Матч «Андерлехт» – «Генк» решили переиграть из-за ошибки судей, не давших гостям перебить пенальти. Хозяева подадут жалобу

Теги Генк Андерлехт происшествия судьи Каспер Шмейхель видеоповторы Бриан Хейнен Натан Вербомен Яри Версхарен Марио Струйкенс Ира Сор Футбол

Матч «Андерлехт» – «Генк» собираются переиграть из-за ошибки судей.

На 19-й минуте игры 19-го тура чемпионата Бельгии главный судья Натан Вербомен назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев в связи с тем, что их футболист сыграл рукой.

Удар Бриана Хейнена с точки был парирован Каспером Шмейхелем, но Ира Сор добил мяч в сетку. Однако гол был отменен из-за того, что его автор преждевременно вбежал в штрафную.

При этом видеоассистентом и главным судьей был проигнорирован тот факт, что раньше времени линию пересекли и Яри Версхарен и Марио Струйкенс из «Андерлехта». Вместо того чтобы дать «Генку» перебить пенальти, рефери позволил «Андерлехту» исполнить свободный удар.

Судейский департамент постановил, что произошла «человеческая ошибка», а потому переигрывать матч оснований нет. «Генк» обжаловал это решение, и дисциплинарный совет Королевской бельгийской футбольной ассоциации занял его сторону, поэтому игра должна быть проведена заново, передает Het Laatste Nieuws.

«Андерлехт» собирается подать апелляцию.

12 комментариев
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Очень опасный прецедент. Да ошибки судьи это обидно, но это все таки игра, без невезения никак.
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Прикольный прецедент. Реал с Альмерией когда переигрывать будет?
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Ответ Ебздрогыч
Прикольный прецедент. Реал с Альмерией когда переигрывать будет?
ну тогда уже и Барса-Челси переигрываем :)
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Это не очень хороший прецедент. Так начнут все матчи переигрывать. Надеюсь это дальше Бельгии не пойдёт.
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Ответ Красный чай
Очень опасный прецедент. Да ошибки судьи это обидно, но это все таки игра, без невезения никак.
Причем, речь идет об одной ошибке. Если бы имело место несколько ошибок, влияющих на результат, то возможно такой подход оправдан…
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Ответ Правая пятка Смолова
ну тогда уже и Барса-Челси переигрываем :)
Франция - Ирландия также в очереди на переигровку.
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Ответ Ебздрогыч
Прикольный прецедент. Реал с Альмерией когда переигрывать будет?
Сразу после матча Барселоны с Челси и ПСЖ.
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В АПЛ такое разве возможно
В АПЛ МЮ бил пеналь после финального свистка
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А билеты с прошлой игры на переигровку действительны или по второму разу брать?
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