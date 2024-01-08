Властимил Петржела: «Российский клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Властимил Петржела Лига Конференций УЕФА Футбол

Властимил Петржела высказался о шансах российских клубов выиграть еврокубок.

Российские команды отстранены от участия в европейских соревнованиях с февраля 2022 года. 

«Уровень российского футбола будет неизбежно падать из года в год. Да, в РПЛ есть неплохие игроки, но без еврокубков они не смогут выйти на высокий уровень.

Когда Россию вернут на международную арену, хороших результатов придется долго ждать. В ближайшие 20 лет российский клуб не выиграет еврокубок. Даже Лигу конференций», – заявил бывший тренер «Зенита».

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16 комментариев
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«Чешский клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год»

«Словацкий клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год»

«Польский клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год»

«Венгерский клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год»

В эту игру можно играть по-разному?
+13
-6
+7
Ну да, раньше же каждый год что-то выигрывали, как минимум Лигу конференций. Участие в еврокубках в 90% было в роли статистов, так что особо ничего не поменялось
+3
0
+3
Ответ Jovana Jovičić
«Чешский клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год» «Словацкий клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год» «Польский клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год» «Венгерский клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год» В эту игру можно играть по-разному?
если Индржих ещё долго будет продолжать работать в Праге, то ничего исключать нельзя
+1
0
+1
Ну, и в чем не прав? Для начала, хотя бы, в еврокубки просто вернуться
+6
-6
0
Взгляд на «ближайшие 20 лет» - бессмысленен и претенциозен.
+1
-1
0
Для еврокубков есть команды играющие в нормальный футбол))
А в России уже есть два клуба совершивших чудо. Хватит наверно))
+2
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0
поспорю
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Он никак не может взять в толк, что клубам сильнейшей лиги мира - РПЛ особо не нужны еврочашки. Да и вообще соревнования с бей-беги клубами европейских псевдолиг. Они лишь отвлекают от чемпионата.
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Не, ну Зенит в теории мог бы закупиться бразильцами и после вылета с квалов ЛЧ попасть в ЛК и победить.
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Как уже достали постить всё г….но что он говорит. Дайте Пану хоть на пенсии покоя
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Мы свои еврокубки придумаем и будем выигрывать.
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Ответ igls54
Ну, и в чем не прав? Для начала, хотя бы, в еврокубки просто вернуться
в том, что на 20 лет вперёд в сегодняшнем мире глупо загадывать
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