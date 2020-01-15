«Ман Сити» подписал 17-летнего защитника Коуто. Его перехватили у «Барселоны»

Защитник «Куритибы» продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Английский клуб подтвердил трансфер 17-летнего игрока, который присоединится к «горожанам» ближайшим летом, когда ему исполнится 18.

Контракт «Сити» с бразильцем рассчитан на пять сезонов. Ранее сообщалось, что его трансфер обойдется клубу в 9 миллионов евро, еще 6 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

На Коуто претендовала , которая согласовала его трансфер за 5 миллионов евро, но «Ман Сити» перебил предложение каталонцев.

В ноябре прошлого года футболист в составе сборной Бразилии выиграл юношеский чемпионат мира.