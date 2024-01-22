Экс-вратарь «Кайрата» Ордабаев: «Были ребята, которые бросали насвай. Он может оказаться допингом, ведь дает прилив энергии, это кайф своего рода»

Теги допинг высшая лига Казахстан Кайрат Ордабасы Кайсар Тараз Туран Туркестан Футбол

Экс-вратарь «Кайрата» Куралбек Ордабаев рассказал, зачем футболисты употребляют насвай.

«Допинг – это же такая вещь, найдут, если хотят найти. У кого-то есть проблемы с дыханием, поэтому некоторые принимают лекарства, но все это должно быть только с разрешения врачей.

Сейчас выходит такая штука, как насвай. В таких клубах, как «Ордабасы», «Кайсар», «Тараз», «Туран» многие футболисты бросают насвай. Это в какой-то момент оказаться допингом, потому что он тоже дает прилив энергии.

В «Кайрате» тоже были ребята, которые бросали насвай. Я одного игрока убедил отказаться от этого, говорил: «Прекращай с этим, когда-нибудь ты можешь задохнуться во время игры». Они подкладывают его под губу, а это же своего рода кайф», – сказал Ордабаев в интервью ютуб-каналу «Бірінші бол».

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какой энергии?) хороший насик прибивает))))
+8
0
+8
как можно в прямом смысле этого слова гамно класть в рот, потом еще плюются на каждом углу. это омерзительно
+5
0
+5
Сейчас выходит такая штука, как насвай
——————————————————-
Ни фига себе «сейчас», эта «штука» в моём детстве, во дворе, лет 25 назад вообще новинкой не была.
+5
0
+5
В мире животных
+5
-1
+4
Старина Куралбнк смотрю еще жив. Рад за него. А как там Сеильда Байшаков поживает? Кто знает?
0
0
0
уж чего-чего, а никакого прилива энергии это дерьмо(в прямом смысле слова) не прибавляет. Зато если передержишь под губой и слишком много закинешь то сиюминутное головокружение и тошнота обеспечены.
0
0
0
Ответ Kit244098
Старина Куралбнк смотрю еще жив. Рад за него. А как там Сеильда Байшаков поживает? Кто знает?
Умер в прошлом году в июле
0
0
0
Ответ redsplean
Умер в прошлом году в июле
Спасибо за инфу. Жаль мужика.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий