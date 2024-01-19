Игорь Семшов: «У нас лучшая школа, которая может поставить игроку и технику, и владение, а мы приглашаем иностранцев. Работавшие в РПЛ тренеры сидят без работы – это неуважение к нашим»

Игорь Семшов осудил клубы Мир РПЛ, приглашающие иностранных тренеров.

«Непонятна философия некоторых руководителей клубов. Человек ( – Sports.ru) приехал в академию, потом стал главным тренером. Если он такой здоровский, как говорит , что же он в Испании никому не нужен оказался?

Мы говорим про академии, многие футболисты выходят из академий неподготовленными: не могут мяч остановить, правильно ударить. А мы приглашаем испанцев, голландцев.

У нас что, своей школы нет? У нас самая лучшая школа, которая может поставить игроку и технику, и владение мячом. А мы приглашаем иностранцев.

Куда нам своих специалистов девать? Я не могу понять. У нас есть тренеры, которые работали в , а они сидят без работы.

Это неуважение к нашим специалистам. Почему мы своих тренеров не ценим? Они по‑другому дышат, что ли, по сравнению с иностранцами?» – сказал бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России.