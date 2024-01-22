Бакаев о чемпионате ОАЭ: «Уровень намного выше, чем думают в России. Очень интересно и атмосферно»
Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от игры в чемпионате ОАЭ.
В нынешнем сезоне полузащитник «Зенита» выступает на правах аренды за «Аль-Вахду».
– За матчем «Зенита» с самаркандским «Динамо» вы наблюдали непосредственно со скамейки «сине‑бело‑голубых». Какие впечатления?
– Я только ко второму тайму успел. Он понравился, в том числе с точки зрения того, как «Зенит» комбинировал. Конечно, знаю, что такое сборы и насколько серьезные на них нагрузки. Поэтому такая игра в первом же матче – хороший знак для «Зенита». Надеюсь, дальше он будет еще больше прибавлять.
– На скамейку вас Михаил Кержаков рядом с собой посадил?
– Да. Он как самый старший в команде взял под свое крыло.
– Как ваши дела в «Аль‑Вахде» из Абу‑Даби?
– Мне все нравится. Уровень чемпионата ОАЭ намного выше, чем я ожидал, и чем, наверно, о нем думают в нашей стране. Скоро для нас начинается важный отрезок. Надеюсь, он будет успешным.
– Самый принципиальный соперник для вашей команды в чемпионате – это другой клуб из Абу‑Даби «Аль‑Джазира»?
– «Аль Джазира» и «Аль‑Айн». Матчи с «Аль‑Айном» для нас самые большие и принципиальные. Выиграли последние матчи и у тех, и у других.
– На следующие матчи «Зенита» собираетесь?
– Да. Только 24 января у нас у самих игра, а вот 28‑го постараюсь. Так что это не последняя наша встреча с ребятами в Абу‑Даби (улыбается).
– Какая атмосфера на матчах чемпионата ОАЭ?
– Человек, который первый раз окажется на трибунах, немного в шоке будет. Но это очень интересно и атмосферно, особенно на больших матчах, где, как правило, биток, вовсю поют болельщики обеих команд.
– Буквально накануне вы забили красивый гол в товарищеском матче с египетским «Замалеком».
– Это, конечно, приятно, но надеюсь, буду и в официальных матчах скоро забивать.
– За матчами «Зенита» и чемпионата России следили?
– Если честно, не так много смотрел, был сфокусирован на работе здесь, а искать трансляции чемпионата России в ОАЭ не так просто. Но большие матчи, конечно, смотрел, – сказал Бакаев.
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