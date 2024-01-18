Экс-игрок ЦСКА Алиев о детстве в Швеции: «При буллинге сразу дрался, но понял, что тут не принято решать вопросы силой. В Дагестане это было обычным делом»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Швеция Sports.ru Тролльхеттан Алибек Алиев Футбол

Экс-игрок ЦСКА Алибек Алиев рассказал о детстве в Швеции.

Алиев вместе с семьей оказался в Швеции в пять лет. Нападающий находился в системе ЦСКА с 2015 по 2017 год. Сейчас он играет за «Тролльхеттан» из третьей лиги Швеции. 

– В Швеции ты оказался в пять. Какие первые воспоминания о стране?

– Швеция понравилась с первых дней, несмотря на очень маленький Бэккефорс (675 человек – Sports.ru). Во многом – из-за добрых людей, которые нас окружали. Соседи помогали первое время, потому что понимали, как нам сложно.

Поначалу я не догадывался, что мы в другой стране. Лет в 10 понял, что живем вдали от Дагестана.

– С какими трудностями адаптации столкнулся?

– Я легко интегрировался в новую среду. Быстро выучил язык, занялся спортом, завел друзей. В какой-то момент сам объяснял отцу, которому было гораздо сложнее понять, как устроена Швеция.

– Сталкивался с буллингом?

– Поначалу. Сразу дрался, но потом понял, что в Швеции не принято решать вопросы силой, что в Дагестане было обычным делом. После одной из драк (зацепились на футболе) меня на неделю перевели в младший класс – тогда понял, что лучше сообщить учителю, если кто-то обижает.

Еще в школе поразило, что ученики спорили с учителем на повышенных тонах, – сказал Алиев в интервью Sports.ru.

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15 комментариев
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В 5 лет уже привык драться в Дагестане? А потом ещё 5 лет прожил, не понимая, что вдали от Дагестана ...
+36
-2
+34
В 10 лет понял, что живет не в Дагестане:)) Но учитывая как заселяют Швецию, скоро и Африканцы до 10 лет не смогут понять, что находятся в Швеции, а не Африке:))
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+12
Ответ Адам Нинуху
короче парень быстро научился стучать
я очень часто вижу, что в России решить вопрос в правовом поле - это настучать и вообще ты «красный». Объясните, почему?
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Ответ counsel
В 5 лет уже привык драться в Дагестане? А потом ещё 5 лет прожил, не понимая, что вдали от Дагестана ...
В Швеции 2024г как раз принято многие вопросы решать силой.

Это все результат бесконтрольной миграционной политики, привлекшей огромное количество людей, которые не умеют и не хотят интегрироваться.

Собственно, это и признали уже не раз шведские власти:

https://www.zerohedge.com/geopolitical/swedish-prime-minister-massive-immigration-just-doesnt-work

Ну и уровень тех же смертей в перестрелках в Швеции сейчас 2й по Европе (выше только Албания):

https://www.theguardian.com/world/2023/nov/30/how-gang-violence-took-hold-of-sweden-in-five-charts
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Ответ rigobersong
В 10 лет понял, что живет не в Дагестане:)) Но учитывая как заселяют Швецию, скоро и Африканцы до 10 лет не смогут понять, что находятся в Швеции, а не Африке:))
Собственно, и у нас ни на каплю не лучше в этом плане... В каких-нибудь Котельниках, Химках или Балашихе таджик вообще всю жизнь может прожить и думать, что с исторической родины никогда не уезжал.
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Ответ counsel
В 5 лет уже привык драться в Дагестане? А потом ещё 5 лет прожил, не понимая, что вдали от Дагестана ...
Там дальше в интервью Алибек признается, что когда приехал в ЦСКА, практически не говорил по русски. Так что возможно трудности перевода, плюс не забываем, это футболист, а не выпускник МГУ, мячом часто по голове попадали.
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Ответ counsel
В 5 лет уже привык драться в Дагестане? А потом ещё 5 лет прожил, не понимая, что вдали от Дагестана ...
Алиев говорит что соседи были такими доброжелательными, что он не понял что в другой стране.. странно что это непонятно.
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Ответ wadwill13
плюс к комету ниже где парень все по лесу рассказал- щвеция одна из суперведущих стран где детей за домашнее насилие ( даже крик на ребёнка) изымали из семей в разнос возрасте и они росли в жет.домах или приёмных где пости всегда дети несильно хорошо относятся к новым родителям по понятным причинам. так что ты зря язвишь- чтобы ты понимал обстановку в цветущий щвеции сейчас- это конец 90-ых в России. когда банд становится меньше но на улице ты можешь быть и раздет и избит по подростковым понятиям.
а вот и пропагандисты со своими "гендерными туалетами"..
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Ответ wadwill13
плюс к комету ниже где парень все по лесу рассказал- щвеция одна из суперведущих стран где детей за домашнее насилие ( даже крик на ребёнка) изымали из семей в разнос возрасте и они росли в жет.домах или приёмных где пости всегда дети несильно хорошо относятся к новым родителям по понятным причинам. так что ты зря язвишь- чтобы ты понимал обстановку в цветущий щвеции сейчас- это конец 90-ых в России. когда банд становится меньше но на улице ты можешь быть и раздет и избит по подростковым понятиям.
Несколько минут смеялся. Знатно тебе в уши наложили.
Ездил месяц на велике по всей Швеции прошлым летом. В больших городах конечно "культурное обогащение" чувствуется, есть мусульманские районы/другие "гетто", каждый из которых все равно выглядит лучше подавляющего большинства жилфонда РФ в 2024, не то что 90е. В маленьких городах и деревнях - это сказка, а не страна. А сильная провинция - для меня важнейший показатель успешности страны. Если интересно - могу дать ссылку на кучу видео со своей поездки, посмотришь вживую на "ужасы конца 90х")
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Ответ Astin
а вот и пропагандисты со своими "гендерными туалетами"..
Нейтрального туалета тоже за месяц в Швеции(как и за 16 лет в Европе) не встретил нигде) единственный в своей жизни видел в супер модном клубе в Амстердаме, и там он был третьим)) совсем обезумели, вот наши дырки в земле - это православно
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
я очень часто вижу, что в России решить вопрос в правовом поле - это настучать и вообще ты «красный». Объясните, почему?
как я тебе объясню это , вот настучишь в России и тебе быстро объяснят что так делать нехорошо .
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