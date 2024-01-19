Первый тренер Кругового о переходе в ЦСКА: «Спорное решение. В «Зените» есть качественные легионеры, но мы должны думать о сборной и наших игроках»

Первый тренер Данила Кругового оценил переход игрока в ЦСКА из «Зенита».

– Переход в ЦСКА – шаг вперед для Кругового?

– На сегодняшний день тяжело сказать, только время покажет правильность выбора. Данил наверняка советовался с агентом, много времени потратили, чтобы решиться на переход.

Решение, конечно, спорное, потому что Круговой – воспитанник «Зенита». В том числе и я отработал с ним много времени в системе клуба.

Мне кажется, Круговой разочарован малым игровым временем, которое ему было предоставлено.

Все-таки Данил – кандидат в сборную России. Несмотря на то, что в «Зените» есть качественные легионеры, мы должны, в первую очередь, думать о сборной и наших игроках.

Наверное, мысль об уходе закралась у Кругового уже на этапе подготовки к этому сезону, когда он прекрасно провел два сбора, но на поле все равно выходили другие.

Это дело тренера, но век игрока очень короткий. Если Круговой продолжит сидеть на скамейке, то через год-два он станет вообще никому не нужным. Данил хочет играть.

С одной стороны, я огорчен, что такой качественный и молодой игрок уходит из «Зенита».

Ведь Круговой – единственный воспитанник футбольной школы «Зенита» в нынешнем составе, который прошел все стадии. Печально, что клуб не нашел аргументов, чтобы оставить Кругового. С другой стороны, ЦСКА – новый этап его развития как игрока.

Есть примеры Облякова и Чалова, которые получают много игрового времени, и они за этот период сделали больший скачек в развитии, чем Круговой. Хотя по уровню Данил им как минимум не уступает.

– Отпустить Кругового к прямому конкуренту в борьбе за чемпионство – ошибка «Зенита»?

– Не считаю, что ЦСКА – прямой конкурент «Зениту». И «Краснодар», и ЦСКА, и, тем более, «Спартак» – клубы амбициозные, но в «Зените», наверное, созданы самые лучшие условия.

На мой взгляд, в этой истории больше всех рискует сам Круговой, которому предлагали прекрасный контракт. Но Данил принял решение развиваться. Что касается конкурентов, то перешел бы он в «Краснодар» – то же самое.

«Спартак» вообще не обсуждается. А ЦСКА в данном случае наиболее приемлемый клуб, поскольку у Кругового в этой команде много друзей.

Но если подводить итог, то мне кажется, что переговорный процесс был провален, – сказал первый тренер футболиста Александр Колодкин.