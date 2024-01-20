Сака верит, что «Арсенал» может стать чемпионом: «Вылет из Кубка задел меня и парней. Этот голод мы используем в АПЛ и ЛЧ. Не хочу быть 4-м – хочу быть 1-м»
Букайо Сака высоко оценил шансы «Арсенала» выиграть чемпионат Англии.
«Да, я правда в это верю. Думаю, перерыв был как нельзя кстати, мы посвежели как психологически, так и физически. Теперь мы можем продолжать наш путь к финишу. Это было видно по сегодняшнему матчу [с «Кристал Пэлас» – 5:0]. Надеюсь, мы сохраним такой подход и на следующую игру.
Вылет из Кубка Англии задел меня и всех парней в раздевалке. И фанатов, знаю, тоже. Мы используем этот голод для того, чтобы по-настоящему включиться в борьбу за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.
В чемпионате я не хочу быть ни четвертым, ни шестым. Я хочу быть первым», – сказал вингер «Арсенала».
1. Сака воспитанник если что:)
2. Застолбил 4, 3 максимум.
В прошлом сезоне было 2. Это как так? Получается уже ты пустослов.
3. Сезон 15/16 были вторые, до этого третьи.
Да, у команды был затяжной кризис, когда они даже не были топами. Бесспорно.
Но только глупый человек не видит, что команда сейчас играет действительно в крутой футбол, один из лучших в АПЛ это точно. Бывает чего-то не хватает, но это не сбрасывает их с претендентов на чемпионство, пускай и не главных фаворитов. А тебе бы начать смотреть футбол, а не статистику :)
P. S. Расслабьтесь, я сам болельщик Арсенала. Просто вспомнил слова Фабрегаса, Насри, ван Перси, ...
Ливерпуль был ослабевшим 30 лет, в АПЛ так точно. Челси только начинает скатываться.
Смешно заслуги команды приравнивать к «ослабевшим другим».
P.S.
Словосочетанием «настоящий мужчина» и тп в жизни обычно оперируют женщины, особенно когда хотят манипулировать. Это тебе так, на заметку. Вдруг полезно будет)
У каждого здесь есть свое мнение. Или ты хочешь мне навязать своё? Не советую ко мне обращаться, если не умеешь общаться. Надеюсь, ты меня правильно понял.