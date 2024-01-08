Властимил Петржела: «Российский клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год»

Властимил Петржела высказался о шансах российских клубов выиграть еврокубок.

Российские команды отстранены от участия в европейских соревнованиях с февраля 2022 года.

«Уровень российского футбола будет неизбежно падать из года в год. Да, в есть неплохие игроки, но без еврокубков они не смогут выйти на высокий уровень.

Когда Россию вернут на международную арену, хороших результатов придется долго ждать. В ближайшие 20 лет российский клуб не выиграет еврокубок. Даже Лигу конференций», – заявил бывший тренер « ».

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