Алжир и Гана не вышли из группы на Кубке Африки второй раз подряд
Одна из самых титулованных команд не вышла из группы на Кубке Африки.
Гана, четырехкратный победитель турнира, не сумела попасть на одну из первых двух строчек в группе В, пропустив вперед Кабо-Верде и Египет, а в рейтинге команд, занявших третье место, ее уже опередили четыре сборные.
«Черные звезды» не вышли в плей-офф второй раз подряд.
Также Кубок Африки покидает Алжир, ставший последним в квартете D – с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. В 2021-м он тоже не сумел преодолеть групповой этап.