Бакаев о чемпионате ОАЭ: «Уровень намного выше, чем думают в России. Очень интересно и атмосферно»

Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от игры в чемпионате ОАЭ.

В нынешнем сезоне полузащитник « » выступает на правах аренды за «Аль-Вахду».

– За матчем «Зенита» с самаркандским «Динамо» вы наблюдали непосредственно со скамейки «сине‑бело‑голубых». Какие впечатления?

– Я только ко второму тайму успел. Он понравился, в том числе с точки зрения того, как «Зенит» комбинировал. Конечно, знаю, что такое сборы и насколько серьезные на них нагрузки. Поэтому такая игра в первом же матче – хороший знак для «Зенита». Надеюсь, дальше он будет еще больше прибавлять.

– На скамейку вас Михаил Кержаков рядом с собой посадил?

– Да. Он как самый старший в команде взял под свое крыло.

– Как ваши дела в «Аль‑Вахде» из Абу‑Даби?

– Мне все нравится. Уровень чемпионата ОАЭ намного выше, чем я ожидал, и чем, наверно, о нем думают в нашей стране. Скоро для нас начинается важный отрезок. Надеюсь, он будет успешным.

– Самый принципиальный соперник для вашей команды в чемпионате – это другой клуб из Абу‑Даби «Аль‑Джазира»?

– «Аль Джазира» и «Аль‑Айн». Матчи с «Аль‑ » для нас самые большие и принципиальные. Выиграли последние матчи и у тех, и у других.

– На следующие матчи «Зенита» собираетесь?

– Да. Только 24 января у нас у самих игра, а вот 28‑го постараюсь. Так что это не последняя наша встреча с ребятами в Абу‑Даби (улыбается).

– Какая атмосфера на матчах чемпионата ОАЭ?

– Человек, который первый раз окажется на трибунах, немного в шоке будет. Но это очень интересно и атмосферно, особенно на больших матчах, где, как правило, биток, вовсю поют болельщики обеих команд.

– Буквально накануне вы забили красивый гол в товарищеском матче с египетским «Замалеком».

– Это, конечно, приятно, но надеюсь, буду и в официальных матчах скоро забивать.

– За матчами «Зенита» и чемпионата России следили?

– Если честно, не так много смотрел, был сфокусирован на работе здесь, а искать трансляции чемпионата России в ОАЭ не так просто. Но большие матчи, конечно, смотрел, – сказал .