Соловьев покинул пост председателя совета директоров «Динамо». Его должность займет Гафин
«Динамо» сообщило об изменениях в составе руководства.
Как сообщает пресс-служба клуба, Юрий Соловьев решил покинуть пост председателя совета директоров бело-голубых.
Новым председателем назначен Дмитрий Гафин, ранее занимавший пост советника председателя.
Юрий Соловьев возглавлял совет директоров «Динамо» с июля 2019 года. За этот период московский клуб впервые с 2008 года занял 3-е место в Мир РПЛ и вышел в финал Кубка России.