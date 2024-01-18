«Я же тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались». «Динамо» объявило о продлении контракта с Лещуком роликом про лампу джинна

Игорь Лещук продлил контракт с «Динамо».

Новое соглашение вратаря с московским клубом рассчитано до 2028 года. находится в системе бело-голубых с 2013-го.

Клуб анонсировал продление контракта, выложив видеоролик с участием игрока. По его сюжету Лещук идет по пустыне и находит волшебную лампу. Джинн разрешает Игорю загадать три желания.

Сначала голкипер просит воды и новый контракт с «Динамо». Загадывая последнее желание, он говорит: «И чтобы « » стало чемпионом».

В ответ джинн смеется и говорит: «Я же тебе не « », чтобы все мечты сбывались. Чемпионство осилит идущий».