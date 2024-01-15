Тен Хаг о неназначенном пенальти за фол Удоджи на Гарначо: «Я привык, на выезде было то же самое – очевидная рука Ромеро. Все обернется в пользу «МЮ» в какой-то момент, надеюсь»
Эрик тен Хаг недоволен решениями судьи в матче с «Тоттенхэмом».
В 21-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (2:2). В 1-м тайме Дестини Удоджи придерживал Алехандро Гарначо двумя руками, в результате чего аргентинец упал на краю штрафной площади. Арбитр Джон Брукс не назначил пенальти.
Главный тренер «МЮ» заявил, что был удивлен тем, что ВАР не вмешался в эпизод.
«За этот сезон я к этому привык. В [выездном матче с] «Тоттенхэмом» было то же самое – очевидная игра рукой Ромеро.
Могу перечислить еще несколько [подобных эпизодов]. Думаю, в какой-то момент сезона все обернется в нашу сторону, будем надеяться на это», – сказал тен Хаг.
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точно такой же захват игрока ТТХ в поле - фол
2 одинаковых эпизода судья трактовал по разному
Ещё бы что-то у Рэшфорда щёлкнуло в черепе, чтобы он наконец перестал бежать с мячом в соперника