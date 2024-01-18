Экс-игрок ЦСКА Алиев о детстве в Швеции: «При буллинге сразу дрался, но понял, что тут не принято решать вопросы силой. В Дагестане это было обычным делом»
Экс-игрок ЦСКА Алибек Алиев рассказал о детстве в Швеции.
Алиев вместе с семьей оказался в Швеции в пять лет. Нападающий находился в системе ЦСКА с 2015 по 2017 год. Сейчас он играет за «Тролльхеттан» из третьей лиги Швеции.
– В Швеции ты оказался в пять. Какие первые воспоминания о стране?
– Швеция понравилась с первых дней, несмотря на очень маленький Бэккефорс (675 человек – Sports.ru). Во многом – из-за добрых людей, которые нас окружали. Соседи помогали первое время, потому что понимали, как нам сложно.
Поначалу я не догадывался, что мы в другой стране. Лет в 10 понял, что живем вдали от Дагестана.
– С какими трудностями адаптации столкнулся?
– Я легко интегрировался в новую среду. Быстро выучил язык, занялся спортом, завел друзей. В какой-то момент сам объяснял отцу, которому было гораздо сложнее понять, как устроена Швеция.
– Сталкивался с буллингом?
– Поначалу. Сразу дрался, но потом понял, что в Швеции не принято решать вопросы силой, что в Дагестане было обычным делом. После одной из драк (зацепились на футболе) меня на неделю перевели в младший класс – тогда понял, что лучше сообщить учителю, если кто-то обижает.
Еще в школе поразило, что ученики спорили с учителем на повышенных тонах, – сказал Алиев в интервью Sports.ru.
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Это все результат бесконтрольной миграционной политики, привлекшей огромное количество людей, которые не умеют и не хотят интегрироваться.
Собственно, это и признали уже не раз шведские власти:
https://www.zerohedge.com/geopolitical/swedish-prime-minister-massive-immigration-just-doesnt-work
Ну и уровень тех же смертей в перестрелках в Швеции сейчас 2й по Европе (выше только Албания):
https://www.theguardian.com/world/2023/nov/30/how-gang-violence-took-hold-of-sweden-in-five-charts
Ездил месяц на велике по всей Швеции прошлым летом. В больших городах конечно "культурное обогащение" чувствуется, есть мусульманские районы/другие "гетто", каждый из которых все равно выглядит лучше подавляющего большинства жилфонда РФ в 2024, не то что 90е. В маленьких городах и деревнях - это сказка, а не страна. А сильная провинция - для меня важнейший показатель успешности страны. Если интересно - могу дать ссылку на кучу видео со своей поездки, посмотришь вживую на "ужасы конца 90х")