Гаджи Гаджиев: «У России примерно одинаковый уровень с Узбекистаном – они успешно играют на азиатских турнирах, даже в молодежных ЧМ»
Гаджи Гаджиев сравнил сборные России и Узбекистана.
– Думаю, что у нас примерно одинаковый уровень с Узбекистаном. У них выросло очень много талантливых ребят, они успешно играют на азиатских турнирах, даже в молодежных чемпионатах мира. Хорошие ребята у них выросли.
– В РПЛ из сборной Узбекистана играет один Файзуллаев. Он один на уровне нашего чемпионата? Или другие талантливые ребята просто еще не доехали?
– Это живой процесс. Все сразу не бывает, наверняка будут появляться и другие ребята. У нас нормальные отношения, и ребята знают язык, что немаловажно.
У нас же еще Урунов был – тоже очень талантливый парень, который примерно так же непрофессионален, как и многие наши футболисты, – сказал президент махачкалинского «Динамо».
- не люблю. И французов…. Шведы, финны - не люблю.
Я узбеков люблю, они зимой заводятся хорошо!»