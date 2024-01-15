Масалитин о футболе в России: «Нужна государственная программа – смогли бы выбрать достойных ребят из 150 млн. О каком развитии можно мечтать, когда все крутится в двух столицах и в Краснодаре?»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Масалитин Политика Футбол

Валерий Масалитин высказался о необходимости программы развития футбола в России.

«Здесь палка о двух концах. Естественно, в этой ситуации некуда стремиться. Сборная забанена. У нее какие-то товарищеские игры или просмотровые, я не знаю, как их называть вообще. Это большой минус. Нет возможности показать, на какой стадии находится наш футбол. В плане развития, конечно, мы тоже практически ничего не делаем. Просто ничего не делаем.

Конечно, надо, чтобы была государственная программа, чтобы выделялись хорошие деньги. Чтобы строились поля, манежи для детей. И не только в Москве, Питере и Краснодаре, а вообще по всей стране, начиная с Дальнего Востока. Тогда что-то будет двигаться. А когда футбол крутится в двух столицах и в Краснодаре, о каком развитии мы можем мечтать? Только на словах, что у нас что-то произойдет, что у нас что-то изменится. Если мы ничего не будем делать, конечно, не изменится. А если бы мы дали толчок развитию, конечно, из 150 миллионов мы могли бы выбрать достойных ребят. У нас бы футбол поднялся на должный уровень. И иностранцы, естественно, приезжали бы не посредственные, а звезды, которые бы тоже способствовали развитию нашего футбола.

Есть ли возможность вырастить игрока высокого уровня в закрытых условиях? 100% есть. У нас есть люди, которые поиграли за рубежом. Они знают этот футбол, они знают, какие условия, они знают, к чему надо готовиться. Просто этих людей надо привлекать. А когда у нас люди, которые поиграли, которые знают, что такое Европа, и знают, какие там требования ко всему, не востребованы, смысл вообще всего?

В Советском Союзе, может быть, где-то закрыто было, и мы не знали ничего, но там были еврокубки, и мы все равно добивались успеха. И «Динамо» Киев выиграло, и «Динамо» Тбилиси. Мы варились в своем соку и добивались хороших результатов. Сейчас то же самое возможно. У нас есть люди, которые могут свои знания передать», – сказал экс-игрок ЦСКА.

