Гаджи Гаджиев: «У России примерно одинаковый уровень с Узбекистаном – они успешно играют на азиатских турнирах, даже в молодежных ЧМ»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Сборная Узбекистана по футболу Гаджи Муслимович Гаджиев Остон Урунов Динамо Махачкала Аббосбек Файзуллаев Футбол

Гаджи Гаджиев сравнил сборные России и Узбекистана.

– Думаю, что у нас примерно одинаковый уровень с Узбекистаном. У них выросло очень много талантливых ребят, они успешно играют на азиатских турнирах, даже в молодежных чемпионатах мира. Хорошие ребята у них выросли.

– В РПЛ из сборной Узбекистана играет один Файзуллаев. Он один на уровне нашего чемпионата? Или другие талантливые ребята просто еще не доехали?

– Это живой процесс. Все сразу не бывает, наверняка будут появляться и другие ребята. У нас нормальные отношения, и ребята знают язык, что немаловажно.

У нас же еще Урунов был – тоже очень талантливый парень, который примерно так же непрофессионален, как и многие наши футболисты, – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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19 комментариев
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«Американцев не люблю. И японцев
- не люблю. И французов…. Шведы, финны - не люблю.
Я узбеков люблю, они зимой заводятся хорошо!»
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Посмотрел 2 матча узбеков на кубке Азии. С индусами и австралийцами. Их уровень ничуть не ниже нашего, а по самоотдаче, думаю, и повыше.
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Узбекский футбол развивается, можно только порадоваться за их успехи. Но они еще даже не близко к РПЛ или сборной России.
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Было бы так - давно бы кучу игроков из Узбекистана в РПЛ перетянули.
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Рад за развитие братского народа, но все таки уровни разные
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Австралии сыграло в ничью с Узбекистаном блогодаря левому пенальти японского судьи. А если говорит об уровне, то РПЛ чуть сильнее.А сборная Узбекистана не хуже других команд играет. Молодёжа недавно стала чемпионом Азии. 1/8 финапа ЧМ победила Англию. Вообщем футбол развивается.Напремер, таких как Файзуллев в Узбекистане много. футболистов. Крепкая команда. Удачи в Кубке Азии.Впереди плей-офф.!
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Россия конечно сильнее Узбекистана, но играй он в УЕФА то проблем доставил бы много кому. Казахстан они обыгрывали стабильно, а тот нет-нет да удивляет. Еще и ЧЕ пока шансы имеет.
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Ответ Фан Рубина
Было бы так - давно бы кучу игроков из Узбекистана в РПЛ перетянули.
Зачем узбекам на понижение?
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Угу , конечно . Отстраненная сб. России прямо сейчас в рейтинге ФИФА 38-я , Узбекистан 68-й. . И по трансфермаркт сб. России 164 млн. Узбекистан 25 млн.( берется последний сыгранный матч )
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Блин, куда на деда написать? Он сравнил Великую страну, которая вот-вот сокрушит весь Запад, причём во всем, с Узбекистаном!? Ну это же фейк, дискредитация и оскорбление чувств верующих! Три в одном, как шампунь и дешевый кофе.
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Ответ дима кушов
😂😂😂 Россия только кубу в договорняке обыграла. С узбеками точно не выиграют
Что за договорняк?
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Ответ Дмитрий Воронцов
Зачем узбекам на понижение?
На понижение - это шомуродовами в европку ездить. А РПЛ, как сильнейшая лига мира - это повышение.
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Ответ Фан Рубина
На понижение - это шомуродовами в европку ездить. А РПЛ, как сильнейшая лига мира - это повышение.
ФНЛ же. До тех пор пока Пари НН и Шинник в Суперлигу не перейдут
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Ответ DonaldBrashear 2.0
абсолютно согласен, уровень такой же примерно. Самая главная разница - это зарплаты в РПЛ. Российский футбол, бесполезный и беспощадный.
На постсоветском пространстве ни у кого нет и не будет таких достижений в футболе как у России–медали крупного турнира сборных и 3 ЕК
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