Экс-игрок ЦСКА Алиев о детстве в Швеции: «При буллинге сразу дрался, но понял, что тут не принято решать вопросы силой. В Дагестане это было обычным делом»

Экс-игрок ЦСКА Алибек Алиев рассказал о детстве в Швеции.

Алиев вместе с семьей оказался в Швеции в пять лет. Нападающий находился в системе ЦСКА с 2015 по 2017 год. Сейчас он играет за « » из третьей лиги Швеции.

– В Швеции ты оказался в пять. Какие первые воспоминания о стране?

– Швеция понравилась с первых дней, несмотря на очень маленький Бэккефорс (675 человек – .ru). Во многом – из-за добрых людей, которые нас окружали. Соседи помогали первое время, потому что понимали, как нам сложно.

Поначалу я не догадывался, что мы в другой стране. Лет в 10 понял, что живем вдали от Дагестана.

– С какими трудностями адаптации столкнулся?

– Я легко интегрировался в новую среду. Быстро выучил язык, занялся спортом, завел друзей. В какой-то момент сам объяснял отцу, которому было гораздо сложнее понять, как устроена Швеция.

– Сталкивался с буллингом?

– Поначалу. Сразу дрался, но потом понял, что в Швеции не принято решать вопросы силой, что в Дагестане было обычным делом. После одной из драк (зацепились на футболе) меня на неделю перевели в младший класс – тогда понял, что лучше сообщить учителю, если кто-то обижает.

Еще в школе поразило, что ученики спорили с учителем на повышенных тонах, – сказал в интервью Sports.ru.

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