличный тренер, очень приятный человек, порывистый.

Я верю, что его судьба – за пределами Италии. И уж точно не в Неаполе», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

Моуринью останется в Серии А? Есть вариант с «Наполи» – уже на следующий сезон

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8 комментариев
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Посрались уже на этапе переговоров
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Рим-Ливерпуль
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В Спартак вместо Абаскаля
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Грубый перевод: да пошел он на😆
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пфффф сколько пафоса , однажды зацепили чашку. с таким подходом у них ещё лет 50 не будет побед
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Клопп в Наполи
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Чапи выдохнул с облегчением
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это глупость. маур бы дал команде победы
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