«Я же тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались». «Динамо» объявило о продлении контракта с Лещуком роликом про лампу джинна
Игорь Лещук продлил контракт с «Динамо».
Новое соглашение вратаря с московским клубом рассчитано до 2028 года. Лещук находится в системе бело-голубых с 2013-го.
Клуб анонсировал продление контракта, выложив видеоролик с участием игрока. По его сюжету Лещук идет по пустыне и находит волшебную лампу. Джинн разрешает Игорю загадать три желания.
Сначала голкипер просит воды и новый контракт с «Динамо». Загадывая последнее желание, он говорит: «И чтобы «Динамо» стало чемпионом».
В ответ джинн смеется и говорит: «Я же тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались. Чемпионство осилит идущий».
Да у него и без Газпрома все отлично
— Хоттабыч, поедем на футбол? Сегодня решающий матч между командами «Шайба» и «Зубило».
— А что означает слово «матч»?
— Это самое интересное на свете
- Неужели этим молодым людям придется бегать и толкать друг дружку только ради того, чтобы несколько мгновений погонять этот невзрачный мяч?
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Хоттабыч — Путину:
— Экий ты, Волька, важный стал!
— Да, Хоттабыч, есть немного. Я чё звал-то: помнишь, как ты футбольные проблемы решал? Короче, надо опять…
И ни слова про "загнивание") Как обычно на спортсе самые заплюсованные комментарии - самые лживые🤣