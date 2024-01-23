«Акинфеев в старости окажется в инвалидном кресле, если поиграет еще несколько лет. Все знают, что он часто на уколах». Пономарев о вратаре ЦСКА

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Здоровье Футбол

Владимир Пономарев призвал Игоря Акинфеева завершить карьеру.

«Я не понимаю, зачем он продолжает играть. Все знают, что Игорь часто выходит на поле на уколах и что у него проблемы с суставами. Акинфеев гробит свое здоровье!

Он выиграл много титулов с ЦСКА и вошел в историю российского футбола, чего он еще хочет добиться?

Многие футболисты после завершения карьеры страдают от проблем со здоровьем. Заканчивать нужно вовремя, а не становиться потом инвалидом.

Я уверен, что если Игорь продолжит играть еще несколько лет, то в старости окажется в инвалидном кресле.

Денег он заработал большое количество, а если ему не сидится дома, то пусть идет работать тренером. Я уверен, что ЦСКА найдет ему какую-то должность.

Если я встречу Игоря, то обязательно лично посоветую ему как можно скорее повесить бутсы на гвоздь», – заявил экс-защитник ЦСКА.

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9 комментариев
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С каких пор экс-защитник ЦСКА стал доктором медицины?
+16
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Ответ old folk
С каких пор экс-защитник ЦСКА стал доктором медицины?
это жизненный опыт...
+8
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+8
Ответ T622222
Ибра, Месси и Роналду улыбнулись 🤣🔥
У Месси и Роналду никогда не было разрыва ПКС , у Ибры однажды. У Акинфеева дважды. На одном и том же колене, если не ошибаюсь. Последствия весьма тяжёлые у подобных травм.
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Реально не понимает, что не всё деньгами меряется?
Пока может клубу реально помогать, будет стоять.
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Ибра, Месси и Роналду улыбнулись 🤣🔥
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Надо спросить у Мостового, что он скажет.
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Ответ Виктор Поникаров
это жизненный опыт...
Опыт опытом, но с течением жизни и медицина становится более продвинутой. Думается, Акинфеев сам себе не враг и соизмеряет имеющуюся нагрузку с возможными последствиями. Да и отдыхать ему дают теперь чаще.
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