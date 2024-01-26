Матч «Андерлехт» – «Генк» решили переиграть из-за ошибки судей, не давших гостям перебить пенальти. Хозяева подадут жалобу

Матч «Андерлехт» – «Генк» собираются переиграть из-за ошибки судей.

На 19-й минуте игры 19-го тура чемпионата Бельгии главный судья назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев в связи с тем, что их футболист сыграл рукой.

Удар Бриана Хейнена с точки был парирован , но Ира Сор добил мяч в сетку. Однако гол был отменен из-за того, что его автор преждевременно вбежал в штрафную.

При этом видеоассистентом и главным судьей был проигнорирован тот факт, что раньше времени линию пересекли и и Марио Струйкенс из « ». Вместо того чтобы дать « » перебить пенальти, рефери позволил «Андерлехту» исполнить свободный удар.

Судейский департамент постановил, что произошла «человеческая ошибка», а потому переигрывать матч оснований нет. «Генк» обжаловал это решение, и дисциплинарный совет Королевской бельгийской футбольной ассоциации занял его сторону, поэтому игра должна быть проведена заново, передает Het Laatste Nieuws.

«Андерлехт» собирается подать апелляцию.