Гаджи Гаджиев: «У России примерно одинаковый уровень с Узбекистаном – они успешно играют на азиатских турнирах, даже в молодежных ЧМ»

Гаджи Гаджиев сравнил сборные России и Узбекистана.

– Думаю, что у нас примерно одинаковый уровень с Узбекистаном. У них выросло очень много талантливых ребят, они успешно играют на азиатских турнирах, даже в молодежных чемпионатах мира. Хорошие ребята у них выросли.

– В из сборной играет один . Он один на уровне нашего чемпионата? Или другие талантливые ребята просто еще не доехали?

– Это живой процесс. Все сразу не бывает, наверняка будут появляться и другие ребята. У нас нормальные отношения, и ребята знают язык, что немаловажно.

У нас же еще был – тоже очень талантливый парень, который примерно так же непрофессионален, как и многие наши футболисты, – сказал президент махачкалинского « ».