25 комментариев
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Действительно, ногомячисты же важнее всех. Других проблем то нет. Лучше вообще закрыть госфинансирование профспорта. Глядишь и таланты зашевелятся сами собой. В Африке вон находятся же, а там условия сильно хуже.
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Ответ Severfan
раньше все кричали, что футбол есть только в Москве, стали кричать, что только Москва и Питер, теперь вот Краснодар (по версии Масалитина), что это как не развитие? но Масалитиным на развитие футбола в общем-то плевать, им главное, чтобы «была государственная программа, чтобы выделялись хорошие деньги»
Потому что сейчас те же государственные деньги уходят на покупку импортного шлака и их агентам. А если бы государство построило еще 3-4 футбольных интерната по всей России на эти деньги и зп подняло детским тренерам, это работало на нашу страну
+11
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+7
раньше все кричали, что футбол есть только в Москве, стали кричать, что только Москва и Питер, теперь вот Краснодар (по версии Масалитина), что это как не развитие?
но Масалитиным на развитие футбола в общем-то плевать, им главное, чтобы «была государственная программа, чтобы выделялись хорошие деньги»
+13
-7
+6
В полку Ловчевых и Мостовых подтягивается пополнение!
+2
0
+2
Так поднимайте!!! Кто вам мешает???
+2
-1
+1
Ответ deadjoker
Действительно, ногомячисты же важнее всех. Других проблем то нет. Лучше вообще закрыть госфинансирование профспорта. Глядишь и таланты зашевелятся сами собой. В Африке вон находятся же, а там условия сильно хуже.
Хуже условия? 2024-й год на дворе, пора выходить из комы. Вся Африка давно контролируется европейскими клубами, которые там возводят академии и инфраструктуру. Плюс круглый год солнце и зелёные поля, что к футболу гораздо больше располагает, чем российский климат.
Не говоря уже о том, что большинство африканских футболистов - это родившиеся в Европе потомки иммигрантов.
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Да у нас почти все клубы дотационные от государства и смежных компаний, что-то нет результата. Может наоборот, когда функционеры будут зарабатывать деньги на тех игроках, которых продали в большие клубы, у них будет интерес их растить? А то максимум, получится еще одна стать осваивания и только. Разница в "заработать" и "освоить" большинству наших клубов до сих пор не видна.
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Ответ Nerazzurri-88
Всё он верно сказал. Что за перекличка недоумков в комментариях?
Ну ты первый и второй
Других не видно
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Главное, чтобы лично САМ выбирал футболистов. Тогда заживём, ой то есть заиграем.
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Ответ Сергей
Хуже условия? 2024-й год на дворе, пора выходить из комы. Вся Африка давно контролируется европейскими клубами, которые там возводят академии и инфраструктуру. Плюс круглый год солнце и зелёные поля, что к футболу гораздо больше располагает, чем российский климат. Не говоря уже о том, что большинство африканских футболистов - это родившиеся в Европе потомки иммигрантов.
Зеленые поля? Серьезно? Ох уж эти знаменитые «Альпийские поля» эфиопии :)) европейским клубам нет смысла возводить там что-то, дешевле в скаутинг вложиться и забирать к себе в академию вместе с родителями. На порядок дешевле выйдет.
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Ответ Алексей Ненахов
Парадокс , самые сильные российские футболисты появились в самое сложное для России время
Так это нормально. Футбол это крутой социальный лифт, поэтому работает зачастую по принципу чем хуже тем лучше.
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Ответ deadjoker
Действительно, ногомячисты же важнее всех. Других проблем то нет. Лучше вообще закрыть госфинансирование профспорта. Глядишь и таланты зашевелятся сами собой. В Африке вон находятся же, а там условия сильно хуже.
За кого сейчас болеете ?
За Сенегал или за Гамбию ?
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Ответ deadjoker
Действительно, ногомячисты же важнее всех. Других проблем то нет. Лучше вообще закрыть госфинансирование профспорта. Глядишь и таланты зашевелятся сами собой. В Африке вон находятся же, а там условия сильно хуже.
Парадокс , самые сильные российские футболисты появились в самое сложное для России время
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Ответ Алексей Зуев
Потому что сейчас те же государственные деньги уходят на покупку импортного шлака и их агентам. А если бы государство построило еще 3-4 футбольных интерната по всей России на эти деньги и зп подняло детским тренерам, это работало на нашу страну
Без этого "импортного шлака" на стадионы вообще бы никто не ходил. На кого там смотреть? Футбол - это уже не просто спорт, это сфера развлечения, она конкурирует с другими развлечениями. Просто интернаты ничего не дадут. На Балканах много спортивных школ, но они обслуживают другие чемпионаты, где футбол - это не только спорт, но и зрелище, где есть рынок, где есть стадионы и инфраструктура. Балканские внутренние чемпионаты никому не нужны, молодые игроки уезжают в соседние страны.
У всех профессиональных клубов в России есть свои академии. Топ-клубы по меркам РПЛ обильно их финансируют. Но из-за лимита им приходится переплачивать за контракты этим игрокам. Нужно отменить лимит, нужно меньше государства в футболе. Нужно меньше государственных интересов в футболе, чтобы сфера развивалась самостоятельно.
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Ответ Алексей Зуев
Потому что сейчас те же государственные деньги уходят на покупку импортного шлака и их агентам. А если бы государство построило еще 3-4 футбольных интерната по всей России на эти деньги и зп подняло детским тренерам, это работало на нашу страну
что такое 3-4 интерната на всю страну - это пыль!
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Да футбольные школы по всей стране,только кто пацанов учит?Клубы легионерами заполнены,где играть пацанам.У нас как всегда надо программу,а под неё денег побольше.
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Не знаю точно , как эти программы развития футбола у проклятых западных партнеров назывались , но точно были! Возможно не государственные , а футбольных союзов или федераций , но суть именно такая !
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А какая вторая столица? Столица Урала? Черноземья? Сибири? Дальнего Востока?
Что за моветон
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По аналогии нужна система Ротенберга, только пусть будет программа Мостового
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Из 150 миллионов - мальчишек ? Это о какой стране речь идет? О Китае или Индии? Намедни о Гоше Ярцеве ролик крутили..Из Костромы, где до сих пор одно поле..А типа "талант" вырос...Без никакой госпрограммы.
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"О каком развитии можно мечтать?" - всё, конец предложения должен быть
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