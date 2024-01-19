«Шахтер» купил вингера «Палмейрас» Кевина за 12+3 млн евро

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Палмейрас высшая лига Бразилия трансферы Сергей Палкин деньги Футбол

«Шахтер» объявил о подписании вингера Кевина.

21-летний футболист приобретен у «Палмейрас» за 12 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов. Сумма будет выплачиваться частями в течение двух лет, сообщил генеральный директор украинского клуба Сергей Палкин.

Игрок будет выступать за новую команду под 37-м номером.

В чемпионате Бразилии Кевин провел 9 матчей и забил один гол.

Фото: shakhtar.com

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23 комментария
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Ответ Пикачу82
Это на бабки очередного пакета помощи от США и западных стран прикупили? На сдачу?)))
Продажа Мудрика 70 млн принесла, например
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Это на бабки очередного пакета помощи от США и западных стран прикупили? На сдачу?)))
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Неожиданно.
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В Шахте умеют футболистов раскручивать и вовремя продавать. Удачи Кевину.╰(*°▽°*)╯
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Ответ Slavnov
У нас пока в донецке нет команды,сво идет, вы что-то, путаете
У вас в Донецке зато дурачков типа тебя хватает. Которые свой Шахтёр создавать собрались.
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Комментарий удален модератором
мобилизуют теперь
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Ответ Пикачу82
Они хотя бы на свои покупают а попрошайничают по всему миру на войну, закапывают в землю свой народ а потом пилят то что подкинули))))
Комментарий удален модератором
Ответ heymon95
Комментарий удален модератором
+1000
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Ответ Benjamin
+1000
💪
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Ответ heymon95
Комментарий удален модератором
С луны ?
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Ответ Максим Черкашин
В Шахте умеют футболистов раскручивать и вовремя продавать. Удачи Кевину.╰(*°▽°*)╯
Ну не знаю,в деле я его не видел и в бразильском рынке достаточно слабо разбираюсь,но платить за нападающего, которому 21 год,а это далеко не мальчик, который забил 1 гол в 9 матчах,и только недавно пробился в основу Палмейраса 15 миллионов даже учитывая,что сумма будет выплачиваться в течении 2 лет все равно рискованно
Особенно учитывая специфику бразильского рынка,где стараются подключать молодых игроков сразу после выпуска из академии, а то и ещё раньше, а тут человеку 21 год,а опыт во взрослом футболе мизерный
И последнее,я бы это не брал как серьезный аргумент,но всё же:
По трансфермаркету он стоит 4 ляма +-,а за него платят 15, и это учитывая,что Трансфермаркт любит раскручивать игроков и взвинчивать цены в 2-3 раза
+2
-2
0
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