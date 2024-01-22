Экс-вратарь «Кайрата» Ордабаев: «Были ребята, которые бросали насвай. Он может оказаться допингом, ведь дает прилив энергии, это кайф своего рода»
Экс-вратарь «Кайрата» Куралбек Ордабаев рассказал, зачем футболисты употребляют насвай.
«Допинг – это же такая вещь, найдут, если хотят найти. У кого-то есть проблемы с дыханием, поэтому некоторые принимают лекарства, но все это должно быть только с разрешения врачей.
Сейчас выходит такая штука, как насвай. В таких клубах, как «Ордабасы», «Кайсар», «Тараз», «Туран» многие футболисты бросают насвай. Это в какой-то момент оказаться допингом, потому что он тоже дает прилив энергии.
В «Кайрате» тоже были ребята, которые бросали насвай. Я одного игрока убедил отказаться от этого, говорил: «Прекращай с этим, когда-нибудь ты можешь задохнуться во время игры». Они подкладывают его под губу, а это же своего рода кайф», – сказал Ордабаев в интервью ютуб-каналу «Бірінші бол».
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Ни фига себе «сейчас», эта «штука» в моём детстве, во дворе, лет 25 назад вообще новинкой не была.