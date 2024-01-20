«Марсель» купил второго бомбардира «Буде-Глимт» и форварда сборной Камеруна Перми

Форвард сборной Камеруна подписал контракт с «Марселем».

Французский клуб объявил о приобретении Фариса Перми, сейчас выступающего на Кубке Африки.

23-летний футболист заключил договор сроком до 2028 года. По данным Transfermarkt, за него заплатили 8 млн евро.

– второй бомбардир « » в завершившемся чемпионате Норвегии. За 28 игр он забил 15 мячей.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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