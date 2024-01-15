«Факел» подписал защитника Сенаджи из болгарского «Крумовграда»

Теги премьер-лига Россия трансферы Факел Райан Сенаджи Футбол

«Факел» объявил о трансфере защитника Райана Сенаджи.

26-летний защитник перешел в «Факел» из болгарского «Левски Крумовград».

Сенаджи – воспитанник французского «Сошо». Ранее футболист выступал за французский «Безьерс», болгарские «Монтану», «Пирин», датский «Яммербугт» и алжирскую «Кабилию».

Фото: fakelfc.ru

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9 комментариев
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Ответ Кирилл Ухов
А на лбу чего?
- Сопля?
- Нет, Новый Год 🎄
+4
-1
+3
"Тёмная лошадка"... Но будем надеяться, что поможет Факелу в весенней части сезона.
Предыдущий опыт с французами алжирского происхождения из болгарского чемпионата был неплохим :)
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В ротацию к Брызгалову. Но есть вопрос - потянет ли?
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Видео хорошее в презентации)
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Даже Факел берет легионеров, то есть нашим парням место нет даже среди аутсайдеров.
Спасибо Дюков, за развитие нашего футбола!
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Одних днарей тащат, ладно бы молодой парень, но нет под 27 лет,артурки всякие,сенаджи,роналды,лимит нужен по типу англии,а так деньги в трубу просто
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Ответ Кирилл Ухов
А на лбу чего?
единорог
+1
-1
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Ответ TheSportNik
Даже Факел берет легионеров, то есть нашим парням место нет даже среди аутсайдеров. Спасибо Дюков, за развитие нашего футбола!
А что, россиян в факеле нет, одни легионеры? Или может просто надо грамотно соблюдать баланс русские-иностранцы?
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