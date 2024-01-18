«Я же тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались». «Динамо» объявило о продлении контракта с Лещуком роликом про лампу джинна

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Газпром Игорь Лещук Футбол

Игорь Лещук продлил контракт с «Динамо».

Новое соглашение вратаря с московским клубом рассчитано до 2028 года. Лещук находится в системе бело-голубых с 2013-го. 

Клуб анонсировал продление контракта, выложив видеоролик с участием игрока. По его сюжету Лещук идет по пустыне и находит волшебную лампу. Джинн разрешает Игорю загадать три желания. 

Сначала голкипер просит воды и новый контракт с «Динамо». Загадывая последнее желание, он говорит: «И чтобы «Динамо» стало чемпионом». 

В ответ джинн смеется и говорит: «Я же тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались. Чемпионство осилит идущий». 

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42 комментария
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Лещук продлил поездки в загнивающие Штаты до 2028 года
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Классно получилось: и в иронию, и в самоиронию.
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Оригинально
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По заголовку звучало как чушь полнейшая, но ролик получился прикольным, ироничным, только бахилы вызывают вопросы)
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Посредственному лавочнику-паспортисту дали новый контракт, насыпали денег
Да у него и без Газпрома все отлично
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Теперь пресс-служба Динамо снова может на какое-то время вернуться в "режим Лещука" и спокойно ничего не делать. Продлили контракт с лавочником, а преподнесли... о-го-го!
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Ответ Aleksey Yashin
Лещук продлил поездки в загнивающие Штаты до 2028 года
Как раз Шунину будет 40, норм, самый расцвет для вратаря.
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Ответ arspurs9
По заголовку звучало как чушь полнейшая, но ролик получился прикольным, ироничным, только бахилы вызывают вопросы)
В частных медучреждениях бесплатные бахилы, а в госмедучреждениях платные.
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Ответ arspurs9
По заголовку звучало как чушь полнейшая, но ролик получился прикольным, ироничным, только бахилы вызывают вопросы)
Это для абсурда ситуации
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Ответ CaSpeR-13
Почему в бахилах?
С медосмотра идет
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Ответ BaltikaSPb
Посредственному лавочнику-паспортисту дали новый контракт, насыпали денег Да у него и без Газпрома все отлично
Дак как бы...лавочник-паспортист прошлой весной у вас дома вроде неплохо так отработал. Дуглас и Кузяев не дадут соврать
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Ответ arspurs9
По заголовку звучало как чушь полнейшая, но ролик получился прикольным, ироничным, только бахилы вызывают вопросы)
Это про отсутствие бахил на досмотре в аэропорту США
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Крутой ролик, молодцы 👏
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🤣🤣🤣👍
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Че то вспомнилось :
— Хоттабыч, поедем на футбол? Сегодня решающий матч между командами «Шайба» и «Зубило».
— А что означает слово «матч»?
— Это самое интересное на свете
- Неужели этим молодым людям придется бегать и толкать друг дружку только ради того, чтобы несколько мгновений погонять этот невзрачный мяч?
_--------------------------------------------------------------
Хоттабыч — Путину:
— Экий ты, Волька, важный стал!
— Да, Хоттабыч, есть немного. Я чё звал-то: помнишь, как ты футбольные проблемы решал? Короче, надо опять…
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Прикольный ролик.Здорово подкололи Газпром!!!
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Классно приложили
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Годно! Очень понравилось. И никому не обидно! 😁
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Классный ролик и Лещук прям актёр, молодец
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У Лещука, сидя на банке, все мечты сбылись
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Оригинально ))
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Кринж.
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Ответ Aleksey Yashin
Лещук продлил поездки в загнивающие Штаты до 2028 года
Игорь Лещук: "В США все для туриста – хоть на машине, хоть пешком. В России нет сервиса, гостиниц нормальных... "

И ни слова про "загнивание") Как обычно на спортсе самые заплюсованные комментарии - самые лживые🤣
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Спасибо, посмеялся от души ))))
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А где снимали - то?
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Круто ! Молодцы!
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