«Марсель» купил второго бомбардира «Буде-Глимт» и форварда сборной Камеруна Перми

Теги Марсель лига 1 Франция высшая лига Норвегия трансферы сборная Камеруна по футболу Буде-Глимт Фарис Пеми Футбол

Форвард сборной Камеруна подписал контракт с «Марселем».

Французский клуб объявил о приобретении Фариса Перми, сейчас выступающего на Кубке Африки.

23-летний футболист заключил договор сроком до 2028 года. По данным Transfermarkt, за него заплатили 8 млн евро.

Пеми – второй бомбардир «Буде-Глимт» в завершившемся чемпионате Норвегии. За 28 игр он забил 15 мячей.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

Изображение: om.fr

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6 комментариев
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Наш пермский парень.
+39
0
+39
Вообще то он Фарис Пеми Мумбанья, откуда Перми взяли?)))
+10
0
+10
Перми? Так то Пеми, но есть ли футболист с фамилией Коми, или с фамилией Удмурти? )
+4
0
+4
Ответ Пикачу82
Вообще то он Фарис Пеми Мумбанья, откуда Перми взяли?)))
Это все Т9
+4
0
+4
Реальный пацан
0
0
0
Ответ Balt
Перми? Так то Пеми, но есть ли футболист с фамилией Коми, или с фамилией Удмурти? )
ну есть же Лукас Васкес, который воспитанник Урала) правда, не того
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