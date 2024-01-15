Масалитин о футболе в России: «Нужна государственная программа – смогли бы выбрать достойных ребят из 150 млн. О каком развитии можно мечтать, когда все крутится в двух столицах и в Краснодаре?»

Валерий Масалитин высказался о необходимости программы развития футбола в России.

«Здесь палка о двух концах. Естественно, в этой ситуации некуда стремиться. Сборная забанена. У нее какие-то товарищеские игры или просмотровые, я не знаю, как их называть вообще. Это большой минус. Нет возможности показать, на какой стадии находится наш футбол. В плане развития, конечно, мы тоже практически ничего не делаем. Просто ничего не делаем.

Конечно, надо, чтобы была государственная программа, чтобы выделялись хорошие деньги. Чтобы строились поля, манежи для детей. И не только в Москве, Питере и Краснодаре, а вообще по всей стране, начиная с Дальнего Востока. Тогда что-то будет двигаться. А когда футбол крутится в двух столицах и в Краснодаре, о каком развитии мы можем мечтать? Только на словах, что у нас что-то произойдет, что у нас что-то изменится. Если мы ничего не будем делать, конечно, не изменится. А если бы мы дали толчок развитию, конечно, из 150 миллионов мы могли бы выбрать достойных ребят. У нас бы футбол поднялся на должный уровень. И иностранцы, естественно, приезжали бы не посредственные, а звезды, которые бы тоже способствовали развитию нашего футбола.

Есть ли возможность вырастить игрока высокого уровня в закрытых условиях? 100% есть. У нас есть люди, которые поиграли за рубежом. Они знают этот футбол, они знают, какие условия, они знают, к чему надо готовиться. Просто этих людей надо привлекать. А когда у нас люди, которые поиграли, которые знают, что такое Европа, и знают, какие там требования ко всему, не востребованы, смысл вообще всего?

В Советском Союзе, может быть, где-то закрыто было, и мы не знали ничего, но там были еврокубки, и мы все равно добивались успеха. И «Динамо» Киев выиграло, и «Динамо» Тбилиси. Мы варились в своем соку и добивались хороших результатов. Сейчас то же самое возможно. У нас есть люди, которые могут свои знания передать», – сказал экс-игрок ЦСКА.