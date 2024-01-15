Тен Хаг о неназначенном пенальти за фол Удоджи на Гарначо: «Я привык, на выезде было то же самое – очевидная рука Ромеро. Все обернется в пользу «МЮ» в какой-то момент, надеюсь»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Джон Брукс судья видеоповторы Эрик тен Хаг Кристиан Ромеро Дестини Удоджи Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг недоволен решениями судьи в матче с «Тоттенхэмом».

В 21-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (2:2). В 1-м тайме Дестини Удоджи придерживал Алехандро Гарначо двумя руками, в результате чего аргентинец упал на краю штрафной площади. Арбитр Джон Брукс не назначил пенальти.

Главный тренер «МЮ» заявил, что был удивлен тем, что ВАР не вмешался в эпизод.

«За этот сезон я к этому привык. В [выездном матче с] «Тоттенхэмом» было то же самое – очевидная игра рукой Ромеро.

Могу перечислить еще несколько [подобных эпизодов]. Думаю, в какой-то момент сезона все обернется в нашу сторону, будем надеяться на это», – сказал тен Хаг.

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11 комментариев
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захват Гарначо в штрафной - не фол/пенальти
точно такой же захват игрока ТТХ в поле - фол
2 одинаковых эпизода судья трактовал по разному
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Ответ леннорыч-абрамович
В пользу МЮ всё может обернуться, если Тен Хаг уйдёт из клуба.
Пара ЦЗ наконец-то вернулась основная, спустя 4,5 месяцев. Посмотрим на следующие несколько недель игры.
Ещё бы что-то у Рэшфорда щёлкнуло в черепе, чтобы он наконец перестал бежать с мячом в соперника
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МЮ на 7-м месте. При этом: 1 победа, 2 ничьи, 4 поражения в матчах с теми, кто выше в таблице. 5 очков из 21-го. Это потолок нынешнего МЮ. И Тен Хага. Дутая величина. Явно не для топов. Потолок - сегодняшняя Боруссия Дортмунд (прошу прощения у болельщиков уважаемого клуба).
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Так и гарначо потом сфолил на удоджи в штрафной во втором тайме!
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