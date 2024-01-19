«Шахтер» купил вингера «Палмейрас» Кевина за 12+3 млн евро
«Шахтер» объявил о подписании вингера Кевина.
21-летний футболист приобретен у «Палмейрас» за 12 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов. Сумма будет выплачиваться частями в течение двух лет, сообщил генеральный директор украинского клуба Сергей Палкин.
Игрок будет выступать за новую команду под 37-м номером.
В чемпионате Бразилии Кевин провел 9 матчей и забил один гол.
Фото: shakhtar.com
Особенно учитывая специфику бразильского рынка,где стараются подключать молодых игроков сразу после выпуска из академии, а то и ещё раньше, а тут человеку 21 год,а опыт во взрослом футболе мизерный
И последнее,я бы это не брал как серьезный аргумент,но всё же:
По трансфермаркету он стоит 4 ляма +-,а за него платят 15, и это учитывая,что Трансфермаркт любит раскручивать игроков и взвинчивать цены в 2-3 раза