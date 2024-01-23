«Акинфеев в старости окажется в инвалидном кресле, если поиграет еще несколько лет. Все знают, что он часто на уколах». Пономарев о вратаре ЦСКА

Владимир Пономарев призвал Игоря Акинфеева завершить карьеру.

«Я не понимаю, зачем он продолжает играть. Все знают, что Игорь часто выходит на поле на уколах и что у него проблемы с суставами. Акинфеев гробит свое здоровье!

Он выиграл много титулов с ЦСКА и вошел в историю российского футбола, чего он еще хочет добиться?

Многие футболисты после завершения карьеры страдают от проблем со здоровьем. Заканчивать нужно вовремя, а не становиться потом инвалидом.

Я уверен, что если Игорь продолжит играть еще несколько лет, то в старости окажется в инвалидном кресле.

Денег он заработал большое количество, а если ему не сидится дома, то пусть идет работать тренером. Я уверен, что найдет ему какую-то должность.

Если я встречу , то обязательно лично посоветую ему как можно скорее повесить бутсы на гвоздь», – заявил экс-защитник ЦСКА.