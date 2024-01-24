Алжир и Гана не вышли из группы на Кубке Африки второй раз подряд

Одна из самых титулованных команд не вышла из группы на Кубке Африки.

, четырехкратный победитель турнира, не сумела попасть на одну из первых двух строчек в группе В, пропустив вперед и , а в рейтинге команд, занявших третье место, ее уже опередили четыре сборные.

«Черные звезды» не вышли в плей-офф второй раз подряд.

Также Кубок Африки покидает , ставший последним в квартете D – с Анголой, и Мавританией. В 2021-м он тоже не сумел преодолеть групповой этап.