«Факел» подписал защитника Сенаджи из болгарского «Крумовграда»
«Факел» объявил о трансфере защитника Райана Сенаджи.
26-летний защитник перешел в «Факел» из болгарского «Левски Крумовград».
Сенаджи – воспитанник французского «Сошо». Ранее футболист выступал за французский «Безьерс», болгарские «Монтану», «Пирин», датский «Яммербугт» и алжирскую «Кабилию».
Фото: fakelfc.ru
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Предыдущий опыт с французами алжирского происхождения из болгарского чемпионата был неплохим :)
Спасибо Дюков, за развитие нашего футбола!