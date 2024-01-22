Экс-вратарь «Кайрата» Ордабаев: «Были ребята, которые бросали насвай. Он может оказаться допингом, ведь дает прилив энергии, это кайф своего рода»

Экс-вратарь «Кайрата» Куралбек Ордабаев рассказал, зачем футболисты употребляют насвай.

«Допинг – это же такая вещь, найдут, если хотят найти. У кого-то есть проблемы с дыханием, поэтому некоторые принимают лекарства, но все это должно быть только с разрешения врачей.

Сейчас выходит такая штука, как насвай. В таких клубах, как « », « », « », « » многие футболисты бросают насвай. Это в какой-то момент оказаться допингом, потому что он тоже дает прилив энергии.

В « » тоже были ребята, которые бросали насвай. Я одного игрока убедил отказаться от этого, говорил: «Прекращай с этим, когда-нибудь ты можешь задохнуться во время игры». Они подкладывают его под губу, а это же своего рода кайф», – сказал Ордабаев в интервью ютуб-каналу «Бірінші бол».