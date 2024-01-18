«Маккаби» Тель-Авив арендовал Карцева у «Истанбула» с правом выкупа. Израильтянина допрашивали из-за поста о 100 днях после атаки ХАМАС на Израиль
«Маккаби Тель-Авив» арендовал Эдена Карцева у «Истанбула».
Ранее турецкий клуб начал дисциплинарное расследование в отношении Карцева после публикации изображения, посвященного 100-дневному рубежу с момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября и обострения конфликта. Израильтянин был задержан турецкой полицией и дал показания.
«Маккаби» из Тель-Авива, воспитанником которого является Карцев, арендовал 23-летнего полузащитника до конца сезона с возможностью выкупа.
Фото: maccabi-tlv.co.il