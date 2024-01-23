Соловьев покинул пост председателя совета директоров «Динамо». Его должность займет Гафин

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Юрий Соловьев Дмитрий Гафин Футбол

«Динамо» сообщило об изменениях в составе руководства.

Как сообщает пресс-служба клуба, Юрий Соловьев решил покинуть пост председателя совета директоров бело-голубых.

Новым председателем назначен Дмитрий Гафин, ранее занимавший пост советника председателя.

Юрий Соловьев возглавлял совет директоров «Динамо» с июля 2019 года. За этот период московский клуб впервые с 2008 года занял 3-е место в Мир РПЛ и вышел в финал Кубка России.

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7 комментариев
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Ответ Machine Head
Что Бог не делает то к лучшему !
Сомнительно, что гражданин Бог занимается назначением председателя совета директоров, а не общество Динамо или ВТБ.
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Что Бог не делает то к лучшему !
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Дворец достроил, все через оффшоры вывел - можно и валить, пока не прижали? )))
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Комментарий удален модератором
кто все эти люди?
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Ну что тут сказать кто то со двора кто то ко двору как говорят всё что не делается делается к лучшему...
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Ответ Machine Head
Что Бог не делает то к лучшему !
Я, новичок..но ,с вами согласен
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