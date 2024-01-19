«Шахтер» купил вингера «Палмейрас» Кевина за 12+3 млн евро

«Шахтер» объявил о подписании вингера Кевина.

21-летний футболист приобретен у « » за 12 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов. Сумма будет выплачиваться частями в течение двух лет, сообщил генеральный директор украинского клуба .

Игрок будет выступать за новую команду под 37-м номером.

В чемпионате Бразилии Кевин провел 9 матчей и забил один гол.

Фото: shakhtar.com