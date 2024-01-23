Соловьев покинул пост председателя совета директоров «Динамо». Его должность займет Гафин

«Динамо» сообщило об изменениях в составе руководства.

Как сообщает пресс-служба клуба, Юрий Соловьев решил покинуть пост председателя совета директоров бело-голубых.

Новым председателем назначен Дмитрий Гафин, ранее занимавший пост советника председателя.

Юрий Соловьев возглавлял совет директоров « » с июля 2019 года. За этот период московский клуб впервые с 2008 года занял 3-е место в Мир и вышел в финал Кубка России.