Сака верит, что «Арсенал» может стать чемпионом: «Вылет из Кубка задел меня и парней. Этот голод мы используем в АПЛ и ЛЧ. Не хочу быть 4-м – хочу быть 1-м»

Букайо Сака высоко оценил шансы «Арсенала» выиграть чемпионат Англии.

«Да, я правда в это верю. Думаю, перерыв был как нельзя кстати, мы посвежели как психологически, так и физически. Теперь мы можем продолжать наш путь к финишу. Это было видно по сегодняшнему матчу [с «Кристал Пэлас» – 5:0]. Надеюсь, мы сохраним такой подход и на следующую игру.

Вылет из Кубка Англии задел меня и всех парней в раздевалке. И фанатов, знаю, тоже. Мы используем этот голод для того, чтобы по-настоящему включиться в борьбу за победу в и чемпионов.

В чемпионате я не хочу быть ни четвертым, ни шестым. Я хочу быть первым», – сказал вингер « ».