Сака верит, что «Арсенал» может стать чемпионом: «Вылет из Кубка задел меня и парней. Этот голод мы используем в АПЛ и ЛЧ. Не хочу быть 4-м – хочу быть 1-м»

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Арсенал Букайо Сака Футбол

Букайо Сака высоко оценил шансы «Арсенала» выиграть чемпионат Англии.

«Да, я правда в это верю. Думаю, перерыв был как нельзя кстати, мы посвежели как психологически, так и физически. Теперь мы можем продолжать наш путь к финишу. Это было видно по сегодняшнему матчу [с «Кристал Пэлас» – 5:0]. Надеюсь, мы сохраним такой подход и на следующую игру.

Вылет из Кубка Англии задел меня и всех парней в раздевалке. И фанатов, знаю, тоже. Мы используем этот голод для того, чтобы по-настоящему включиться в борьбу за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

В чемпионате я не хочу быть ни четвертым, ни шестым. Я хочу быть первым», – сказал вингер «Арсенала».

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18 комментариев
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Ответ aellin
Так надо было в МС переходить, а не в Арсенал, если не хотел быть четвёртым...
Он не переходил в Арсенал, он воспитанник
+22
0
+22
Воспитанник Арсенала не хочет быть четвертым? Это что за еретик.
+28
-8
+20
Ответ rusichi
Перешёл в клуб, который застолбил за собой 4 место и думает, что станет чемпионом. 3-е -максимум! Удачи целеустремленному парню, конечно.
Хм
1. Сака воспитанник если что:)
2. Застолбил 4, 3 максимум.
В прошлом сезоне было 2. Это как так? Получается уже ты пустослов.
3. Сезон 15/16 были вторые, до этого третьи.

Да, у команды был затяжной кризис, когда они даже не были топами. Бесспорно.
Но только глупый человек не видит, что команда сейчас играет действительно в крутой футбол, один из лучших в АПЛ это точно. Бывает чего-то не хватает, но это не сбрасывает их с претендентов на чемпионство, пускай и не главных фаворитов. А тебе бы начать смотреть футбол, а не статистику :)
+15
-1
+14
"Вера без дел мертва", давай Сака, докажи делом 🤔
+5
0
+5
Тяжело взять чемпионство без форварда. Остается только верить!
+4
0
+4
"Я хочу быть первым! ...и перешел летом в МанСити"))
P. S. Расслабьтесь, я сам болельщик Арсенала. Просто вспомнил слова Фабрегаса, Насри, ван Перси, ...
+5
-1
+4
Ответ rusichi
На фоне ослабевших Ливера и Челси стать третьими и даже вторыми не значит замахиваться на чемпионство. Знаю возможности Арсенала сто лет. Это раз. А во вторых,советую не разбрасываться словами. Что значит пустослов? Кто тебя учил так обращаться с незнакомыми людьми? Мне в ответ тебя оскорбить? Делаю это только в лицо,если по делу. Здесь это делать недостойно мужчины. У каждого здесь есть свое мнение. Или ты хочешь мне навязать своё? Не советую ко мне обращаться, если не умеешь общаться. Надеюсь, ты меня правильно понял.
Пустослов - значит раскидывается пустыми словами, не подкрепленными фактами. Так что я не разбрасываюсь словами, а говорю «свое мнение». Или ты не согласен и хочешь навязать мне свое?:)

Ливерпуль был ослабевшим 30 лет, в АПЛ так точно. Челси только начинает скатываться.

Смешно заслуги команды приравнивать к «ослабевшим другим».

P.S.
Словосочетанием «настоящий мужчина» и тп в жизни обычно оперируют женщины, особенно когда хотят манипулировать. Это тебе так, на заметку. Вдруг полезно будет)
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Удачи в конце сезона
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для достижения заветной цели канонирам нужно срочно купить Тоуни - тому потребовалось 20 минут, чтобы забить гол, после возвращения. сравните с неработающей атакой нашего хромого МЮ, и тем же Антони, у которого 0-0 за тыщу с чем-то минут.
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Таков путь
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Ответ rusichi
Перешёл в клуб, который застолбил за собой 4 место и думает, что станет чемпионом. 3-е -максимум! Удачи целеустремленному парню, конечно.
а в прошлом году какими были?
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Ответ Mykytka
Хм 1. Сака воспитанник если что:) 2. Застолбил 4, 3 максимум. В прошлом сезоне было 2. Это как так? Получается уже ты пустослов. 3. Сезон 15/16 были вторые, до этого третьи. Да, у команды был затяжной кризис, когда они даже не были топами. Бесспорно. Но только глупый человек не видит, что команда сейчас играет действительно в крутой футбол, один из лучших в АПЛ это точно. Бывает чего-то не хватает, но это не сбрасывает их с претендентов на чемпионство, пускай и не главных фаворитов. А тебе бы начать смотреть футбол, а не статистику :)
На фоне ослабевших Ливера и Челси стать третьими и даже вторыми не значит замахиваться на чемпионство. Знаю возможности Арсенала сто лет. Это раз. А во вторых,советую не разбрасываться словами. Что значит пустослов? Кто тебя учил так обращаться с незнакомыми людьми? Мне в ответ тебя оскорбить? Делаю это только в лицо,если по делу. Здесь это делать недостойно мужчины.
У каждого здесь есть свое мнение. Или ты хочешь мне навязать своё? Не советую ко мне обращаться, если не умеешь общаться. Надеюсь, ты меня правильно понял.
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