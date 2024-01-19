Игорь Семшов: «У нас лучшая школа, которая может поставить игроку и технику, и владение, а мы приглашаем иностранцев. Работавшие в РПЛ тренеры сидят без работы – это неуважение к нашим»
Игорь Семшов осудил клубы Мир РПЛ, приглашающие иностранных тренеров.
«Непонятна философия некоторых руководителей клубов. Человек (Давид Деограсия – Sports.ru) приехал в академию, потом стал главным тренером. Если он такой здоровский, как говорит Гойкович, что же он в Испании никому не нужен оказался?
Мы говорим про академии, многие футболисты выходят из академий неподготовленными: не могут мяч остановить, правильно ударить. А мы приглашаем испанцев, голландцев.
У нас что, своей школы нет? У нас самая лучшая школа, которая может поставить игроку и технику, и владение мячом. А мы приглашаем иностранцев.
Куда нам своих специалистов девать? Я не могу понять. У нас есть тренеры, которые работали в РПЛ, а они сидят без работы.
Это неуважение к нашим специалистам. Почему мы своих тренеров не ценим? Они по‑другому дышат, что ли, по сравнению с иностранцами?» – сказал бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России.
Василий Кузнецов, 10 лет в Англии 5 кубков и 3 чемпионства
Еще 4 у Андрея Светлова за этот же отрезок
Перечислять можно долго, великая школа русская, из другой вселенной
А вообще смешно, где все этих техничные игроки?
Начиная от самой лучшей школы в мире, заканчивая иностранцами, которые, типа, не пригодились у себя.
Прям из серии "дефицит яиц и куриц потому что россияне стали жить богато и скупают всё что хотят"
---------------------------------------------------------------------
А чего не ставят?