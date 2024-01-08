Властимил Петржела: «Российский клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год»
Властимил Петржела высказался о шансах российских клубов выиграть еврокубок.
Российские команды отстранены от участия в европейских соревнованиях с февраля 2022 года.
«Уровень российского футбола будет неизбежно падать из года в год. Да, в РПЛ есть неплохие игроки, но без еврокубков они не смогут выйти на высокий уровень.
Когда Россию вернут на международную арену, хороших результатов придется долго ждать. В ближайшие 20 лет российский клуб не выиграет еврокубок. Даже Лигу конференций», – заявил бывший тренер «Зенита».
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«Словацкий клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год»
«Польский клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год»
«Венгерский клуб не выиграет еврокубок в ближайшие 20 лет, даже Лигу конференций. Уровень будет падать из года в год»
В эту игру можно играть по-разному?
А в России уже есть два клуба совершивших чудо. Хватит наверно))