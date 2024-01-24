Алжир и Гана не вышли из группы на Кубке Африки второй раз подряд

Теги Кубок Африки сборная Ганы по футболу Сборная Египта по футболу сборная Анголы сборная Алжира по футболу сборная Мавритании сборная Буркина-Фасо сборная Кабо-Верде Футбол

Одна из самых титулованных команд не вышла из группы на Кубке Африки.

Гана, четырехкратный победитель турнира, не сумела попасть на одну из первых двух строчек в группе В, пропустив вперед Кабо-Верде и Египет, а в рейтинге команд, занявших третье место, ее уже опередили четыре сборные.

«Черные звезды» не вышли в плей-офф второй раз подряд.

Также Кубок Африки покидает Алжир, ставший последним в квартете D – с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. В 2021-м он тоже не сумел преодолеть групповой этап.

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9 комментариев
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у Алжира по сравнению с некоторыми сборными далеко неплохой состав
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+14
да уж...Перевелись видимо в Гане Гьяны...И Алжир,казалось бы и по именам грозный...
+10
0
+10
Алжир, конечно, опозорился в такой группе
+7
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+5
Ответ Кирилл_Гришин
у Алжира по сравнению с некоторыми сборными далеко неплохой состав
Только уже старый
+5
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+3
вообще супер странные результаты на Кубке Африки
+2
0
+2
проиграть Мавритании с ноунеймами это конечно сильно
+2
0
+2
Ответ Блуждающий странник
Приятные новости, пусть Беннасер возвращается поскорее. Дорого эти поездки обходятся
Беннасер, кстати, пропустил второй и третий матч в группе из-за травмы.
+1
0
+1
Мавританцы красавчики. Опустили арабов из Алжира
+1
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0
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