Матч «Андерлехт» – «Генк» решили переиграть из-за ошибки судей, не давших гостям перебить пенальти. Хозяева подадут жалобу
Матч «Андерлехт» – «Генк» собираются переиграть из-за ошибки судей.
На 19-й минуте игры 19-го тура чемпионата Бельгии главный судья Натан Вербомен назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев в связи с тем, что их футболист сыграл рукой.
Удар Бриана Хейнена с точки был парирован Каспером Шмейхелем, но Ира Сор добил мяч в сетку. Однако гол был отменен из-за того, что его автор преждевременно вбежал в штрафную.
При этом видеоассистентом и главным судьей был проигнорирован тот факт, что раньше времени линию пересекли и Яри Версхарен и Марио Струйкенс из «Андерлехта». Вместо того чтобы дать «Генку» перебить пенальти, рефери позволил «Андерлехту» исполнить свободный удар.
Судейский департамент постановил, что произошла «человеческая ошибка», а потому переигрывать матч оснований нет. «Генк» обжаловал это решение, и дисциплинарный совет Королевской бельгийской футбольной ассоциации занял его сторону, поэтому игра должна быть проведена заново, передает Het Laatste Nieuws.
«Андерлехт» собирается подать апелляцию.
В АПЛ МЮ бил пеналь после финального свистка