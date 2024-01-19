Игорь Семшов: «У нас лучшая школа, которая может поставить игроку и технику, и владение, а мы приглашаем иностранцев. Работавшие в РПЛ тренеры сидят без работы – это неуважение к нашим»

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Оренбург Матч ТВ Ренато Гойкович Давид Деограсия Футбол

Игорь Семшов осудил клубы Мир РПЛ, приглашающие иностранных тренеров.

«Непонятна философия некоторых руководителей клубов. Человек (Давид Деограсия – Sports.ru) приехал в академию, потом стал главным тренером. Если он такой здоровский, как говорит Гойкович, что же он в Испании никому не нужен оказался?

Мы говорим про академии, многие футболисты выходят из академий неподготовленными: не могут мяч остановить, правильно ударить. А мы приглашаем испанцев, голландцев.

У нас что, своей школы нет? У нас самая лучшая школа, которая может поставить игроку и технику, и владение мячом. А мы приглашаем иностранцев.

Куда нам своих специалистов девать? Я не могу понять. У нас есть тренеры, которые работали в РПЛ, а они сидят без работы.

Это неуважение к нашим специалистам. Почему мы своих тренеров не ценим? Они по‑другому дышат, что ли, по сравнению с иностранцами?» – сказал бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России.

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64 комментария
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Где эта школа?
+86
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+86
Великий Андрей Иванов бравший ЛЧ с Реалом
Василий Кузнецов, 10 лет в Англии 5 кубков и 3 чемпионства
Еще 4 у Андрея Светлова за этот же отрезок
Перечислять можно долго, великая школа русская, из другой вселенной
+59
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+58
Испанцы призадумались над словами Семшова
А вообще смешно, где все этих техничные игроки?
+34
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+34
Жаль, что игроки и эту школу прогуливали
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0
+20
В Оренбурге все ведущие игроки испаноязычные и с хорошим контролем мяча, зачем им колхозный футбол Евсеева условного? Краснодар нанял иностранца и наконец-то может достичь того, за что их попрекали все неболельщики. На Динамо с Личкой и Шварцем тоже приятнее смотреть, чем с Новиковым и Хохловым. Последний провалился везде, где можно.
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+18
Люди, которые считают, что кого-то должны приглашать за паспорт или былые заслуги, - очень странные.
+19
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+18
А эта школа, она сейчас с нами в одной комнате?
+16
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+15
Это просто собрание сочинений сумасшедшего.
Начиная от самой лучшей школы в мире, заканчивая иностранцами, которые, типа, не пригодились у себя.
Прям из серии "дефицит яиц и куриц потому что россияне стали жить богато и скупают всё что хотят"
+14
-1
+13
Кто вам мешает заявить о себе в полный голос ? Берете команду из ФНЛ , разрываете там лигу , врываетесь в вышку и здесь топчите всех . Или вас должны приглашать не глядя за красивые глаза и былые заслуги игроками?
+12
0
+12
Ответ as009595@icloud.com
Где эта школа?
в Нью Васюках
+11
-1
+10
Такое ощущение, что бывшие наши футболисты после окончания карьеры крепко сидят на стакане
+8
-1
+7
Игорек, у нас умеют собирать отличные машины, чего же ты покупаешь, то "немца", то "японца"....Если бы эти мерсы и тайоты были стоящими авто их у себя в стране купили бы, а не нам сбагривали ((😁
+6
0
+6
Только лучшего результата в новейшей истории российского футбола сборная добилась именно при иностранном специалисте, в которой Семшов кстати тоже играл.
+6
-1
+5
Сейчас Мостовой лицензию получит и покажет всем "школу".
+7
-2
+5
Ответ vaniaEee
Великий Андрей Иванов бравший ЛЧ с Реалом Василий Кузнецов, 10 лет в Англии 5 кубков и 3 чемпионства Еще 4 у Андрея Светлова за этот же отрезок Перечислять можно долго, великая школа русская, из другой вселенной
Да и у самого Семшова целая плеяда воспитанников, играющих от Реала до Ливерпуля
+4
0
+4
У Игоря в рассуждениях второй абзац «не дружит» с третьим. И потом, любому невооруженным глазом видно, что со «своей школой» мы почему-то на выходе безнадежно уступаем и первому, и второму, а в некоторых случаях даже третьему, ряду футбольных стран.
+4
0
+4
Ответ as009595@icloud.com
Где эта школа?
В Ленинграде видимо, только его уже не существует как и всего остального
+5
-1
+4
Ответ Ruscello
Сейчас Мостовой лицензию получит и покажет всем "школу".
Ну этого грандиозного события наверно 90% спортс(фтб) ждёт
+3
0
+3
Слуцкий показал Нашу школу.
+3
0
+3
Их послушай, так мы только из-за бана не выиграли ЧМ и ЛЧ. Мы самые лучшие,самые техничные……вот что зомбо ящик делает…..
+3
0
+3
У нас самая лучшая школа, которая может поставить игроку и технику, и владение мячом
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А чего не ставят?
+3
0
+3
Два взаимоисключающих предложения: как это из "самой лучшей школы, которая может поставить игроку и технику, и владение мячом", футболисты "выходят неподготовленными: не могут мяч остановить, правильно ударить".
+3
0
+3
Нет у нас школы. Была когда-то, но вся закончилась на Романцеве, Семине и Газзаеве.
+4
-2
+2
"У нас самая лучшая школа, которая может поставить игроку и технику, и владение мячом." - да ну? и где же плоды этой школы? где они, если даже лимит им не помогает?
+2
0
+2
Что вы на него накинулись? Может быть слова вырванные из контекста, он может про хоккей говорил.
+3
-1
+2
Про технику, конечно, он явно отжог! Ещё со времён СССР была знаменита отечественная школа деревянных футболистов!
+1
0
+1
Чегооооо? Когда у нас последний раз был игрок, который способен стабильно 1в1 обыгрывать? Аршавин?)
+1
0
+1
Ещё видимо не протрезвел после новогодних праздников...
+1
0
+1
Я плакалЪ. Вот это любовь к российским березкам
+2
-1
+1
Ответ &_Bishep_&
Игорек, у нас умеют собирать отличные машины, чего же ты покупаешь, то "немца", то "японца"....Если бы эти мерсы и тайоты были стоящими авто их у себя в стране купили бы, а не нам сбагривали ((😁
Так мерсов и тойот у себя в странах отлично покупают. У немцев экология сейчас важна и на тот же гелик налог бешенный, ну и доп налог на возраст тачки неслабый, у нас мерсы начала нулевых. В Японии тот же лексус - это вообще роскошь олигархов, там то же крен на эко и чем меньше тачка, тем лучше - тойота микро оч популярны и приусы, а у нас митсубиси паджеро и лексусы лохматых готов популярны с Евро-3, а то и 2
+1
0
+1
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